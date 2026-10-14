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14. októbra 2026
Francúz učí zubry skákať cez horiacu obruč. Moskva odmietla zákaz zvierat v cirkusoch
Tagy: Cirkus divé zvieratá
Francúz Ivan Deforge pripravuje v moskovskom cirkuse nezvyčajné vystúpenie dvoch európskych zubrov. Zatiaľ čo jeho rodná krajina chystá zákaz divých zvierat v cirkusoch, v Rusku ich podľa oficiálnych údajov ...
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14.10.2026 (SITA.sk) - Francúz Ivan Deforge pripravuje v moskovskom cirkuse nezvyčajné vystúpenie dvoch európskych zubrov. Zatiaľ čo jeho rodná krajina chystá zákaz divých zvierat v cirkusoch, v Rusku ich podľa oficiálnych údajov stále vystupuje viac ako tisíc.
„Choď!“ zavelil francúzsky tréner Ivan Deforge a dva mohutné zubry bez zaváhania preskočili cez horiacu obruč. Pod kupolou Veľkého moskovského cirkusu tak predviedli kúsok, ktorý by vo voľnej prírode nikdy neurobili. Päťdesiatšesťročný Francúz sa totiž rozhodol pre neobvyklú výzvu - naučiť európske zubry cirkusovým trikom.
Jeho zverenci Karym a Ural majú dva roky a každý váži približne 300 kilogramov. Podľa Deforgea je práca s nimi náročnejšia než s ich americkými príbuznými. „Existujú dva druhy zubrov,“ vysvetlil agentúre AFP po tréningu. Zatiaľ čo americké bizóny považuje za pokojnejšie, európske zubry majú podľa neho „oveľa náročnejšiu a o niečo agresívnejšiu povahu“.
Deforge sa výcviku cirkusových zvierat venuje už tri desaťročia. Počas kariéry pracoval so žirafami, hrochmi, nosorožcami, ťavami aj zebrami. Do Ruska prišiel v roku 2018 počas turné s talianskym cirkusom a neskôr prijal ponuku riaditeľa Veľkého moskovského cirkusu Edgarda Zapašného, aby tam cvičil slony. Dnes sa venuje aj zubrom. „Momentálne som tu jediný - dokonca jediný, kto ešte v Európe pracuje s európskymi zubrami,“ tvrdí.
Zatiaľ čo v mnohých európskych krajinách cirkusy s divými zvieratami ustupujú pre obavy o ich životné podmienky, v Rusku zostávajú populárne. Podľa oficiálnych štatistík tam v cirkusoch vystupuje viac ako tisíc zvierat, pričom takmer všetky tieto zariadenia prevádzkuje štát. Francúzsko plánuje od decembra 2028 používanie divých zvierat v cirkusoch úplne zakázať.
Návrh na zákaz zvieracích vystúpení sa tento rok dostal aj do ruskej Štátnej dumy, poslanci ho však odmietli. Podľa ich stanoviska je humánne zaobchádzanie so zvieratami dostatočne upravené existujúcimi zákonmi. Poukázali tiež na ekonomické záujmy cirkusov, pre ktoré zostávajú zvieracie predstavenia významným lákadlom.
Deforge tvrdí, že pri výcviku je rozhodujúca dôvera. „Musíte mať zvieratá radi. Musíte ich rešpektovať,“ zdôraznil. „Keď získate ich dôveru, zvieratá dokážu veľa vecí.“ S Karymom a Uralom trénuje tri až štyrikrát týždenne, pričom každá lekcia trvá približne hodinu. Dbá podľa vlastných slov na ich pohodlie a dostatok potravy vrátane jabĺk a mrkvy.
Dôležitou súčasťou výcviku sú jednoduché povely. „Ak poviete: ‚Poď sem, prosím,‘ je to príliš dlhé a príliš náročné na pochopenie,“ vysvetlil Francúz. Obľúbil si preto krátke ruské slová ako „Stoj!“, „Ľahni!“ či „Choď!“. Po každom úspešnom cviku zvieratá pochváli slovom „Molodec!“, teda „Výborne!“.
Zubry priviezli do cirkusu v auguste minulého roka a prvýkrát ich verejnosti ukázali o štyri mesiace neskôr na otvorenej skúške. Doteraz vystupovali iba v letných predstaveniach v menšom stane v moskovskom parku. Na december Deforge pripravuje ich premiéru v hlavnej aréne pod veľkou kupolou.
Francúz zároveň spolupracuje so Zapašným na novom predstavení so siedmimi slonmi. Šesť z nich darovalo cirkusu v roku 2025 Mjanmarsko, spojenec Ruska, pri príležitosti 75. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami. Novú sloniu šou chcú podľa Deforgea predstaviť verejnosti už čoskoro.
Zdroj: SITA.sk - Francúz učí zubry skákať cez horiacu obruč. Moskva odmietla zákaz zvierat v cirkusoch © SITA Všetky práva vyhradené.
„Choď!“ zavelil francúzsky tréner Ivan Deforge a dva mohutné zubry bez zaváhania preskočili cez horiacu obruč. Pod kupolou Veľkého moskovského cirkusu tak predviedli kúsok, ktorý by vo voľnej prírode nikdy neurobili. Päťdesiatšesťročný Francúz sa totiž rozhodol pre neobvyklú výzvu - naučiť európske zubry cirkusovým trikom.
Jeho zverenci Karym a Ural majú dva roky a každý váži približne 300 kilogramov. Podľa Deforgea je práca s nimi náročnejšia než s ich americkými príbuznými. „Existujú dva druhy zubrov,“ vysvetlil agentúre AFP po tréningu. Zatiaľ čo americké bizóny považuje za pokojnejšie, európske zubry majú podľa neho „oveľa náročnejšiu a o niečo agresívnejšiu povahu“.
Deforge sa výcviku cirkusových zvierat venuje už tri desaťročia. Počas kariéry pracoval so žirafami, hrochmi, nosorožcami, ťavami aj zebrami. Do Ruska prišiel v roku 2018 počas turné s talianskym cirkusom a neskôr prijal ponuku riaditeľa Veľkého moskovského cirkusu Edgarda Zapašného, aby tam cvičil slony. Dnes sa venuje aj zubrom. „Momentálne som tu jediný - dokonca jediný, kto ešte v Európe pracuje s európskymi zubrami,“ tvrdí.
Zatiaľ čo v mnohých európskych krajinách cirkusy s divými zvieratami ustupujú pre obavy o ich životné podmienky, v Rusku zostávajú populárne. Podľa oficiálnych štatistík tam v cirkusoch vystupuje viac ako tisíc zvierat, pričom takmer všetky tieto zariadenia prevádzkuje štát. Francúzsko plánuje od decembra 2028 používanie divých zvierat v cirkusoch úplne zakázať.
Návrh na zákaz zvieracích vystúpení sa tento rok dostal aj do ruskej Štátnej dumy, poslanci ho však odmietli. Podľa ich stanoviska je humánne zaobchádzanie so zvieratami dostatočne upravené existujúcimi zákonmi. Poukázali tiež na ekonomické záujmy cirkusov, pre ktoré zostávajú zvieracie predstavenia významným lákadlom.
Deforge tvrdí, že pri výcviku je rozhodujúca dôvera. „Musíte mať zvieratá radi. Musíte ich rešpektovať,“ zdôraznil. „Keď získate ich dôveru, zvieratá dokážu veľa vecí.“ S Karymom a Uralom trénuje tri až štyrikrát týždenne, pričom každá lekcia trvá približne hodinu. Dbá podľa vlastných slov na ich pohodlie a dostatok potravy vrátane jabĺk a mrkvy.
Dôležitou súčasťou výcviku sú jednoduché povely. „Ak poviete: ‚Poď sem, prosím,‘ je to príliš dlhé a príliš náročné na pochopenie,“ vysvetlil Francúz. Obľúbil si preto krátke ruské slová ako „Stoj!“, „Ľahni!“ či „Choď!“. Po každom úspešnom cviku zvieratá pochváli slovom „Molodec!“, teda „Výborne!“.
Zubry priviezli do cirkusu v auguste minulého roka a prvýkrát ich verejnosti ukázali o štyri mesiace neskôr na otvorenej skúške. Doteraz vystupovali iba v letných predstaveniach v menšom stane v moskovskom parku. Na december Deforge pripravuje ich premiéru v hlavnej aréne pod veľkou kupolou.
Francúz zároveň spolupracuje so Zapašným na novom predstavení so siedmimi slonmi. Šesť z nich darovalo cirkusu v roku 2025 Mjanmarsko, spojenec Ruska, pri príležitosti 75. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami. Novú sloniu šou chcú podľa Deforgea predstaviť verejnosti už čoskoro.
Zdroj: SITA.sk - Francúz učí zubry skákať cez horiacu obruč. Moskva odmietla zákaz zvierat v cirkusoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Cirkus divé zvieratá
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