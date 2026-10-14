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14. októbra 2026
Ukrajinský dron zasiahol dátové centrum najväčšej ruskej banky. Moskva hlási vyše 900 bezpilotných lietadiel
Tagy: Dátové centrá ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky útok dronom Vojna na Ukrajine
Po útokoch na servery technologického gigantu Yandex sa terčom stala aj infraštruktúra Sberbank. Banka potvrdila zásah, tvrdí však, že jej služby fungujú bez obmedzení. Pri útoku na mesto Balakovo zahynul podľa ...
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14.10.2026 (SITA.sk) - Po útokoch na servery technologického gigantu Yandex sa terčom stala aj infraštruktúra Sberbank. Banka potvrdila zásah, tvrdí však, že jej služby fungujú bez obmedzení. Pri útoku na mesto Balakovo zahynul podľa gubernátora jeden človek.
Dron zasiahol dátové centrum ruskej štátnej banky Sberbank, ktorá je najväčšou bankou v krajine podľa objemu aktív aj počtu klientov. Útok v stredu potvrdilo vedenie finančnej inštitúcie. Podľa ruskej štátnej agentúry TASS sa zasiahnuté zariadenie nachádza v meste Balakovo na juhu Ruska. Banka zároveň ubezpečila, že jej systémy a služby fungujú normálne.
„Potvrdzujeme útok na dátové centrum,“ uviedol podľa TASS podpredseda predstavenstva Sberbank Alexander Veďachin. „Všetky systémy a služby Sberbank fungujú normálne,“ dodal. Rozsah prípadných škôd na samotnom zariadení bezprostredne nebol známy.
Útok je ďalším zo série zásahov ruskej digitálnej infraštruktúry, ktoré sa pripisujú Ukrajine. Najväčšia ruská technologická spoločnosť Yandex od začiatku októbra oznámila najmenej tri dronové útoky na svoje dátové centrá. Zásah zariadenia Sberbank tak naznačuje pokračovanie útokov na infraštruktúru, ktorá zabezpečuje fungovanie významných ruských digitálnych služieb.
Pri ukrajinskom dronovom útoku na Balakovo zahynul jeden človek, uviedol v stredu skoro ráno na sociálnych sieťach gubernátor Saratovskej oblasti Roman Busargin. Z dostupných informácií však nie je jasné, či úmrtie priamo súviselo so zásahom dátového centra Sberbank.
Ruské ministerstvo obrany zároveň tvrdí, že Ukrajina počas noci vyslala proti Rusku a anektovanému polostrovu Krym viac ako 900 dronov. Kyjev sa k útoku na dátové centrum bezprostredne nevyjadril. Údaj o počte bezpilotných lietadiel pochádza od ruskej armády a agentúra AFP ho v dodanej správe nezávisle nepotvrdila.
Úder prichádza v období, keď Rusko aj Ukrajina zintenzívňujú útoky na vzdialené ciele. Moskva v ostatných mesiacoch podľa AFP zasahovala ukrajinské dátové centrá a logistické uzly. Ukrajinské útoky sa zase čoraz častejšie zameriavajú na ruskú internetovú a digitálnu infraštruktúru.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinský dron zasiahol dátové centrum najväčšej ruskej banky. Moskva hlási vyše 900 bezpilotných lietadiel © SITA Všetky práva vyhradené.
Dron zasiahol dátové centrum ruskej štátnej banky Sberbank, ktorá je najväčšou bankou v krajine podľa objemu aktív aj počtu klientov. Útok v stredu potvrdilo vedenie finančnej inštitúcie. Podľa ruskej štátnej agentúry TASS sa zasiahnuté zariadenie nachádza v meste Balakovo na juhu Ruska. Banka zároveň ubezpečila, že jej systémy a služby fungujú normálne.
„Potvrdzujeme útok na dátové centrum,“ uviedol podľa TASS podpredseda predstavenstva Sberbank Alexander Veďachin. „Všetky systémy a služby Sberbank fungujú normálne,“ dodal. Rozsah prípadných škôd na samotnom zariadení bezprostredne nebol známy.
Útok je ďalším zo série zásahov ruskej digitálnej infraštruktúry, ktoré sa pripisujú Ukrajine. Najväčšia ruská technologická spoločnosť Yandex od začiatku októbra oznámila najmenej tri dronové útoky na svoje dátové centrá. Zásah zariadenia Sberbank tak naznačuje pokračovanie útokov na infraštruktúru, ktorá zabezpečuje fungovanie významných ruských digitálnych služieb.
Pri ukrajinskom dronovom útoku na Balakovo zahynul jeden človek, uviedol v stredu skoro ráno na sociálnych sieťach gubernátor Saratovskej oblasti Roman Busargin. Z dostupných informácií však nie je jasné, či úmrtie priamo súviselo so zásahom dátového centra Sberbank.
Ruské ministerstvo obrany zároveň tvrdí, že Ukrajina počas noci vyslala proti Rusku a anektovanému polostrovu Krym viac ako 900 dronov. Kyjev sa k útoku na dátové centrum bezprostredne nevyjadril. Údaj o počte bezpilotných lietadiel pochádza od ruskej armády a agentúra AFP ho v dodanej správe nezávisle nepotvrdila.
Úder prichádza v období, keď Rusko aj Ukrajina zintenzívňujú útoky na vzdialené ciele. Moskva v ostatných mesiacoch podľa AFP zasahovala ukrajinské dátové centrá a logistické uzly. Ukrajinské útoky sa zase čoraz častejšie zameriavajú na ruskú internetovú a digitálnu infraštruktúru.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinský dron zasiahol dátové centrum najväčšej ruskej banky. Moskva hlási vyše 900 bezpilotných lietadiel © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dátové centrá ruské územie Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky útok dronom Vojna na Ukrajine
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