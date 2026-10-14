|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 14.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Boris
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. októbra 2026
Kenský maratónec Korir má dočasne zastavenú činnosť za doping
Tagy: Berlínsky maratón
Tridsaťpäťročný kenský maratónec sa výkonom 2:04:22 h na Berlínskom maratóne 2023 zaradil medzi vytrvaleckú elitu. Kenský vytrvalec Ronald Kipkoech Korir dostal dočasný dištanc za použitie ...
Zdieľať
14.10.2026 (SITA.sk) - Tridsaťpäťročný kenský maratónec sa výkonom 2:04:22 h na Berlínskom maratóne 2023 zaradil medzi vytrvaleckú elitu.
Kenský vytrvalec Ronald Kipkoech Korir dostal dočasný dištanc za použitie zakázanej látky, informovala o tom Jednotka pre integritu atletiky (AIU).
Tridsaťpäťročný bežec na dlhé trate v roku 2023 finišoval štvrtý na Berlínskom maratóne a výkonom 2:04:22 h sa zaradil do elitnej kategórie vytrvalcov. Následne v roku 2024 obsadil štvrté miesto aj na maratóne v Hamburgu. Korir má dočasný dištanc počas vyšetrovania jeho prípadu.
Od roku 2017 už viac než 140 kenských atlétov, vrátane súčasnej svetovej maratónskej rekordérky Ruth Chepngetichovej, dostalo trest od AIU.
Rozhodnutie Svetovej atletiky udeliť kenskému Nairobi právo organizovať atletické majstrovstvá sveta v roku 2029 pravdepodobne zvýši dohľad nad antidopingovými postupmi v tejto východoafrickej krajine, ktorá je roky známa ako liaheň svetových vytrvalcov.
Zdroj: SITA.sk - Kenský maratónec Korir má dočasne zastavenú činnosť za doping © SITA Všetky práva vyhradené.
Kenský vytrvalec Ronald Kipkoech Korir dostal dočasný dištanc za použitie zakázanej látky, informovala o tom Jednotka pre integritu atletiky (AIU).
Tridsaťpäťročný bežec na dlhé trate v roku 2023 finišoval štvrtý na Berlínskom maratóne a výkonom 2:04:22 h sa zaradil do elitnej kategórie vytrvalcov. Následne v roku 2024 obsadil štvrté miesto aj na maratóne v Hamburgu. Korir má dočasný dištanc počas vyšetrovania jeho prípadu.
Od roku 2017 už viac než 140 kenských atlétov, vrátane súčasnej svetovej maratónskej rekordérky Ruth Chepngetichovej, dostalo trest od AIU.
Rozhodnutie Svetovej atletiky udeliť kenskému Nairobi právo organizovať atletické majstrovstvá sveta v roku 2029 pravdepodobne zvýši dohľad nad antidopingovými postupmi v tejto východoafrickej krajine, ktorá je roky známa ako liaheň svetových vytrvalcov.
Zdroj: SITA.sk - Kenský maratónec Korir má dočasne zastavenú činnosť za doping © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Berlínsky maratón
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Holandsko neudelilo víza trom ruským gymnastkám, asi budú chýbať na MS v Rotterdame
Holandsko neudelilo víza trom ruským gymnastkám, asi budú chýbať na MS v Rotterdame
<< predchádzajúci článok
Mourinho pred zápasom Ligy majstrov v Ríme vyjadril dôveru rozhodcom napriek tomu, že ich často kritizuje
Mourinho pred zápasom Ligy majstrov v Ríme vyjadril dôveru rozhodcom napriek tomu, že ich často kritizuje