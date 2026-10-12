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12. októbra 2026

Žilinka prišiel po preskúmaní prípadu vyhrážok sekerou pred školou v Čeľadiciach s jasným záverom, pochybila polícia aj prokurátor


Tagy: Generálny prokurátor SR Nebezpečné vyhrážanie Pochybenie Trestné oznámenie Vyhrážanie

Avizoval tiež, že krajskému prokurátorovi v Nitre uloží prijatie účinných opatrení, aby sa do budúcna predišlo obdobným nezákonným postupom.



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bp_9117 scaled 1 e1772282629340 676x512 12.10.2026 (SITA.sk) - Avizoval tiež, že krajskému prokurátorovi v Nitre uloží prijatie účinných opatrení, aby sa do budúcna predišlo obdobným nezákonným postupom.


Generálna prokuratúra (GP) SR preskúmala trestnú vec vyhrážania sa so sekerou v ruke pred ZŠ v Čeľadiciach (okres Nitra).

Generálny prokurátor Maroš Žilinka po preskúmaní veci dospel k záveru, že postup orgánov činných v trestnom konaní, konkrétne povereného príslušníka Policajného zboru a prokurátor Okresnej prokuratúry Nitra, po prijatí trestného oznámenia od starostu obce nebol v súlade so zákonom. Žilinka to uviedol v príspevku na sociálnej sieti.

Vyhrážanie žiakom základnej školy


Pred niekoľkými dňami TV JOJ priniesla informácie o tom, že 18-ročný mladík v Čeľadiciach sa vyhrážal žiakom základnej školy sekerou. Žilinka v tejto súvislosti informoval, že nariadil preveriť včasnosť a zákonnosť postupu polície a prokuratúry.

Starosta Čeľadíc Peter Pukan totiž pre TV JOJ uviedol, že o incidente sa dozvedel ako zriaďovateľ školy a podal trestné oznámenie, no od jeho podnetu uplynulo už niekoľko dní a mladík sa naďalej pohyboval po obci. Do prípadu sa zapojila aj prokuratúra.

Námestník nitrianskej krajskej prokuratúry Jaroslav Maček uviedol, že o prípade sa dozvedeli až od novinárov a okresná prokuratúra následne začala konať. Žilinka uviedol, že v prípade aktuálne čelí E. T. obvineniu z prečinu nebezpečného vyhrážania.

Žilinka prokurátorovi uloží prijatie účinných opatrení


"Orgány činné v trestnom konaní, poznajúc obsah relevantných skutočností nevyhodnotili správne závažnosť skutočností vyplývajúcich z trestného oznámenia, ktorého súčasťou boli záznamy z obecnej kamery, nahrávka incidentu z mobilného telefónu, fotografie komunikácie podozrivého a svedka a listiny k osobe podozrivého (priestupková minulosť – dva priestupky proti majetku a jeden proti občianskemu spolunažívaniu spočívajúci vo vyhrážaní sa inému), v dôsledku čoho okamžite nezačali trestné stíhanie a nevzniesli obvinenie, čo je zákonným predpokladom na dosiahnutie účelu trestného konania,” napísal generálny prokurátor na sociálnej sieti s tým, že postup orgánov činných v trestnom konaní tak nezodpovedal požiadavke včasnosti a zákonnosti ako atribútov zabezpečujúcich ochranu spoločnosti.

Avizoval tiež, že krajskému prokurátorovi v Nitre uloží prijatie účinných opatrení, aby sa do budúcna predišlo obdobným nezákonným postupom, a zároveň, aby vo vzťahu k podriadenému prokurátorovi vyvodil zodpovednosť.

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Zdroj: SITA.sk - Žilinka prišiel po preskúmaní prípadu vyhrážok sekerou pred školou v Čeľadiciach s jasným záverom, pochybila polícia aj prokurátor © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny prokurátor SR Nebezpečné vyhrážanie Pochybenie Trestné oznámenie Vyhrážanie
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