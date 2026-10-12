Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 12.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Maximilián
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

12. októbra 2026

Incidentom z mítingu Hnutia Slovensko sa už zaoberá Krajská prokuratúra v Žiline


Tagy: krajská prokuratúra Útok na verejného činiteľa

Matovič upozornil, že konanie seniora môže byť považované za trestný čin napadnutia verejného činiteľa. Krajská prokuratúra v Žiline sa začala zaoberať incidentom, ktorý sa udial na mítingu



Zdieľať
titulka matovic 676x451 12.10.2026 (SITA.sk) - Matovič upozornil, že konanie seniora môže byť považované za trestný čin napadnutia verejného činiteľa.


Krajská prokuratúra v Žiline sa začala zaoberať incidentom, ktorý sa udial na mítingu Hnutia Slovensko v Bytči. Ako krajská prokuratúra informovala, vo veci medializovaného incidentu týkajúceho sa služobného zákroku príslušníkmi Policajného zboru voči účastníkovi mítingu koná a vykonáva všetky potrebné zákonné úkony.

„Poznatok získaný z médií bol bezodkladne odstúpený Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR na ďalšie konanie,“ dodala prokuratúra s tým, že ak ide o konanie účastníka mítingu, voči ktorému policajti vykonali služobný zákrok, to preverujú príslušné zložky Policajného zboru. Keďže je prípravné konanie neverejné, prokuratúra nemôže nateraz poskytnúť bližšie informácie.



V pondelok 5. októbra sa na verejnej akcii Hnutia Slovensko v Bytči odohral incident. Počas mítingu spacifikovali policajti v civile 78-ročného seniora. Staršiemu mužovi sa nepáčilo, že na verejnej akcii matovičovcov sa nachádzajú aj neplnoletí ľudia a že si ho nakrúcali.

Podľa slov lídra Hnutia Slovensko Igora Matoviča bol senior opitý, agresívny a vyháňal mladých ľudí z mítingu. Ako priblížil, senior chytil policajta v civile pod krk, ten ho však v spolupráci s ďalším mužom spacifikoval. Senior tak skončil na zemi a následne aj na policajnej stanici. Matovič upozornil, že z toho môže byť dokonca trestný čin napadnutia verejného činiteľa.




Zdroj: SITA.sk - Incidentom z mítingu Hnutia Slovensko sa už zaoberá Krajská prokuratúra v Žiline © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: krajská prokuratúra Útok na verejného činiteľa
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
„My ich nepočítame.“ Ruský dôstojník opísal osud tisícov civilistov v okupovaných mestách
<< predchádzajúci článok
Matovič môže čoskoro prísť o ochranku. Hlas predloží do parlamentu pozmeňovací návrh – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 