Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 13.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Koloman
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

13. októbra 2026

Honzek je znova zranený. Tréner Calgary: Aj to patrí k životu profesionála


Tagy: NHL 2026/2027 Slovenský útočník Zranenie

Trenčiansky odchovanec utrpel zranenie počas stretnutia proti tímu Colorado Avalanche. Vynechal takmer celú minulú sezónu pre zranenie a už je znova mimo hry. Mladý slovenský útočník v službách ...



Zdieľať
flames_kraken_hockey_56567 676x451 13.10.2026 (SITA.sk) - Trenčiansky odchovanec utrpel zranenie počas stretnutia proti tímu Colorado Avalanche.


Vynechal takmer celú minulú sezónu pre zranenie a už je znova mimo hry. Mladý slovenský útočník v službách Calgary Flames Samuel Honzek má problémy v spodnej časti tela a jeho absencia na ľade sa bude počítať na týždne.

Podľa denníka Calgary Herald 21-ročný Honzek má smolu v tom, že zranenie prišlo v čase, keď sa chcel natrvalo etablovať v zostave pre zápasy NHL.

Došlo k nemu len štyri duely po návrate po problémoch s ramenom, ktoré ho pripravili o väčšinu minulého ročníka.

Bude chýbať


"Určite nám bude počas absencie chýbať,“ povedal hlavný tréner Flames Ryan Huska. "Rýchlosť, ktorú vnáša do našej zostavy, je veľmi cenná. Dúfajme, že jeho pauza bude trvať len kratší čas z odhadovaného rozpätia,“ uviedol.

Trenčiansky odchovanec utrpel zranenie počas stretnutia proti tímu Colorado Avalanche. Súboj síce dokončil, no chýbal na následnom tréningu a nefiguroval ani v zostave pri sobotňajšej (10.10.) prehre s Anaheimom Ducks.

Bez bodu, ale s priestorom


Hoci v štyroch tohtosezónnych zápasoch nezískal ani bod, prvokolový výber draftu NHL v roku 2023 dostával pravidelný priestor na ľade po boku kapitána Mikaela Backlunda a Joela Farabeeho. Flames dúfajú, že sa vráti do hry čo najskôr.

Mladý a zase zranený


"Aj to patrí k životu profesionála - musia sa s tým naučiť vyrovnať. Neustále prichádzajú situácie, keď vás niečo trápi alebo sa necítite úplne fit, a musíte sa s tým naučiť pracovať. Bohužiaľ, už v mladom veku musel čeliť pomerne vážnym zraneniam, no myslím si, že teraz už lepšie vie, ako takéto situácie zvládať,“ dodal tréner Huska.

Calgary zatiaľ zažíva katastrofálny vstup do nového ročníka NHL. V zostave so slovenským bekom Šimonom Nemcom, útočníkmi Martinom Pospíšilom (a dosiaľ aj Honzekom) v prvých piatich dueloch "plamene" ani raz nebodovali a sú na poslednej priečke Západnej konferencie aj celej NHL. Pred Calgary sú dvojbodové tímy Philadelphia, Los Angeles a Chicago.


Zdroj: SITA.sk - Honzek je znova zranený. Tréner Calgary: Aj to patrí k životu profesionála © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NHL 2026/2027 Slovenský útočník Zranenie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Rovnaký švédsky súper ako pred rokom. Príde po remíze aj víťazstvo Prešova?
<< predchádzajúci článok
Liga majstrov je späť! Šláger medzi Manchestrom City a PSG bude súbojom peňazí z Blízkeho východu – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 