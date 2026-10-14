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14. októbra 2026

Elon Musk nalial do kampane republikánov 276 miliónov dolárov, chce im pomôcť udržať Kongres


Tagy: Americký kongres Americký Senát Demokratická strana miliardár Republikánska strana sponzorský dar

Najväčšia časť peňazí smerovala republikánom v Senáte, jeho politická organizácia zároveň mobilizuje tisíce ľudí v teréne. Multimiliardár



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trump_7_35 676x452 14.10.2026 (SITA.sk) - Najväčšia časť peňazí smerovala republikánom v Senáte, jeho politická organizácia zároveň mobilizuje tisíce ľudí v teréne.


Multimiliardár Elon Musk poskytol od júla viac ako 276 miliónov dolárov na podporu republikánov v novembrových voľbách do amerického Kongresu, informoval denník The New York Times, ktorý nezabudol poznamenať, že republikánski stúpenci prezidenta Donalda Trumpa mali tohto roku Vianoce už v júli.


Najväčšia časť peňazí, celkovo 158 miliónov dolárov, smerovala do fondu Senate Leadership Fund (SLF).

Ide o Politický akčný výbor (PAC) typu super PAC, ktorý môže získavať a míňať prakticky neobmedzené sumy na podporu kandidátov, v tomto prípade republikánov uchádzajúcich sa o miesta v Senáte.

Chudobní demokrati


Práve Muskove peniaze výrazne prispievajú k finančnej prevahe, ktorú majú republikánske organizácie pred voľbami nad demokratmi.

Ďalšie desiatky miliónov dolárov smerovali do Muskovej vlastnej organizácie America PAC. Jej pracovníci majú v teréne pomáhať oslovovať a mobilizovať republikánskych voličov podobne ako počas prezidentských volieb v roku 2024.

Na chvíľu sa rozišli


Muskova organizácia je podľa denníka v pravidelnom kontakte s ľuďmi z okolia prezidenta Donalda Trumpa a ďalšími republikánskymi skupinami.

Musk pritom v roku 2025 tvrdil, že na politiku plánuje míňať „oveľa menej“. Po krátkom pôsobení na čele Úradu pre efektivitu vlády (DOGE) sa navyše verejne dostal do sporu s Trumpom a dokonca hovoril o vytvorení vlastnej politickej strany.

Strach z vyšetrovania


Neskôr sa však ich vzťahy opäť zlepšili. Reportér NYT Teddy Schleifer uviedol, že Musk sa „vrátil tam, kde bol v roku 2024“ a opäť sa obáva dôsledkov prípadného víťazstva demokratov.

Jedným z dôvodov môže byť aj riziko, že demokratmi ovládaný Kongres začne preverovať činnosť DOGE alebo Muskove firmy.

Šedá eminencia


Musk venuje osobitnú pozornosť súboju o senátorské kreslo v Texase. Tentoraz však zostáva viac v úzadí.

Po neúspešnej podpore kandidáta vo voľbách do Najvyššieho súdu štátu Wisconsin v roku 2025 si podľa ľudí z jeho okolia uvedomil, že príliš výrazná osobná účasť môže podporovaným kandidátom aj uškodiť.


Zdroj: SITA.sk - Elon Musk nalial do kampane republikánov 276 miliónov dolárov, chce im pomôcť udržať Kongres © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký kongres Americký Senát Demokratická strana miliardár Republikánska strana sponzorský dar
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