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12. októbra 2026
Matovič môže čoskoro prísť o ochranku. Hlas predloží do parlamentu pozmeňovací návrh – VIDEO
Tagy: atentát na premiéra Roberta Fica Bytča Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Lex-atentát Minister vnútra SR Ochranka predseda hnutia Slovensko Premiér Slovenskej republiky
Hlas predloží do parlamentu pozmeňujúci návrh v rámci zákona o Policajnom zbore, ktorý by umožnil odobrať politikovi ochranku pri závažnom alebo opakovanom porušení podmienok ochrany.
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12.10.2026 (SITA.sk) - Hlas predloží do parlamentu pozmeňujúci návrh v rámci zákona o Policajnom zbore, ktorý by umožnil odobrať politikovi ochranku pri závažnom alebo opakovanom porušení podmienok ochrany.
Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič môže čoskoro prísť o ochranku. Poslanci Hlasu-SD predložia do parlamentu pozmeňujúci návrh v rámci zákona o Policajnom zbore, ktorý by umožnil odobrať politikovi ochranku pri závažnom alebo opakovanom porušení podmienok ochrany či opakovanom neposkytovaní potrebnej súčinnosti.
Presne toto podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) totiž robí Matovič na mítingoch Hnutia Slovensko. Minister pripomenul, že lex atentát vznikol v reakcii na streľbu na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Zákon má tak chrániť každého politika, ktorý reprezentuje politickú stranu, aby sa predchádzalo podobnému incidentu, aký sa udial v Handlovej.
Podľa Šutaja Eštoka sú tu však aj politici, ktorí tieto zákony zneužívajú vo svoj prospech. Hovoril pritom konkrétne o Matovičovi. Ten podľa neho na mítingoch hnutia vedome vyvoláva konflikty a nenávisť s cieľom získať si pozornosť.
Zároveň, aj v nadväznosti na nedávny konflikt na mítingu v Bytči, upozornil, že na týchto stretnutiach sa nachádzajú aj maloleté deti. Matovič tak podľa neho ohrozuje mravnú výchovu maloletých.
„Akákoľvek politická kampaň neospravedlňuje ponižovanie ľudí a vťahovanie detí do osobných konfliktov dospelých. Toto všetko robí Matovič,“ doplnil predseda Hlasu.
Ak ide o zákrok policajtov v Bytči, keď 78-ročný senior skončil spacifikovaný na zemi, ten podľa slov ministra preveruje Prezídium Policajného zboru a tiež Úrad inšpekčnej služby.
Minister sa však zastal policajtov, ktorí zákrok vykonali, pretože si podľa neho robili len svoju prácu. Odmieta preto akékoľvek útoky na policajtov, ktorí museli v zmysle zákona chrániť politického predstaviteľa.
„Označenia ako gestapáci, hajzli alebo vyjadrenia, že si zaslúžia poriadnu bitku, sú za hranicou akejkoľvek vecnej diskusie,“ reagoval minister na komentáre na sociálnych sieťach a niektorých politických predstaviteľov.
„Môžeme postup polície kritizovať. Môžeme sa pozrieť na jeho zákonnosť, primeranosť, môžeme ho preveriť, no výzvy na akékoľvek ďalšie násilie jasne odmietam,“ dodal Šutaj Eštok s tým, že ak sa zistí nejaké pochybenie, tak bude vyvodená zodpovednosť aj voči konkrétnym príslušníkom.
Minister vnútra ďalej informoval, že 7. októbra dostal list od riaditeľa Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Pavla Krejčího. Ten ho upozornil na to, že Matovič zneužíva štátnu ochranu, ktorá mu je pridelená. Šutaj Eštok zdôraznil, že ak má ochranka niekoho chrániť, potrebuje na to súčinnosť aj chránenej osoby.
„Ak niekto ignoruje bezpečnostné upozornenia a svojím konaním zvyšuje riziko konfliktu, sťažuje prácu a policajný výkon služby. Do nebezpečenstva sa pritom môžu dostať aj občania v okolí, keď politik koná nezodpovedne, tak, ako koná Matovič,“ zdôraznil minister.
Riaditeľ úradu ho zároveň informoval, že Matovičovi zaslal žiadosť o zmiernenie konfliktných situácií s občanmi. Ako dôvod pritom uviedol množiace sa incidenty počas mítingov Hnutia Slovensko. Od začiatku verejných podujatí bolo podľa neho zaznamenaných už osem podobných incidentov.
Krejčí zároveň odkázal aj na etický kódex poslanca, ktorý si vyžaduje zodpovedné konanie, rešpektovanie dobrých mravov a slušnú komunikáciu s verejnosťou. Matovič by sa tak podľa neho mal zdržať verejných prejavov, ktoré narúšajú osobnú dôstojnosť iných ľudí.
Šutaj Eštok je presvedčený, že Matovič sa správa presne opačne, ako to vyžaduje etický kódex poslanca, pretože ponižuje občanov. Matovič by tak podľa ministra nemal mať nárok na ochranku.
Ako však vysvetlil, lex atentát bol schválený v období, keď od politikov mali očakávanie, že si uvedomili závažnosť situácie a že sa nenájde politik, ktorý by ho zneužíval. Zákon tak dnes neumožňuje ministrovi odobrať ochranu politikovi alebo ústavnému činiteľovi. Ak by tak dnes Šutaj Eštok urobil, porušil by zákon. Podotkol však, že poslanci majú zákonodarnú iniciatívu.
„Dohodol som sa s nimi, že predložia pozmeňujúci návrh k zákonu o Policajnom zbore, ktorý je aktuálne prerokovaný v Národnej rade. Umožnia tak zrušenie zaisťovania osobnej bezpečnosti pri závažnom alebo opakovanom porušení podmienok ochrany či opakovanom neposkytovaní potrebnej súčinnosti,“ informoval minister s tým, že zároveň pripravujú aj podnet na preverenie zdokumentovaných incidentov. Treba podľa neho posúdiť celý ich priebeh, nielen reakciu na občana, ale aj konanie politika, ktoré predchádzalo konaniu občanov.
Zdroj: SITA.sk - Matovič môže čoskoro prísť o ochranku. Hlas predloží do parlamentu pozmeňovací návrh – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič môže čoskoro prísť o ochranku. Poslanci Hlasu-SD predložia do parlamentu pozmeňujúci návrh v rámci zákona o Policajnom zbore, ktorý by umožnil odobrať politikovi ochranku pri závažnom alebo opakovanom porušení podmienok ochrany či opakovanom neposkytovaní potrebnej súčinnosti.
Presne toto podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) totiž robí Matovič na mítingoch Hnutia Slovensko. Minister pripomenul, že lex atentát vznikol v reakcii na streľbu na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Zákon má tak chrániť každého politika, ktorý reprezentuje politickú stranu, aby sa predchádzalo podobnému incidentu, aký sa udial v Handlovej.
Zneužívanie zákonov vo svoj prospech
Podľa Šutaja Eštoka sú tu však aj politici, ktorí tieto zákony zneužívajú vo svoj prospech. Hovoril pritom konkrétne o Matovičovi. Ten podľa neho na mítingoch hnutia vedome vyvoláva konflikty a nenávisť s cieľom získať si pozornosť.
Zároveň, aj v nadväznosti na nedávny konflikt na mítingu v Bytči, upozornil, že na týchto stretnutiach sa nachádzajú aj maloleté deti. Matovič tak podľa neho ohrozuje mravnú výchovu maloletých.
„Akákoľvek politická kampaň neospravedlňuje ponižovanie ľudí a vťahovanie detí do osobných konfliktov dospelých. Toto všetko robí Matovič,“ doplnil predseda Hlasu.
Útoky na policajtov
Ak ide o zákrok policajtov v Bytči, keď 78-ročný senior skončil spacifikovaný na zemi, ten podľa slov ministra preveruje Prezídium Policajného zboru a tiež Úrad inšpekčnej služby.
Minister sa však zastal policajtov, ktorí zákrok vykonali, pretože si podľa neho robili len svoju prácu. Odmieta preto akékoľvek útoky na policajtov, ktorí museli v zmysle zákona chrániť politického predstaviteľa.
„Označenia ako gestapáci, hajzli alebo vyjadrenia, že si zaslúžia poriadnu bitku, sú za hranicou akejkoľvek vecnej diskusie,“ reagoval minister na komentáre na sociálnych sieťach a niektorých politických predstaviteľov.
„Môžeme postup polície kritizovať. Môžeme sa pozrieť na jeho zákonnosť, primeranosť, môžeme ho preveriť, no výzvy na akékoľvek ďalšie násilie jasne odmietam,“ dodal Šutaj Eštok s tým, že ak sa zistí nejaké pochybenie, tak bude vyvodená zodpovednosť aj voči konkrétnym príslušníkom.
Zmiernenie konfliktných situácií
Minister vnútra ďalej informoval, že 7. októbra dostal list od riaditeľa Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Pavla Krejčího. Ten ho upozornil na to, že Matovič zneužíva štátnu ochranu, ktorá mu je pridelená. Šutaj Eštok zdôraznil, že ak má ochranka niekoho chrániť, potrebuje na to súčinnosť aj chránenej osoby.
„Ak niekto ignoruje bezpečnostné upozornenia a svojím konaním zvyšuje riziko konfliktu, sťažuje prácu a policajný výkon služby. Do nebezpečenstva sa pritom môžu dostať aj občania v okolí, keď politik koná nezodpovedne, tak, ako koná Matovič,“ zdôraznil minister.
Riaditeľ úradu ho zároveň informoval, že Matovičovi zaslal žiadosť o zmiernenie konfliktných situácií s občanmi. Ako dôvod pritom uviedol množiace sa incidenty počas mítingov Hnutia Slovensko. Od začiatku verejných podujatí bolo podľa neho zaznamenaných už osem podobných incidentov.
Etický kódex poslanca
Krejčí zároveň odkázal aj na etický kódex poslanca, ktorý si vyžaduje zodpovedné konanie, rešpektovanie dobrých mravov a slušnú komunikáciu s verejnosťou. Matovič by sa tak podľa neho mal zdržať verejných prejavov, ktoré narúšajú osobnú dôstojnosť iných ľudí.
Šutaj Eštok je presvedčený, že Matovič sa správa presne opačne, ako to vyžaduje etický kódex poslanca, pretože ponižuje občanov. Matovič by tak podľa ministra nemal mať nárok na ochranku.
Ako však vysvetlil, lex atentát bol schválený v období, keď od politikov mali očakávanie, že si uvedomili závažnosť situácie a že sa nenájde politik, ktorý by ho zneužíval. Zákon tak dnes neumožňuje ministrovi odobrať ochranu politikovi alebo ústavnému činiteľovi. Ak by tak dnes Šutaj Eštok urobil, porušil by zákon. Podotkol však, že poslanci majú zákonodarnú iniciatívu.
„Dohodol som sa s nimi, že predložia pozmeňujúci návrh k zákonu o Policajnom zbore, ktorý je aktuálne prerokovaný v Národnej rade. Umožnia tak zrušenie zaisťovania osobnej bezpečnosti pri závažnom alebo opakovanom porušení podmienok ochrany či opakovanom neposkytovaní potrebnej súčinnosti,“ informoval minister s tým, že zároveň pripravujú aj podnet na preverenie zdokumentovaných incidentov. Treba podľa neho posúdiť celý ich priebeh, nielen reakciu na občana, ale aj konanie politika, ktoré predchádzalo konaniu občanov.
Zdroj: SITA.sk - Matovič môže čoskoro prísť o ochranku. Hlas predloží do parlamentu pozmeňovací návrh – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: atentát na premiéra Roberta Fica Bytča Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Lex-atentát Minister vnútra SR Ochranka predseda hnutia Slovensko Premiér Slovenskej republiky
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