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11. októbra 2026
Trápenie pokračuje. Nemec sa dočkal prvého bodu, ale nie prvého víťazstva s tímom Calgary – VIDEO
Šimon Nemec konečne bodoval, ale pre Calgary Flames to neplatí. Slovenský obranca Šimon Nemec sa v piatom zápase novej sezóny dočkal prvého bodu, ktorý bol jeho premiérový v drese Calgary ...
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11.10.2026 (SITA.sk) - Šimon Nemec konečne bodoval, ale pre Calgary Flames to neplatí.
Slovenský obranca Šimon Nemec sa v piatom zápase novej sezóny dočkal prvého bodu, ktorý bol jeho premiérový v drese Calgary Flames.
Nemec sa asistenciou podieľal na úvodnom góle Calgary v zápase proti Anaheimu. Dlhou krížnou prihrávkou založil akciu, na konci ktorej bol presný zásah Morgana Frosta na 1:1. Na konci dňa sa však nič nezmenilo, hokejisti Calgary utrpeli v piatom zápase sezóny piatu prehru, tentoraz 2:4.
Nemec bol s časom na ľade 23:37 min najvyťaženejší hráč svojho tímu a druhý najvyťaženejší z oboch tímov na ľade Scotiabank Saddledome v Calgary. Okrem asistencie mal svietili pri jeho mene plusové body, strela na bránku a dva bloky. Pre zranenie Samuela Honzeka bol v akcii v drese Calgary už len Martin Pospíšila, ktorý odohral 11 minút s dvoma mínuskami, dvoma strelami, dvoma blokmi a troma bodyčekmi.
„Myslím si, že v každom zápase, ktorý sme tento rok odohrali, sme sa postupne zlepšovali, a to je to najdôležitejšie,“ povedal tréner Calgary Ryan Huska.
„Ak sa každým dňom zlepšujete, plníte si svoje povinnosti a sústredíte sa na proces, na správny spôsob zvládania situácií a na to, ako vyzerá vaša hra pri víťazstvách, napokon sa to prejaví aj na bodovom konte.“
Päť prehier z úvodných piatich zápasov sezóny zažili fanúšikovia Calgary Flames u svojich hráčov prvýkrát v histórii. Zároveň je Calgary posledný tím v 32-člennej zostave NHL, ktorý má stále nulu na bodovom konte. Chicago, Los Angeles a Philadelphia majú po 2 body. Tréner Ryan Huska sa však snaží zachovať pokoj.
„Myslím si, že v každom zápase, ktorý sme tento rok odohrali, sme sa postupne zlepšovali, a to je to najdôležitejšie, Keď sa každým dňom zlepšujete, plníte si svoje povinnosti a sústredíte sa na proces, na správny spôsob zvládania situácií a na to, ako vyzerá vaša hra pri víťazstvách, napokon sa to prejaví aj na bodovom konte," skonštatoval Huska na webe NHL.
"Proti Anaheimu sme odohrali dobrý zápas. Boli sme lepší ako súper, ale nie počas celých 60 minút. V tretej tretine sa musíme zlepšiť," vravel útočník Matt Coronato. V piatich zápasoch nazbieral 3 body (1+2) a spolu s Joelom Farabeem sú najproduktívnejší hráči tímu.
Zdroj: SITA.sk - Trápenie pokračuje. Nemec sa dočkal prvého bodu, ale nie prvého víťazstva s tímom Calgary – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský obranca Šimon Nemec sa v piatom zápase novej sezóny dočkal prvého bodu, ktorý bol jeho premiérový v drese Calgary Flames.
Nemec sa asistenciou podieľal na úvodnom góle Calgary v zápase proti Anaheimu. Dlhou krížnou prihrávkou založil akciu, na konci ktorej bol presný zásah Morgana Frosta na 1:1. Na konci dňa sa však nič nezmenilo, hokejisti Calgary utrpeli v piatom zápase sezóny piatu prehru, tentoraz 2:4.
Nemec bol s časom na ľade 23:37 min najvyťaženejší hráč svojho tímu a druhý najvyťaženejší z oboch tímov na ľade Scotiabank Saddledome v Calgary. Okrem asistencie mal svietili pri jeho mene plusové body, strela na bránku a dva bloky. Pre zranenie Samuela Honzeka bol v akcii v drese Calgary už len Martin Pospíšila, ktorý odohral 11 minút s dvoma mínuskami, dvoma strelami, dvoma blokmi a troma bodyčekmi.
„Myslím si, že v každom zápase, ktorý sme tento rok odohrali, sme sa postupne zlepšovali, a to je to najdôležitejšie,“ povedal tréner Calgary Ryan Huska.
„Ak sa každým dňom zlepšujete, plníte si svoje povinnosti a sústredíte sa na proces, na správny spôsob zvládania situácií a na to, ako vyzerá vaša hra pri víťazstvách, napokon sa to prejaví aj na bodovom konte.“
Negatívny rekord
Päť prehier z úvodných piatich zápasov sezóny zažili fanúšikovia Calgary Flames u svojich hráčov prvýkrát v histórii. Zároveň je Calgary posledný tím v 32-člennej zostave NHL, ktorý má stále nulu na bodovom konte. Chicago, Los Angeles a Philadelphia majú po 2 body. Tréner Ryan Huska sa však snaží zachovať pokoj.
„Myslím si, že v každom zápase, ktorý sme tento rok odohrali, sme sa postupne zlepšovali, a to je to najdôležitejšie, Keď sa každým dňom zlepšujete, plníte si svoje povinnosti a sústredíte sa na proces, na správny spôsob zvládania situácií a na to, ako vyzerá vaša hra pri víťazstvách, napokon sa to prejaví aj na bodovom konte," skonštatoval Huska na webe NHL.
Musia sa zlepšiť
"Proti Anaheimu sme odohrali dobrý zápas. Boli sme lepší ako súper, ale nie počas celých 60 minút. V tretej tretine sa musíme zlepšiť," vravel útočník Matt Coronato. V piatich zápasoch nazbieral 3 body (1+2) a spolu s Joelom Farabeem sú najproduktívnejší hráči tímu.
Zdroj: SITA.sk - Trápenie pokračuje. Nemec sa dočkal prvého bodu, ale nie prvého víťazstva s tímom Calgary – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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