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 24hod.sk    Šport

13. októbra 2026

Liga majstrov je späť! Šláger medzi Manchestrom City a PSG bude súbojom peňazí z Blízkeho východu – VIDEO


Tagy: finančná podpora Liga majstrov Liga majstrov 2026/2027

Klub z Manchestra, podporovaný kapitálom z Abú Zabí, predbehol v roku 2023 "katarské" PSG a ako prvý z tejto dvojice získal titul európskeho šampióna. Kluby Manchester City a Paríž Saint-Germain ...



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hungary_champions_league_final_soccer_67843 676x451 13.10.2026 (SITA.sk) - Klub z Manchestra, podporovaný kapitálom z Abú Zabí, predbehol v roku 2023 "katarské" PSG a ako prvý z tejto dvojice získal titul európskeho šampióna.


Kluby Manchester City a Paríž Saint-Germain zmenili tvár futbalu vďaka finančnej podpore majiteľov z krajín Perzského zálivu, no pred ich stredajším (14.10.) vzájomným zápasom v Lige majstrov panuje medzi týmito projektmi výrazný rozdiel v ich celkovej situácii a stabilite.

"The Citizens" sa vracajú do LM po tom, čo boli uznaní vinnými z porušenia finančných pravidiel Premier League. Toto šokujúce rozhodnutie by mohlo ohroziť ich účasť v najvyššej anglickej súťaži.

PSG sa snažilo napodobniť éru dlhodobých úspechov City a aktuálne patrí k európskej elite, pričom okrem dominancie vo francúzskom futbale sa môže pochváliť aj titulmi v "milionárskej súťaži".

Veľký otáznik


Klub z Manchestra, podporovaný kapitálom z Abú Zabí, predbehol v roku 2023 "katarské" PSG a ako prvý z tejto dvojice získal titul európskeho šampióna.

Víťazstvo nad Interom Miláno v Istanbule, ktoré zavŕšilo zisk "treble" (Liga majstrov, Premier League a FA Cup), bolo vrcholom vzostupu City od prevzatia klubu v roku 2008 šejkom Mansúrom, viceprezidentom a podpredsedom vlády Spojených arabských emirátov.

Nad trofejami, ktoré anglický gigant získal za posledných 15 rokov, však teraz visí otáznik, pokiaľ sa mu nepodarí v odvolacom konaní zvrátiť závery nezávislej komisie.

Vedú ligu


Zistilo sa, že City v rokoch 2009 až 2018 využívali fiktívne obchodné zmluvy so spoločnosťami z SAE na umelé navýšenie príjmov a zníženie nákladov v celkovej hodnote viac ako 900 miliónov libier (asi 1 064 902 500 eur).

Zatiaľ nepadol žiadny trest, no medzi možné sankcie patrí výrazný odpočet bodov či dokonca vylúčenie z Premier League. Sezóna v Anglicku sa ocitla v neistote, kým tímy čakajú na rozhodnutie o odvolaní.

Ligu po šiestich víťazstvách v rade, vrátane nedávneho debaklu Liverpoolu 3:0, vedie práve ManCity. Víťazstvo v Lige majstrov by mohlo byť pre jedinou cestou, ako sa do tejto súťaže kvalifikovať aj v budúcej sezóne v prípade trestu.


Zvrátený rozsudok


Aby to dosiahli, musia zastaviť snahu PSG zaradiť sa do exkluzívnej partie celkov, ktoré vyhrali LM (alebo predtým Európsky pohár majstrov) v troch ročníkoch za sebou.

Ďalšie kroky UEFA voči Manchester City sú nepravdepodobné, keďže klub už úspešne čelil riadiacemu orgánu európskeho futbalu v roku 2018. UEFA sa vtedy pokúsila zakročiť na základe rovnakého úniku dokumentov, ktorý neskôr viedol aj k prípadu riešenému Premier League.

V roku 2020 boli "The Citizens" uznaní vinnými z porušenia pravidiel finančnej fair play (FFP) organizácie UEFA, dostal pokutu 30 miliónov eur a zákaz účasti v európskych súťažiach na dva roky. Zákaz sa však podarilo zvrátiť na Športovom arbitrážnom súde (CAS), ktorý rozhodol, že väčšina údajných porušení pravidiel "nebola preukázaná alebo bola premlčaná".

Súboj medzi rivalmi


V počiatkoch platnosti pravidiel FFP uzavreli ManCity aj PSG v roku 2014 s UEFA dohody o urovnaní. Francúzskemu majstrovi sa odvtedy podarilo vyhnúť podobným problémom, pričom jeho prezident Nasser Al-Khelaifi sa stal vplyvnou osobnosťou – pôsobí ako člen Výkonného výboru UEFA aj ako predseda organizácie Európske futbalové kluby (EFC).

Na minulomesačnom zasadnutí EFC v Kodani vyjadril Al-Khelaifi podporu výkonnému riaditeľovi City Ferranovi Sorianovi, ktorý čelí kritike a problémom. "Jeho kariéra je fantastická a Manchester City urobil aj mnoho pozitívnych vecí, no nie som v pozícii, aby som to súdil. Myslím si, že majú právo odvolať sa, takže toto nie je konečné rozhodnutie," uviedol Al-Khelaifi.

Kríza, ktorá by mohla na dlhé roky vyradiť "The Citizens" z pozície konkurenta v Lige majstrov, by však pre PSG znamenala ďalší triumf – tentoraz mimo ihriska – a poskytla by Kataru navrch v boji o "mäkkú moc" s regionálnym rivalom Spojenými arabskými emirátmi.




Zdroj: SITA.sk - Liga majstrov je späť! Šláger medzi Manchestrom City a PSG bude súbojom peňazí z Blízkeho východu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: finančná podpora Liga majstrov Liga majstrov 2026/2027
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