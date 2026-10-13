|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 13.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Koloman
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. októbra 2026
Honzek je znova zranený. Tréner Calgary: Aj to patrí k životu profesionála
Trenčiansky odchovanec utrpel zranenie počas stretnutia proti tímu Colorado Avalanche. Vynechal takmer celú minulú sezónu pre zranenie a už je znova mimo hry. Mladý slovenský útočník v službách ...
Zdieľať
13.10.2026 (SITA.sk) - Trenčiansky odchovanec utrpel zranenie počas stretnutia proti tímu Colorado Avalanche.
Vynechal takmer celú minulú sezónu pre zranenie a už je znova mimo hry. Mladý slovenský útočník v službách Calgary Flames Samuel Honzek má problémy v spodnej časti tela a jeho absencia na ľade sa bude počítať na týždne.
Podľa denníka Calgary Herald 21-ročný Honzek má smolu v tom, že zranenie prišlo v čase, keď sa chcel natrvalo etablovať v zostave pre zápasy NHL.
Došlo k nemu len štyri duely po návrate po problémoch s ramenom, ktoré ho pripravili o väčšinu minulého ročníka.
"Určite nám bude počas absencie chýbať,“ povedal hlavný tréner Flames Ryan Huska. "Rýchlosť, ktorú vnáša do našej zostavy, je veľmi cenná. Dúfajme, že jeho pauza bude trvať len kratší čas z odhadovaného rozpätia,“ uviedol.
Trenčiansky odchovanec utrpel zranenie počas stretnutia proti tímu Colorado Avalanche. Súboj síce dokončil, no chýbal na následnom tréningu a nefiguroval ani v zostave pri sobotňajšej (10.10.) prehre s Anaheimom Ducks.
Hoci v štyroch tohtosezónnych zápasoch nezískal ani bod, prvokolový výber draftu NHL v roku 2023 dostával pravidelný priestor na ľade po boku kapitána Mikaela Backlunda a Joela Farabeeho. Flames dúfajú, že sa vráti do hry čo najskôr.
"Aj to patrí k životu profesionála - musia sa s tým naučiť vyrovnať. Neustále prichádzajú situácie, keď vás niečo trápi alebo sa necítite úplne fit, a musíte sa s tým naučiť pracovať. Bohužiaľ, už v mladom veku musel čeliť pomerne vážnym zraneniam, no myslím si, že teraz už lepšie vie, ako takéto situácie zvládať,“ dodal tréner Huska.
Calgary zatiaľ zažíva katastrofálny vstup do nového ročníka NHL. V zostave so slovenským bekom Šimonom Nemcom, útočníkmi Martinom Pospíšilom (a dosiaľ aj Honzekom) v prvých piatich dueloch "plamene" ani raz nebodovali a sú na poslednej priečke Západnej konferencie aj celej NHL. Pred Calgary sú dvojbodové tímy Philadelphia, Los Angeles a Chicago.
Zdroj: SITA.sk - Honzek je znova zranený. Tréner Calgary: Aj to patrí k životu profesionála © SITA Všetky práva vyhradené.
Vynechal takmer celú minulú sezónu pre zranenie a už je znova mimo hry. Mladý slovenský útočník v službách Calgary Flames Samuel Honzek má problémy v spodnej časti tela a jeho absencia na ľade sa bude počítať na týždne.
Podľa denníka Calgary Herald 21-ročný Honzek má smolu v tom, že zranenie prišlo v čase, keď sa chcel natrvalo etablovať v zostave pre zápasy NHL.
Došlo k nemu len štyri duely po návrate po problémoch s ramenom, ktoré ho pripravili o väčšinu minulého ročníka.
Bude chýbať
"Určite nám bude počas absencie chýbať,“ povedal hlavný tréner Flames Ryan Huska. "Rýchlosť, ktorú vnáša do našej zostavy, je veľmi cenná. Dúfajme, že jeho pauza bude trvať len kratší čas z odhadovaného rozpätia,“ uviedol.
Trenčiansky odchovanec utrpel zranenie počas stretnutia proti tímu Colorado Avalanche. Súboj síce dokončil, no chýbal na následnom tréningu a nefiguroval ani v zostave pri sobotňajšej (10.10.) prehre s Anaheimom Ducks.
Bez bodu, ale s priestorom
Hoci v štyroch tohtosezónnych zápasoch nezískal ani bod, prvokolový výber draftu NHL v roku 2023 dostával pravidelný priestor na ľade po boku kapitána Mikaela Backlunda a Joela Farabeeho. Flames dúfajú, že sa vráti do hry čo najskôr.
Mladý a zase zranený
"Aj to patrí k životu profesionála - musia sa s tým naučiť vyrovnať. Neustále prichádzajú situácie, keď vás niečo trápi alebo sa necítite úplne fit, a musíte sa s tým naučiť pracovať. Bohužiaľ, už v mladom veku musel čeliť pomerne vážnym zraneniam, no myslím si, že teraz už lepšie vie, ako takéto situácie zvládať,“ dodal tréner Huska.
Calgary zatiaľ zažíva katastrofálny vstup do nového ročníka NHL. V zostave so slovenským bekom Šimonom Nemcom, útočníkmi Martinom Pospíšilom (a dosiaľ aj Honzekom) v prvých piatich dueloch "plamene" ani raz nebodovali a sú na poslednej priečke Západnej konferencie aj celej NHL. Pred Calgary sú dvojbodové tímy Philadelphia, Los Angeles a Chicago.
Zdroj: SITA.sk - Honzek je znova zranený. Tréner Calgary: Aj to patrí k životu profesionála © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Rovnaký švédsky súper ako pred rokom. Príde po remíze aj víťazstvo Prešova?
Rovnaký švédsky súper ako pred rokom. Príde po remíze aj víťazstvo Prešova?
<< predchádzajúci článok
Liga majstrov je späť! Šláger medzi Manchestrom City a PSG bude súbojom peňazí z Blízkeho východu – VIDEO
Liga majstrov je späť! Šláger medzi Manchestrom City a PSG bude súbojom peňazí z Blízkeho východu – VIDEO