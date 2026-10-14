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14. októbra 2026
Nemecký kancelár požaduje ešte väčšie škrty v európskom rozpočte, návrh írskeho predsedníctva ani zďaleka nestačí
Nemecko sa svojou požiadavkou na rozpočtovú disciplínu dostalo do sporu s Francúzskom, ktoré tvrdí, že Únia potrebuje dostatočné zdroje na riešenie rastúcich výziev.
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14.10.2026 (SITA.sk) - Nemecko sa svojou požiadavkou na rozpočtovú disciplínu dostalo do sporu s Francúzskom, ktoré tvrdí, že Únia potrebuje dostatočné zdroje na riešenie rastúcich výziev.
Nemecký kancelár Friedrich Merz vo štvrtok vyhlásil, že návrh budúceho sedemročného rozpočtu Európskej únie (EÚ) si bude vyžadovať ďalšie škrty, zároveň však zdôraznil, že dohoda by mala byť uzavretá ešte do konca roka.
Írske predsedníctvo Rady EÚ cez víkend navrhlo znížiť pripravovaný rozpočet na roky 2028 až 2034 o 141 miliárd eur v snahe preklenúť rozdielne postoje členských štátov. Snaží sa tak vyhovieť tlaku Nemecka, najväčšej ekonomiky EÚ, ktoré stojí na čele skupiny krajín, ktoré požadujú výrazné zníženie pôvodného návrhu Európskej komisie (EK) vo výške takmer dvoch biliónov eur.
Pred rozpočtovým samitom EÚ, ktorý sa začne v piatok, Merz v Bundestagu upozornil, že dostupné finančné zdroje sú len obmedzené. „Nebudeme sa preto môcť vyhnúť ďalšiemu zníženiu súčasného návrhu vo všetkých oblastiach. Budeme mať k dispozícii menej prostriedkov, než Komisia pôvodne plánovala,“ uviedol.
Rokovania podľa neho vstupujú do rozhodujúcej fázy. „Mojím pevným zámerom je dospieť k úspešnému záveru ešte pred koncom tohto roka,“ zdôraznil.
Nemecko sa svojou požiadavkou na rozpočtovú disciplínu dostalo do sporu s Francúzskom, ktoré tvrdí, že Únia potrebuje dostatočné finančné zdroje na riešenie rastúcich výziev.
Merz tiež oznámil, že spolu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom predložili návrhy týkajúce sa ochrany európskeho obchodu, o ktorých by sa malo na samite tiež diskutovať.
„Už nebudeme nečinne prihliadať na to, ako iné štáty poškodzujú naše hospodárstvo prostredníctvom vysokých dotácií, umelo znehodnotených mien, nadmerných výrobných kapacít a agresívnej cenovej politiky,“ povedal.
„Každý, kto sa bude snažiť rozpútať obchodný konflikt s Európskou úniou, zistí, že sme pripravení brániť sa primeranými protiopatreniami,“ dodal Merz.
Zdroj: SITA.sk - Nemecký kancelár požaduje ešte väčšie škrty v európskom rozpočte, návrh írskeho predsedníctva ani zďaleka nestačí © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecký kancelár Friedrich Merz vo štvrtok vyhlásil, že návrh budúceho sedemročného rozpočtu Európskej únie (EÚ) si bude vyžadovať ďalšie škrty, zároveň však zdôraznil, že dohoda by mala byť uzavretá ešte do konca roka.
Zdroje sú obmedzené
Írske predsedníctvo Rady EÚ cez víkend navrhlo znížiť pripravovaný rozpočet na roky 2028 až 2034 o 141 miliárd eur v snahe preklenúť rozdielne postoje členských štátov. Snaží sa tak vyhovieť tlaku Nemecka, najväčšej ekonomiky EÚ, ktoré stojí na čele skupiny krajín, ktoré požadujú výrazné zníženie pôvodného návrhu Európskej komisie (EK) vo výške takmer dvoch biliónov eur.
Pred rozpočtovým samitom EÚ, ktorý sa začne v piatok, Merz v Bundestagu upozornil, že dostupné finančné zdroje sú len obmedzené. „Nebudeme sa preto môcť vyhnúť ďalšiemu zníženiu súčasného návrhu vo všetkých oblastiach. Budeme mať k dispozícii menej prostriedkov, než Komisia pôvodne plánovala,“ uviedol.
Rozhodujúca fáza
Rokovania podľa neho vstupujú do rozhodujúcej fázy. „Mojím pevným zámerom je dospieť k úspešnému záveru ešte pred koncom tohto roka,“ zdôraznil.
Nemecko sa svojou požiadavkou na rozpočtovú disciplínu dostalo do sporu s Francúzskom, ktoré tvrdí, že Únia potrebuje dostatočné finančné zdroje na riešenie rastúcich výziev.
Ochrana európskeho trhu
Merz tiež oznámil, že spolu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom predložili návrhy týkajúce sa ochrany európskeho obchodu, o ktorých by sa malo na samite tiež diskutovať.
„Už nebudeme nečinne prihliadať na to, ako iné štáty poškodzujú naše hospodárstvo prostredníctvom vysokých dotácií, umelo znehodnotených mien, nadmerných výrobných kapacít a agresívnej cenovej politiky,“ povedal.
„Každý, kto sa bude snažiť rozpútať obchodný konflikt s Európskou úniou, zistí, že sme pripravení brániť sa primeranými protiopatreniami,“ dodal Merz.
Zdroj: SITA.sk - Nemecký kancelár požaduje ešte väčšie škrty v európskom rozpočte, návrh írskeho predsedníctva ani zďaleka nestačí © SITA Všetky práva vyhradené.
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