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 24hod.sk    Šport

14. októbra 2026

Hviezdne posily sa zatiaľ príliš nepresadili. Tréner Liverpoolu im však stále dôveruje pred súbojom v Lige majstrov


Tagy: Dôvera Liga majstrov Liga majstrov 2026/2027 Premier League 2026/2027 výkony

Andoni Iraola vyjadril dôveru drahým posilám Florianovi Wirtzovi a Bradleymu Barcolovi, že sa presadia, a to aj napriek rozpačitému úvodu ich pôsobenia na Anfielde. Tréner Liverpoolu Andoni Iraola ...



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hong_kong_soccer_liverpool_ac_milan_95180 676x451 14.10.2026 (SITA.sk) - Andoni Iraola vyjadril dôveru drahým posilám Florianovi Wirtzovi a Bradleymu Barcolovi, že sa presadia, a to aj napriek rozpačitému úvodu ich pôsobenia na Anfielde.


Tréner Liverpoolu Andoni Iraola vyjadril dôveru drahým posilám Florianovi Wirtzovi a Bradleymu Barcolovi, že sa presadia, a to aj napriek rozpačitému úvodu ich pôsobenia na Anfielde.

Prvý menovaný prišiel k "The Reds" minulý rok v rámci prestupu, ktorého celková suma sa podľa medializovaných informácií môže vyšplhať až na 116 miliónov libier (asi 137 491 900 eur), no zatiaľ má problémy prispôsobiť sa fyzickej náročnosti Premier League.

Tento nemecký reprezentant, ktorý sa stal hviezdou počas sezóny 2022/23, keď Bayer Leverkusen získal titul v Bundeslige bez jedinej prehry, strelil v drese Liverpoolu v 56 zápasoch len sedem gólov.

Barcola má za sebou len šesť duelov v drese Liverpoolu po prestupe z Paríža Saint-Germain za 123 miliónov libier (približne 145 788 825 eur), no v novom klube si zatiaľ nepripísal gól ani asistenciu.

"Myslím si, že v tomto ročníku odohrali dobré aj slabšie súboje, tak ako aj všetci ostatní. Poznáme však ich kvality a som si istý, že predvedú dobré výkony," povedal Iraola pred stretnutím Ligy majstrov na pôde rakúskeho majstra LASK.

Bývalý tréner Bournemouthu verí, že na Barcolov výkon pri víkendovej prehre 0:3 s Manchestrom City na Anfielde by sa pozeralo inak, keby Lewis Koumas premenil šancu po jeho prihrávke v čase, keď bol stav zápasu na začiatku druhého polčasu stále bezgólový.

"S Bradleym som bol v tom zápase v mnohých ohľadoch spokojný. Mal dobré momenty, len sme ich nedotiahli do úspešného konca, ale jemu aj Wirtzovi stopercentne verím," priblížil španielsky kouč.

Ťažký program


Na oboch hráčov sa upiera ešte väčšia pozornosť, keďže Alexander Isak, Cody Gakpo a Dominik Szoboszlai sú mimo hry pre zranenia. Ani jeden z tejto trojice neodcestoval do Rakúska, no Iraola dúfa, že sa čoskoro vrátia do zostavy.

"Nie sú ďaleko od návratu, ale v tejto chvíli je ťažké povedať presný termín. Neviem, či budú pripravení na Brentford, Villarreal alebo Brighton," uzavrel Iraola.

Liverpool čaká v nedeľu 18. októbra výjazd na ihrisko Brentfordu a v nasledujúcom týždni domáce duely proti Villarrealu a Brightonu.


Zdroj: SITA.sk - Hviezdne posily sa zatiaľ príliš nepresadili. Tréner Liverpoolu im však stále dôveruje pred súbojom v Lige majstrov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dôvera Liga majstrov Liga majstrov 2026/2027 Premier League 2026/2027 výkony
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