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14. októbra 2026

Kenský maratónec Korir má dočasne zastavenú činnosť za doping


Tagy: Berlínsky maratón

Tridsaťpäťročný kenský maratónec sa výkonom 2:04:22 h na Berlínskom maratóne 2023 zaradil medzi vytrvaleckú elitu. Kenský vytrvalec Ronald Kipkoech Korir dostal dočasný dištanc za použitie ...



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striekacka 14.10.2026 (SITA.sk) - Tridsaťpäťročný kenský maratónec sa výkonom 2:04:22 h na Berlínskom maratóne 2023 zaradil medzi vytrvaleckú elitu.


Kenský vytrvalec Ronald Kipkoech Korir dostal dočasný dištanc za použitie zakázanej látky, informovala o tom Jednotka pre integritu atletiky (AIU).

Tridsaťpäťročný bežec na dlhé trate v roku 2023 finišoval štvrtý na Berlínskom maratóne a výkonom 2:04:22 h sa zaradil do elitnej kategórie vytrvalcov. Následne v roku 2024 obsadil štvrté miesto aj na maratóne v Hamburgu. Korir má dočasný dištanc počas vyšetrovania jeho prípadu.

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Od roku 2017 už viac než 140 kenských atlétov, vrátane súčasnej svetovej maratónskej rekordérky Ruth Chepngetichovej, dostalo trest od AIU.

Rozhodnutie Svetovej atletiky udeliť kenskému Nairobi právo organizovať atletické majstrovstvá sveta v roku 2029 pravdepodobne zvýši dohľad nad antidopingovými postupmi v tejto východoafrickej krajine, ktorá je roky známa ako liaheň svetových vytrvalcov.


Zdroj: SITA.sk - Kenský maratónec Korir má dočasne zastavenú činnosť za doping © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Berlínsky maratón
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