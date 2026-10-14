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14. októbra 2026
Séria vzdelávacích preventívnych a informačných aktivít upozorňuje na problém obchodovania s ľuďmi
Tagy: Divadelné predstavenie Divadlo Jonáša Záborského Nelegálny obchod nezákonná adopcia Nútený sobáš Obchod so zbraňami obchodovanie s drogami Obchodovanie s ľuďmi Otroctvo sexuálne vykorisťovanie
Ministerstvo vnútra organizuje sériu preventívnych podujatí na podporu obetí. Popri obchodovaní s drogami a nelegálnom obchode ...
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14.10.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra organizuje sériu preventívnych podujatí na podporu obetí.
Popri obchodovaní s drogami a nelegálnom obchode so zbraňami patrí obchodovanie s ľuďmi dlhodobo medzi tri najvýnosnejšie a zároveň najrýchlejšie sa rozvíjajúce druhy organizovanej trestnej činnosti. Upozorňuje na to Ministerstvo vnútra SR s tým, že obchodovanie s ľuďmi je zločin, ktorý sa môže dotknúť kohokoľvek. Informovanosť, včasné rozpoznanie varovných signálov, ako aj citlivý prístup k obetiam podľa rezortu zohrávajú kľúčovú úlohu v jeho odhaľovaní a prevencii.
Pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý si členské štáty Európskej únie pripomínajú každoročne 18. októbra, pripravilo ministerstvo v týždni od 12. do 18. októbra sériu vzdelávacích preventívnych a informačných aktivít pracovníkov informačných kancelárií pre obete zamerané na zvyšovanie informovanosti verejnosti o rizikách obchodovania s ľuďmi, dôsledkoch tohto závažného porušovania ľudských práv, možnostiach prevencie, ako aj o dostupnej pomoci a podpore pre obete trestných činov aj o účinnejšej ochrane potenciálnych obetí.
„Nie je to len problém vzdialených krajín. Môže sa to dotknúť každého z nás. Za každou obeťou je človek, ktorého niekto napríklad nedobrovoľne núti robiť veci, ktoré robiť nechce. Človek, ktorému vzali slobodu, dôstojnosť a možnosť rozhodovať o vlastnom živote,“ uviedla I. štátna tajomníčka MV SR a národná koordinátorka na boj proti obchodovaniu s ľuďmi Lucia Kurilovská.
Dôležitou súčasťou úsilia v boji proti obchodovaniu s ľuďmi podľa nej je podpora odborníkov, ktorí sa pri svojej práci môžu stretnúť s obeťami, schopnosť rozpoznať varovné signály a schopnosť správne reagovať a pristupovať ku každému človeku s rešpektom, porozumením a citlivosťou.
Súčasťou aktivít pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi je aj divadelné predstavenie Prima Facie uvedené v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, ktoré vytvorilo priestor na odbornú diskusiu o postavení obetí a o prístupe k nim.
Predstavenie reflektuje témy dôveryhodnosti výpovedí obetí, sekundárnej viktimizácie a fungovania systému ochrany práv poškodených osôb. Prostredníctvom umeleckého spracovania poukazujeme na význam citlivého, rešpektujúceho prístupu zo strany odborníkov, ako aj na prístup orientovaný na potreby obete.
Na predstavení v utorok 13. októbra sa zúčastnili zástupcovia štátnych orgánov, Policajného zboru, prokuratúr, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, mimovládnych organizácií zapojených do realizácie Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, členovia Expertnej skupiny na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a ďalší odborníci.
Druhou líniou tohtoročných aktivít Ministerstva vnútra SR je výzva na osvetlenie významných a ikonických budov v správe miest, obcí, samosprávnych krajov, štátnych inštitúcií, katolíckej cirkvi, Židovskej náboženskej obce modrou farbou v nedeľu 18. októbra. Modré osvetlenie symbolicky odkazuje na medzinárodnú kampaň s názvom Blue Heart Campaign – Kampaň Modré srdce, ktorú poskytol Úrad Organizácie Spojených národov pre drogy a kriminalitu.
Modré srdce podľa rezortu vnútra symbolizuje chladné srdce obchodníkov s ľuďmi, smútok obetí, solidaritu s obeťami obchodovania s ľuďmi a pripomienku toho, že problém sa týka nás všetkých. Slovensko sa ku kampani oficiálne pripojilo v októbri 2023.
Do iniciatívy boli oslovené mestá a obce prostredníctvom Združenia miest a obcí Slovenska, vyššie územné celky prostredníctvom Združenia Samosprávnych krajov Slovenska (SK8), štátne inštitúcie, zástupcovia katolíckej cirkvi a Židovskej náboženskej obce s výzvou, aby 18. októbra rozsvietili významné objekty modrou farbou a podporili tak verejnú osvetu aj na lokálnej úrovni.
Najčastejší účel vykorisťovania predstavuje podľa ministerstva vnútra sexuálne vykorisťovanie. Za ostatné sledované obdobie, od 1. januára tohto roka do 30. septembra, eviduje rezort aj pracovné vykorisťovanie, nútené žobranie, kombinácie pracovného vykorisťovania a núteného žobrania, kombinácie núteného žobrania a sexuálneho vykorisťovania, nútený sobáš, nútenú trestnú činnosť, nezákonnú adopciu a nevoľníctvo alebo otroctvo.
Za predmetné obdobie eviduje rezort zároveň značný nárast obetí obchodovania s ľuďmi, ktoré v čase náboru boli deťmi, t. j. mali menej ako 18 rokov veku. Alarmujúci je podľa ministerstva aj vek identifikovaných obetí, keďže sa medzi nimi nachádzajú deti vo veku jeden mesiac.
Typické náborové techniky pri obchodovaní s ľuďmi sú podľa rezortu vnútra „rýchly a ľahký zárobok“ alebo hľadanie a zažitie dobrodružstva, oslovenie rovesníkmi alebo známymi a manipulácia cez sociálne siete (Instagram, TikTok, WhatsApp). Rizikovou skupinou sú najmä mladí ľudia vo veku 12 až 21 rokov, často v zložitej sociálnej situácii.
Linku pomoci môžu v tejto súvislosti ľudia kontaktovať na čísle 0800 800 818. Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi je dostupná počas pracovných dní od 08:00 do 20:00. Mimo prevádzkových hodín je hovor zaznamenaný na záznamník a reflektuje sa na hovor obratom.
Zdroj: SITA.sk - Séria vzdelávacích preventívnych a informačných aktivít upozorňuje na problém obchodovania s ľuďmi © SITA Všetky práva vyhradené.
Popri obchodovaní s drogami a nelegálnom obchode so zbraňami patrí obchodovanie s ľuďmi dlhodobo medzi tri najvýnosnejšie a zároveň najrýchlejšie sa rozvíjajúce druhy organizovanej trestnej činnosti. Upozorňuje na to Ministerstvo vnútra SR s tým, že obchodovanie s ľuďmi je zločin, ktorý sa môže dotknúť kohokoľvek. Informovanosť, včasné rozpoznanie varovných signálov, ako aj citlivý prístup k obetiam podľa rezortu zohrávajú kľúčovú úlohu v jeho odhaľovaní a prevencii.
Pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý si členské štáty Európskej únie pripomínajú každoročne 18. októbra, pripravilo ministerstvo v týždni od 12. do 18. októbra sériu vzdelávacích preventívnych a informačných aktivít pracovníkov informačných kancelárií pre obete zamerané na zvyšovanie informovanosti verejnosti o rizikách obchodovania s ľuďmi, dôsledkoch tohto závažného porušovania ľudských práv, možnostiach prevencie, ako aj o dostupnej pomoci a podpore pre obete trestných činov aj o účinnejšej ochrane potenciálnych obetí.
Problém sa môže dotknúť každého z nás
„Nie je to len problém vzdialených krajín. Môže sa to dotknúť každého z nás. Za každou obeťou je človek, ktorého niekto napríklad nedobrovoľne núti robiť veci, ktoré robiť nechce. Človek, ktorému vzali slobodu, dôstojnosť a možnosť rozhodovať o vlastnom živote,“ uviedla I. štátna tajomníčka MV SR a národná koordinátorka na boj proti obchodovaniu s ľuďmi Lucia Kurilovská.
Dôležitou súčasťou úsilia v boji proti obchodovaniu s ľuďmi podľa nej je podpora odborníkov, ktorí sa pri svojej práci môžu stretnúť s obeťami, schopnosť rozpoznať varovné signály a schopnosť správne reagovať a pristupovať ku každému človeku s rešpektom, porozumením a citlivosťou.
Divadelné predstavenie Prima Facie
Súčasťou aktivít pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi je aj divadelné predstavenie Prima Facie uvedené v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, ktoré vytvorilo priestor na odbornú diskusiu o postavení obetí a o prístupe k nim.
Predstavenie reflektuje témy dôveryhodnosti výpovedí obetí, sekundárnej viktimizácie a fungovania systému ochrany práv poškodených osôb. Prostredníctvom umeleckého spracovania poukazujeme na význam citlivého, rešpektujúceho prístupu zo strany odborníkov, ako aj na prístup orientovaný na potreby obete.
Na predstavení v utorok 13. októbra sa zúčastnili zástupcovia štátnych orgánov, Policajného zboru, prokuratúr, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, mimovládnych organizácií zapojených do realizácie Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, členovia Expertnej skupiny na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a ďalší odborníci.
Kampaň Modré srdce
Druhou líniou tohtoročných aktivít Ministerstva vnútra SR je výzva na osvetlenie významných a ikonických budov v správe miest, obcí, samosprávnych krajov, štátnych inštitúcií, katolíckej cirkvi, Židovskej náboženskej obce modrou farbou v nedeľu 18. októbra. Modré osvetlenie symbolicky odkazuje na medzinárodnú kampaň s názvom Blue Heart Campaign – Kampaň Modré srdce, ktorú poskytol Úrad Organizácie Spojených národov pre drogy a kriminalitu.
Modré srdce podľa rezortu vnútra symbolizuje chladné srdce obchodníkov s ľuďmi, smútok obetí, solidaritu s obeťami obchodovania s ľuďmi a pripomienku toho, že problém sa týka nás všetkých. Slovensko sa ku kampani oficiálne pripojilo v októbri 2023.
Do iniciatívy boli oslovené mestá a obce prostredníctvom Združenia miest a obcí Slovenska, vyššie územné celky prostredníctvom Združenia Samosprávnych krajov Slovenska (SK8), štátne inštitúcie, zástupcovia katolíckej cirkvi a Židovskej náboženskej obce s výzvou, aby 18. októbra rozsvietili významné objekty modrou farbou a podporili tak verejnú osvetu aj na lokálnej úrovni.
Najčastejšie je sexuálne vykorisťovanie
Najčastejší účel vykorisťovania predstavuje podľa ministerstva vnútra sexuálne vykorisťovanie. Za ostatné sledované obdobie, od 1. januára tohto roka do 30. septembra, eviduje rezort aj pracovné vykorisťovanie, nútené žobranie, kombinácie pracovného vykorisťovania a núteného žobrania, kombinácie núteného žobrania a sexuálneho vykorisťovania, nútený sobáš, nútenú trestnú činnosť, nezákonnú adopciu a nevoľníctvo alebo otroctvo.
Za predmetné obdobie eviduje rezort zároveň značný nárast obetí obchodovania s ľuďmi, ktoré v čase náboru boli deťmi, t. j. mali menej ako 18 rokov veku. Alarmujúci je podľa ministerstva aj vek identifikovaných obetí, keďže sa medzi nimi nachádzajú deti vo veku jeden mesiac.
Linka pomoci
Typické náborové techniky pri obchodovaní s ľuďmi sú podľa rezortu vnútra „rýchly a ľahký zárobok“ alebo hľadanie a zažitie dobrodružstva, oslovenie rovesníkmi alebo známymi a manipulácia cez sociálne siete (Instagram, TikTok, WhatsApp). Rizikovou skupinou sú najmä mladí ľudia vo veku 12 až 21 rokov, často v zložitej sociálnej situácii.
Linku pomoci môžu v tejto súvislosti ľudia kontaktovať na čísle 0800 800 818. Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi je dostupná počas pracovných dní od 08:00 do 20:00. Mimo prevádzkových hodín je hovor zaznamenaný na záznamník a reflektuje sa na hovor obratom.
Zdroj: SITA.sk - Séria vzdelávacích preventívnych a informačných aktivít upozorňuje na problém obchodovania s ľuďmi © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Divadelné predstavenie Divadlo Jonáša Záborského Nelegálny obchod nezákonná adopcia Nútený sobáš Obchod so zbraňami obchodovanie s drogami Obchodovanie s ľuďmi Otroctvo sexuálne vykorisťovanie
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