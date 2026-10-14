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 24hod.sk    Šport

14. októbra 2026

Holandsko neudelilo víza trom ruským gymnastkám, asi budú chýbať na MS v Rotterdame



Vízum nedostala ani obhajkyňa titulu vo viacboji Angelina Melnikovová. Holandsko odmietlo vydať víza trom ruským gymnastkám, vrátane obhajkyne titulu Angeliny Melnikovovej, čo im znemožní štartovať ...



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thinkstockphotos dv818026 676x444 14.10.2026 (SITA.sk) - Vízum nedostala ani obhajkyňa titulu vo viacboji Angelina Melnikovová.


Holandsko odmietlo vydať víza trom ruským gymnastkám, vrátane obhajkyne titulu Angeliny Melnikovovej, čo im znemožní štartovať na majstrovstvách sveta v športovej gymnastike v Rotterdame. Ruská gymnastická federácia toto rozhodnutie odsúdila ako "diskrimináciu" a "porušenie" princípov rovnoprávnej súťaže, pričom obvinila holandské úrady, že sa úmyselne snažia vylúčiť "najsilnejšie gymnastky" zo šampionátu.

Rusi v tlačovej správe uviedli, že "Veľvyslanectvo Holandska v Moskve oznámilo vízovému centru zamietnutie vydania víz trom vedúcim členkám ruskej ženskej reprezentácie – Angeline Melnikovovej, Viktórii Listunovovej a Anne Kalmikovovej." Toto rozhodnutie znamená, že gymnastky boli pripravené o možnosť súťažiť na majstrovstvách sveta v športovej gymnastike. MS v Rotterdame sa uskutočnia od 17. do 25. októbra 2026. Slovensko tam bude reprezentovať iba jedna športovkyňa - Barbora Kundrátová sa predstaví na bradlách a na kladine.

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Rusko ohlásilo, že sa odvolá proti tomuto rozhodnutiu na Svetovú gymnastickú federáciu a Medzinárodný olympijský výbor (MOV). V auguste Melnikovová, ktorá získala titul majsterky sveta v roku 2025 v indonézskej Jakarte, pôvodne nedostala víza do Chorvátska na majstrovstvá Európy, no po odvolaní jej víza vydali a vo viacboji získala zlato.

Toto najnovšie zamietnutie víz prichádza v čase, keď Rusko usilovne pracuje na návrate do svetového športu po rokoch obmedzení vyvolaných vojnou na Ukrajine od roku 2022 a odhalením štátom sponzorovaného dopingu na ZOH v Soči 2014.

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MOV v júli zmiernil obmedzenia voči ruským športovcom a otvoril cestu pre ich účasť v kvalifikáciách na OH v Los Angeles 2028.



Zdroj: SITA.sk - Holandsko neudelilo víza trom ruským gymnastkám, asi budú chýbať na MS v Rotterdame © SITA Všetky práva vyhradené.

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