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14. októbra 2026
SaS kritizuje vládu za odmietnutie podpory návratu unesených ukrajinských detí, Slovensko sa nepripojilo k medzinárodnému komuniké
Poslankyňa Vladimíra Marcinková tvrdí, že koalícia neumožnila ani predloženie uznesenia na podporu návratu detí z Ruska. Opozičná strana Sloboda a ...
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14.10.2026 (SITA.sk) - Poslankyňa Vladimíra Marcinková tvrdí, že koalícia neumožnila ani predloženie uznesenia na podporu návratu detí z Ruska.
Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje, že Slovensko sa nepripojilo k medzinárodnému komuniké o návrate ukrajinských detí unesených do Ruska a vládna koalícia na zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti neumožnila ani predloženie uznesenia, ktoré malo tento postoj zmeniť. Podľa poslankyne Vladimíry Marcinkovej bolo Slovensko jedinou európskou krajinou, ktorá sa nepripojila ku komuniké prijatému na konferencii v kanadskom Toronte.
„Na výbor som priniesla návrh uznesenia, ktorým sme mohli vyslať jasný signál, že Slovensko podporuje návrat unesených ukrajinských detí domov. Koalícia však neumožnila ani jeho predloženie. Poslanec Smeru Ján Mažgút tento bod stiahol z rokovania,“ zdôraznila Marcinková.
Podľa nej je hanbou, že ani pri unesených deťoch nedokáže vláda Roberta Fica prejaviť základnú ľudskosť a solidaritu. „Premiér hovorí, že mu záleží na civilných obetiach vojny, ale keď má príležitosť podporiť návrat detí k ich rodinám, Slovensko zostáva bokom," skonštatovala opozičná poslankyňa. Doplnila, že ukrajinské deti patria domov, nie do Ruska. „V tejto otázke by nemalo existovať žiadne politické váhanie. Naozaj sa hanbím za našu vládu a za nášho premiéra,“ uzavrela Vladimíra Marcinková.
Komuniké požadujúce návrat ukrajinských detí z Ruska bolo prijaté na konferencii Medzinárodnej koalície pre návrat ukrajinských detí, ktorá sa uskutočnila v kanadskom Toronte. Ukrajina doteraz overila deportáciu viac ako 20 500 detí do Ruska. Humanitarian Research Lab (HRL) Yalovej univerzity odhaduje ich počet približne na 35-tisíc, zatiaľ čo samotná Moskva naznačila, že môže ísť až o 700-tisíc detí.
Zdroj: SITA.sk - SaS kritizuje vládu za odmietnutie podpory návratu unesených ukrajinských detí, Slovensko sa nepripojilo k medzinárodnému komuniké © SITA Všetky práva vyhradené.
Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje, že Slovensko sa nepripojilo k medzinárodnému komuniké o návrate ukrajinských detí unesených do Ruska a vládna koalícia na zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti neumožnila ani predloženie uznesenia, ktoré malo tento postoj zmeniť. Podľa poslankyne Vladimíry Marcinkovej bolo Slovensko jedinou európskou krajinou, ktorá sa nepripojila ku komuniké prijatému na konferencii v kanadskom Toronte.
„Na výbor som priniesla návrh uznesenia, ktorým sme mohli vyslať jasný signál, že Slovensko podporuje návrat unesených ukrajinských detí domov. Koalícia však neumožnila ani jeho predloženie. Poslanec Smeru Ján Mažgút tento bod stiahol z rokovania,“ zdôraznila Marcinková.
Podľa nej je hanbou, že ani pri unesených deťoch nedokáže vláda Roberta Fica prejaviť základnú ľudskosť a solidaritu. „Premiér hovorí, že mu záleží na civilných obetiach vojny, ale keď má príležitosť podporiť návrat detí k ich rodinám, Slovensko zostáva bokom," skonštatovala opozičná poslankyňa. Doplnila, že ukrajinské deti patria domov, nie do Ruska. „V tejto otázke by nemalo existovať žiadne politické váhanie. Naozaj sa hanbím za našu vládu a za nášho premiéra,“ uzavrela Vladimíra Marcinková.
Komuniké požadujúce návrat ukrajinských detí z Ruska bolo prijaté na konferencii Medzinárodnej koalície pre návrat ukrajinských detí, ktorá sa uskutočnila v kanadskom Toronte. Ukrajina doteraz overila deportáciu viac ako 20 500 detí do Ruska. Humanitarian Research Lab (HRL) Yalovej univerzity odhaduje ich počet približne na 35-tisíc, zatiaľ čo samotná Moskva naznačila, že môže ísť až o 700-tisíc detí.
Zdroj: SITA.sk - SaS kritizuje vládu za odmietnutie podpory návratu unesených ukrajinských detí, Slovensko sa nepripojilo k medzinárodnému komuniké © SITA Všetky práva vyhradené.
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