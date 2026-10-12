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12. októbra 2026
Žilinka prišiel po preskúmaní prípadu vyhrážok sekerou pred školou v Čeľadiciach s jasným záverom, pochybila polícia aj prokurátor
Avizoval tiež, že krajskému prokurátorovi v Nitre uloží prijatie účinných opatrení, aby sa do budúcna predišlo obdobným nezákonným postupom.
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12.10.2026 (SITA.sk) - Avizoval tiež, že krajskému prokurátorovi v Nitre uloží prijatie účinných opatrení, aby sa do budúcna predišlo obdobným nezákonným postupom.
Generálna prokuratúra (GP) SR preskúmala trestnú vec vyhrážania sa so sekerou v ruke pred ZŠ v Čeľadiciach (okres Nitra).
Generálny prokurátor Maroš Žilinka po preskúmaní veci dospel k záveru, že postup orgánov činných v trestnom konaní, konkrétne povereného príslušníka Policajného zboru a prokurátor Okresnej prokuratúry Nitra, po prijatí trestného oznámenia od starostu obce nebol v súlade so zákonom. Žilinka to uviedol v príspevku na sociálnej sieti.
Pred niekoľkými dňami TV JOJ priniesla informácie o tom, že 18-ročný mladík v Čeľadiciach sa vyhrážal žiakom základnej školy sekerou. Žilinka v tejto súvislosti informoval, že nariadil preveriť včasnosť a zákonnosť postupu polície a prokuratúry.
Starosta Čeľadíc Peter Pukan totiž pre TV JOJ uviedol, že o incidente sa dozvedel ako zriaďovateľ školy a podal trestné oznámenie, no od jeho podnetu uplynulo už niekoľko dní a mladík sa naďalej pohyboval po obci. Do prípadu sa zapojila aj prokuratúra.
Námestník nitrianskej krajskej prokuratúry Jaroslav Maček uviedol, že o prípade sa dozvedeli až od novinárov a okresná prokuratúra následne začala konať. Žilinka uviedol, že v prípade aktuálne čelí E. T. obvineniu z prečinu nebezpečného vyhrážania.
"Orgány činné v trestnom konaní, poznajúc obsah relevantných skutočností nevyhodnotili správne závažnosť skutočností vyplývajúcich z trestného oznámenia, ktorého súčasťou boli záznamy z obecnej kamery, nahrávka incidentu z mobilného telefónu, fotografie komunikácie podozrivého a svedka a listiny k osobe podozrivého (priestupková minulosť – dva priestupky proti majetku a jeden proti občianskemu spolunažívaniu spočívajúci vo vyhrážaní sa inému), v dôsledku čoho okamžite nezačali trestné stíhanie a nevzniesli obvinenie, čo je zákonným predpokladom na dosiahnutie účelu trestného konania,” napísal generálny prokurátor na sociálnej sieti s tým, že postup orgánov činných v trestnom konaní tak nezodpovedal požiadavke včasnosti a zákonnosti ako atribútov zabezpečujúcich ochranu spoločnosti.
Avizoval tiež, že krajskému prokurátorovi v Nitre uloží prijatie účinných opatrení, aby sa do budúcna predišlo obdobným nezákonným postupom, a zároveň, aby vo vzťahu k podriadenému prokurátorovi vyvodil zodpovednosť.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka prišiel po preskúmaní prípadu vyhrážok sekerou pred školou v Čeľadiciach s jasným záverom, pochybila polícia aj prokurátor © SITA Všetky práva vyhradené.
Generálna prokuratúra (GP) SR preskúmala trestnú vec vyhrážania sa so sekerou v ruke pred ZŠ v Čeľadiciach (okres Nitra).
Generálny prokurátor Maroš Žilinka po preskúmaní veci dospel k záveru, že postup orgánov činných v trestnom konaní, konkrétne povereného príslušníka Policajného zboru a prokurátor Okresnej prokuratúry Nitra, po prijatí trestného oznámenia od starostu obce nebol v súlade so zákonom. Žilinka to uviedol v príspevku na sociálnej sieti.
Vyhrážanie žiakom základnej školy
Pred niekoľkými dňami TV JOJ priniesla informácie o tom, že 18-ročný mladík v Čeľadiciach sa vyhrážal žiakom základnej školy sekerou. Žilinka v tejto súvislosti informoval, že nariadil preveriť včasnosť a zákonnosť postupu polície a prokuratúry.
Starosta Čeľadíc Peter Pukan totiž pre TV JOJ uviedol, že o incidente sa dozvedel ako zriaďovateľ školy a podal trestné oznámenie, no od jeho podnetu uplynulo už niekoľko dní a mladík sa naďalej pohyboval po obci. Do prípadu sa zapojila aj prokuratúra.
Námestník nitrianskej krajskej prokuratúry Jaroslav Maček uviedol, že o prípade sa dozvedeli až od novinárov a okresná prokuratúra následne začala konať. Žilinka uviedol, že v prípade aktuálne čelí E. T. obvineniu z prečinu nebezpečného vyhrážania.
Žilinka prokurátorovi uloží prijatie účinných opatrení
"Orgány činné v trestnom konaní, poznajúc obsah relevantných skutočností nevyhodnotili správne závažnosť skutočností vyplývajúcich z trestného oznámenia, ktorého súčasťou boli záznamy z obecnej kamery, nahrávka incidentu z mobilného telefónu, fotografie komunikácie podozrivého a svedka a listiny k osobe podozrivého (priestupková minulosť – dva priestupky proti majetku a jeden proti občianskemu spolunažívaniu spočívajúci vo vyhrážaní sa inému), v dôsledku čoho okamžite nezačali trestné stíhanie a nevzniesli obvinenie, čo je zákonným predpokladom na dosiahnutie účelu trestného konania,” napísal generálny prokurátor na sociálnej sieti s tým, že postup orgánov činných v trestnom konaní tak nezodpovedal požiadavke včasnosti a zákonnosti ako atribútov zabezpečujúcich ochranu spoločnosti.
Avizoval tiež, že krajskému prokurátorovi v Nitre uloží prijatie účinných opatrení, aby sa do budúcna predišlo obdobným nezákonným postupom, a zároveň, aby vo vzťahu k podriadenému prokurátorovi vyvodil zodpovednosť.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka prišiel po preskúmaní prípadu vyhrážok sekerou pred školou v Čeľadiciach s jasným záverom, pochybila polícia aj prokurátor © SITA Všetky práva vyhradené.
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