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14. októbra 2026
Futbalový Tatran Prešov odvrátil hrozbu konkurzu a pripravuje sa na návrat do vlastníctva mesta – VIDEO
Tagy: futbalový klub Ozdravenie
Aktuálny väčšinový majiteľ Martin Korbel uviedol, že klubu sa podarilo znížiť celkové náklady oproti minulej sezóne o viac ako 57 percent a výdavky na A-mužstvo dostať na približne tretinu pôvodnej ...
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14.10.2026 (SITA.sk) - Aktuálny väčšinový majiteľ Martin Korbel uviedol, že klubu sa podarilo znížiť celkové náklady oproti minulej sezóne o viac ako 57 percent a výdavky na A-mužstvo dostať na približne tretinu pôvodnej úrovne.
Futbalový klub FC Tatran Prešov sa po ozdravných opatreniach dostal z bezprostredného ekonomického ohrozenia a pripravuje sa na návrat akcií mestu Prešov, ktoré má byť opäť jeho stopercentným vlastníkom.
Aktuálny väčšinový majiteľ Martin Korbel uviedol, že klubu sa podarilo znížiť celkové náklady oproti minulej sezóne o viac ako 57 percent a výdavky na A-mužstvo dostať na približne tretinu pôvodnej úrovne. Vrátenie akcií mestu sa podľa zmluvy má uskutočniť najneskôr do konca októbra.
Ešte v lete klubu podľa súčasného vedenia reálne hrozil konkurz. Podľa audítorských údajov k 31. júlu 2026 mal záväzky po splatnosti presahujúce 1,2 milióna eur a záporné vlastné imanie vyše 1,1 milióna eur. Viac ako polovica záväzkov po splatnosti bola staršia než šesť mesiacov.
Cieľom nového vedenia preto bolo stabilizovať hospodárenie a vyrovnať dlhy voči viac ako 150 veriteľom. "Nepoviem, že je to ukončené na sto percent, ale máme to pred dokončením a najkritickejšie veci, ktoré sme mali, sú z pohľadu veriteľov vyriešené," skonštatoval Korbel.
Na vyplácanie veriteľov slúžili prostriedky z predaja klubu vo výške 1,4 milióna eur. Korbel zároveň upozornil, že finančné ozdravenie si vyžiadalo náročné rokovania s veriteľmi a výrazné zmeny v hospodárení. "Nie je moja úloha menovať vinníkov, ale keďže vidím do historických ekonomických rozhodnutí, boli tu veľké manažérske zlyhania," uviedol.
S väčšinou z veriteľov sa podarilo dohodnúť, aby si neuplatňovali úroky, penále a ďalšie príslušenstvo pohľadávok, čím klub podľa Korbela ušetril niekoľko desiatok tisíc eur.
Niektorí sponzori sa podľa neho do klubu postupne vracajú, no obnovenie príjmov na úroveň, akú mal Tatran v najvyššej súťaži, si vyžiada čas. "Klub je dnes z najhoršieho vonku a môžu sa akcie vrátiť mestu," povedal súčasný väčšinový majiteľ klubu.
Ozdravovanie sa začalo pred necelými dvoma mesiacmi po Korbelovom vstupe do klubu. Okrem znižovania nákladov sa vedenie zameralo na zmenu organizačnej štruktúry, jasné rozdelenie kompetencií, kontrolu výdavkov a úpravu účtovných a administratívnych procesov.
Reagovalo aj na nedostatky v zmluvnej agende a administratíve, na ktoré upozornila kontrola Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov. "Vytvorili sme kompetenčnú maticu, vďaka ktorej majú pracovníci klubu jasne nastavené kompetencie. Účty sme nastavili tak, aby sme hneď videli, na čo presne peniaze odchádzajú, a či dodržiavame, čo sme plánovali," priblížil Korbel.
Klub má podľa neho pripravený finančný plán do konca roka, aj odhad financovania celej sezóny. Cieľom je, aby v budúcnosti hospodáril bez dlhov a nemíňal viac, než si môže dovoliť. Návrat akcií mestu je podľa Korbela pripravený.
Za akcie môže samospráva zaplatiť, prípadne si sumu rozložiť formou pôžičky na dva roky, ako predpokladá transakčná dokumentácia po súťaži. Od toho sa odvíja aj výška zaplatených úrokov. Samospráva bude následne musieť rozhodnúť, ako bude s klubom ďalej nakladať. Podľa Korbela by ideálnym riešením bol príchod investora.
Úsporné opatrenia zasiahli aj hráčsky káder. Športový úsek pod vedením Mareka Fabuľu musel prispôsobiť mužstvo novým finančným možnostiam. Príležitosť dostalo deväť nových hráčov, viacerí z nich prešli klubovou akadémiou. Klub chce zároveň rozvíjať regionálny skauting a zlepšiť prechod vlastných odchovancov z dorasteneckého do seniorského futbalu.
"Ekonomická situácia nás prinútila prijať náročné rozhodnutia, no zároveň otvorila priestor pre mladých hráčov. Chceme sa vrátiť k tomu, v čom bol Tatran historicky silný, a to k výchove vlastných futbalistov a systematickému rozvoju talentov," uviedol športový riaditeľ Marek Fabuľa. Ambíciou klubu je návrat do najvyššej súťaže, tentoraz na základoch, ktoré mu umožnia v nej dlhodobo pôsobiť.
Zdroj: SITA.sk - Futbalový Tatran Prešov odvrátil hrozbu konkurzu a pripravuje sa na návrat do vlastníctva mesta – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Futbalový klub FC Tatran Prešov sa po ozdravných opatreniach dostal z bezprostredného ekonomického ohrozenia a pripravuje sa na návrat akcií mestu Prešov, ktoré má byť opäť jeho stopercentným vlastníkom.
Aktuálny väčšinový majiteľ Martin Korbel uviedol, že klubu sa podarilo znížiť celkové náklady oproti minulej sezóne o viac ako 57 percent a výdavky na A-mužstvo dostať na približne tretinu pôvodnej úrovne. Vrátenie akcií mestu sa podľa zmluvy má uskutočniť najneskôr do konca októbra.
Klubu reálne hrozil konkurz
Ešte v lete klubu podľa súčasného vedenia reálne hrozil konkurz. Podľa audítorských údajov k 31. júlu 2026 mal záväzky po splatnosti presahujúce 1,2 milióna eur a záporné vlastné imanie vyše 1,1 milióna eur. Viac ako polovica záväzkov po splatnosti bola staršia než šesť mesiacov.
Cieľom nového vedenia preto bolo stabilizovať hospodárenie a vyrovnať dlhy voči viac ako 150 veriteľom. "Nepoviem, že je to ukončené na sto percent, ale máme to pred dokončením a najkritickejšie veci, ktoré sme mali, sú z pohľadu veriteľov vyriešené," skonštatoval Korbel.
Na vyplácanie veriteľov slúžili prostriedky z predaja klubu vo výške 1,4 milióna eur. Korbel zároveň upozornil, že finančné ozdravenie si vyžiadalo náročné rokovania s veriteľmi a výrazné zmeny v hospodárení. "Nie je moja úloha menovať vinníkov, ale keďže vidím do historických ekonomických rozhodnutí, boli tu veľké manažérske zlyhania," uviedol.
S väčšinou z veriteľov sa podarilo dohodnúť, aby si neuplatňovali úroky, penále a ďalšie príslušenstvo pohľadávok, čím klub podľa Korbela ušetril niekoľko desiatok tisíc eur.
Niektorí sponzori sa vracajú
Niektorí sponzori sa podľa neho do klubu postupne vracajú, no obnovenie príjmov na úroveň, akú mal Tatran v najvyššej súťaži, si vyžiada čas. "Klub je dnes z najhoršieho vonku a môžu sa akcie vrátiť mestu," povedal súčasný väčšinový majiteľ klubu.
Ozdravovanie sa začalo pred necelými dvoma mesiacmi po Korbelovom vstupe do klubu. Okrem znižovania nákladov sa vedenie zameralo na zmenu organizačnej štruktúry, jasné rozdelenie kompetencií, kontrolu výdavkov a úpravu účtovných a administratívnych procesov.
Reagovalo aj na nedostatky v zmluvnej agende a administratíve, na ktoré upozornila kontrola Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov. "Vytvorili sme kompetenčnú maticu, vďaka ktorej majú pracovníci klubu jasne nastavené kompetencie. Účty sme nastavili tak, aby sme hneď videli, na čo presne peniaze odchádzajú, a či dodržiavame, čo sme plánovali," priblížil Korbel.
Finančný plán
Klub má podľa neho pripravený finančný plán do konca roka, aj odhad financovania celej sezóny. Cieľom je, aby v budúcnosti hospodáril bez dlhov a nemíňal viac, než si môže dovoliť. Návrat akcií mestu je podľa Korbela pripravený.
Za akcie môže samospráva zaplatiť, prípadne si sumu rozložiť formou pôžičky na dva roky, ako predpokladá transakčná dokumentácia po súťaži. Od toho sa odvíja aj výška zaplatených úrokov. Samospráva bude následne musieť rozhodnúť, ako bude s klubom ďalej nakladať. Podľa Korbela by ideálnym riešením bol príchod investora.
Opatrenia zasiahli aj hráčsky káder
Úsporné opatrenia zasiahli aj hráčsky káder. Športový úsek pod vedením Mareka Fabuľu musel prispôsobiť mužstvo novým finančným možnostiam. Príležitosť dostalo deväť nových hráčov, viacerí z nich prešli klubovou akadémiou. Klub chce zároveň rozvíjať regionálny skauting a zlepšiť prechod vlastných odchovancov z dorasteneckého do seniorského futbalu.
"Ekonomická situácia nás prinútila prijať náročné rozhodnutia, no zároveň otvorila priestor pre mladých hráčov. Chceme sa vrátiť k tomu, v čom bol Tatran historicky silný, a to k výchove vlastných futbalistov a systematickému rozvoju talentov," uviedol športový riaditeľ Marek Fabuľa. Ambíciou klubu je návrat do najvyššej súťaže, tentoraz na základoch, ktoré mu umožnia v nej dlhodobo pôsobiť.
Zdroj: SITA.sk - Futbalový Tatran Prešov odvrátil hrozbu konkurzu a pripravuje sa na návrat do vlastníctva mesta – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: futbalový klub Ozdravenie
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