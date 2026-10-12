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12. októbra 2026
Incidentom z mítingu Hnutia Slovensko sa už zaoberá Krajská prokuratúra v Žiline
Matovič upozornil, že konanie seniora môže byť považované za trestný čin napadnutia verejného činiteľa. Krajská prokuratúra v Žiline sa začala zaoberať incidentom, ktorý sa udial na mítingu
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12.10.2026 (SITA.sk) - Matovič upozornil, že konanie seniora môže byť považované za trestný čin napadnutia verejného činiteľa.
Krajská prokuratúra v Žiline sa začala zaoberať incidentom, ktorý sa udial na mítingu Hnutia Slovensko v Bytči. Ako krajská prokuratúra informovala, vo veci medializovaného incidentu týkajúceho sa služobného zákroku príslušníkmi Policajného zboru voči účastníkovi mítingu koná a vykonáva všetky potrebné zákonné úkony.
„Poznatok získaný z médií bol bezodkladne odstúpený Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR na ďalšie konanie,“ dodala prokuratúra s tým, že ak ide o konanie účastníka mítingu, voči ktorému policajti vykonali služobný zákrok, to preverujú príslušné zložky Policajného zboru. Keďže je prípravné konanie neverejné, prokuratúra nemôže nateraz poskytnúť bližšie informácie.
V pondelok 5. októbra sa na verejnej akcii Hnutia Slovensko v Bytči odohral incident. Počas mítingu spacifikovali policajti v civile 78-ročného seniora. Staršiemu mužovi sa nepáčilo, že na verejnej akcii matovičovcov sa nachádzajú aj neplnoletí ľudia a že si ho nakrúcali.
Podľa slov lídra Hnutia Slovensko Igora Matoviča bol senior opitý, agresívny a vyháňal mladých ľudí z mítingu. Ako priblížil, senior chytil policajta v civile pod krk, ten ho však v spolupráci s ďalším mužom spacifikoval. Senior tak skončil na zemi a následne aj na policajnej stanici. Matovič upozornil, že z toho môže byť dokonca trestný čin napadnutia verejného činiteľa.
Zdroj: SITA.sk - Incidentom z mítingu Hnutia Slovensko sa už zaoberá Krajská prokuratúra v Žiline © SITA Všetky práva vyhradené.
Krajská prokuratúra v Žiline sa začala zaoberať incidentom, ktorý sa udial na mítingu Hnutia Slovensko v Bytči. Ako krajská prokuratúra informovala, vo veci medializovaného incidentu týkajúceho sa služobného zákroku príslušníkmi Policajného zboru voči účastníkovi mítingu koná a vykonáva všetky potrebné zákonné úkony.
„Poznatok získaný z médií bol bezodkladne odstúpený Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR na ďalšie konanie,“ dodala prokuratúra s tým, že ak ide o konanie účastníka mítingu, voči ktorému policajti vykonali služobný zákrok, to preverujú príslušné zložky Policajného zboru. Keďže je prípravné konanie neverejné, prokuratúra nemôže nateraz poskytnúť bližšie informácie.
V pondelok 5. októbra sa na verejnej akcii Hnutia Slovensko v Bytči odohral incident. Počas mítingu spacifikovali policajti v civile 78-ročného seniora. Staršiemu mužovi sa nepáčilo, že na verejnej akcii matovičovcov sa nachádzajú aj neplnoletí ľudia a že si ho nakrúcali.
Podľa slov lídra Hnutia Slovensko Igora Matoviča bol senior opitý, agresívny a vyháňal mladých ľudí z mítingu. Ako priblížil, senior chytil policajta v civile pod krk, ten ho však v spolupráci s ďalším mužom spacifikoval. Senior tak skončil na zemi a následne aj na policajnej stanici. Matovič upozornil, že z toho môže byť dokonca trestný čin napadnutia verejného činiteľa.
Zdroj: SITA.sk - Incidentom z mítingu Hnutia Slovensko sa už zaoberá Krajská prokuratúra v Žiline © SITA Všetky práva vyhradené.
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