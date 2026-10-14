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14. októbra 2026

Eurokomisár Maroš Šefčovič prehovoril Čínu na prvý ústupok, Brusel chce pokračovať v tlaku


Tagy: čínske automobilky Elektrické autá európsko-čínske vzťahy Hybridné elektrické vozidlá kritické suroviny obchodné vzťahy obchodný deficit plug-in hybridy vzácne zeminy

Dohoda obmedzí dovoz čínskych hybridov, Šefčovič však musí presvedčiť členské štáty, že rokovania s Pekingom prinesú ďalšie výsledky. Eurokomisár pre obchod



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eu_europe_farmers_protest_43110 676x451 14.10.2026 (SITA.sk) - Dohoda obmedzí dovoz čínskych hybridov, Šefčovič však musí presvedčiť členské štáty, že rokovania s Pekingom prinesú ďalšie výsledky.


Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič dosiahol prvý výraznejší výsledok svojej stratégie voči Pekingu, keď Čína súhlasila s obmedzením vývozu hybridných áut do Európskej únie (EÚ), informoval portál Politico.


Dohoda má v prvej fáze obmedziť dovoz na 350-tisíc vozidiel ročne a podľa Európskej komisie (EK) môže oproti doterajšiemu vývoju znížiť čínsky export hybridov a plug-in hybridov do EÚ o viac ako polovicu.

Cukor a bič


Pre Šefčoviča ide o prvý dôkaz, že kombinácia rokovaní a hrozby tvrdších obchodných opatrení môže priniesť výsledky. „Niekedy je dokonca populárne začať obchodnú vojnu, ale veľmi ťažké je ju ukončiť,“ vysvetľoval Šefčovič svoju stratégiu už v lete.

Dialóg s čínskym ministrom obchodu Wang Wen-tchaom otvoril koncom júna. Ako prvé si vybral automobily, pretože európsky trh so 450 miliónmi spotrebiteľov zostáva pre čínskych výrobcov mimoriadne dôležitý.

Podiel čínskych hybridov


Kým v roku 2024 mali čínske značky na európskom trhu hybridov aj plug-in hybridov približne dvojpercentný podiel, v prvom polroku 2026 už dosahovali 14, respektíve 25 percent.

Rokovania boli podľa človeka oboznámeného s ich priebehom mimoriadne tvrdé. „Bolo to veľmi, veľmi náročné. Obe strany už dlho nezažili takú intenzitu. Nebola letná prestávka ani dovolenky,“ povedal.

Brusel zároveň dával Pekingu najavo, že ak rokovania zlyhajú, je pripravený pritvrdiť. Komisia pripravuje nástroj na diverzifikáciu dodávok kritických surovín a Francúzsko s Nemeckom navrhli mechanizmus umožňujúci rýchlo obmedziť prístup na európsky trh krajinám, ktoré vážne narúšajú hospodársku súťaž.

Nie celý problém


Výsledok z Pekingu však rieši iba časť problému. Obchodný deficit EÚ s Čínou dosahuje približne miliardu eur denne a len dovoz čínskych hybridov mal v prvom polroku hodnotu 6,7 miliardy eur.

„Je to pozitívny signál, ktorý však, samozrejme, úplne nerieši problém obchodného deficitu s Čínou,“ uviedol vysokopostavený nemecký predstaviteľ.

Rokovania budú pokračovať


Ďalšou prioritou sú kritické suroviny. Čína prisľúbila pokračovať vo vydávaní vývozných licencií na vzácne zeminy a permanentné magnety.

Šefčovič má s Wang Wen-tchaom opäť hovoriť prostredníctvom videokonferencie v januári a osobne sa majú stretnúť v marci. „Ak jednoducho nepríde žiadna akcia, bude pre nás, samozrejme, oveľa ťažšie iba pokračovať v rozhovoroch,“ upozornil Šefčovič.

 


Zdroj: SITA.sk - Eurokomisár Maroš Šefčovič prehovoril Čínu na prvý ústupok, Brusel chce pokračovať v tlaku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: čínske automobilky Elektrické autá európsko-čínske vzťahy Hybridné elektrické vozidlá kritické suroviny obchodné vzťahy obchodný deficit plug-in hybridy vzácne zeminy
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