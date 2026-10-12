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12. októbra 2026

Prokuratúra zrušila čiastkové obvinenie policajtom v kauze Kajúcnik, naďalej však zostávajú trestne stíhaní a mimo služby


Tagy: Kajúcnik zrušenie obvinenia

Prokuratúra zrušila čiastkové obvinenie aj bývalému policajtovi Jánovi Kaľavskému. Banskobystrická krajská prokuratúra zrušila ...



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gettyimages 1307990239 scaled 1 e1782118632549 12.10.2026 (SITA.sk) - Prokuratúra zrušila čiastkové obvinenie aj bývalému policajtovi Jánovi Kaľavskému.


Banskobystrická krajská prokuratúra zrušila čiastkové obvinenie policajtom Pavlovi Ďurkovi, Róbertovi Magulovi a Branislavovi Dunčkovi v kauze Kajúcnik.

Obvinenia im v júli vzniesla policajná inšpekcia. Naďalej však zostávajú trestne stíhaní a mimo služby. Informoval o tom Denník N.

Zrušili ho aj Kaľavskému


Zrušené čiastkové obvinenia sa týkali podozrení, že policajti navádzali spolupracujúceho obvineného Petra Kaňucha, prezývaného Jakuzza, na to, ako má vypovedať o konkrétnom skutku.

Prokuratúra zrušila čiastkové obvinenie aj bývalému policajtovi Jánovi Kaľavskému, ktorý si v súčasnosti odpykáva trest odňatia slobody v inej trestnej veci. Odsúdili ho za korupciu a vynášanie informácií z polície. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) nedávno podal v jeho prospech dovolanie.

Kubina očakáva ďalší vývoj v prospech obvinených


Advokát policajtov Peter Kubina na sociálnej sieti uviedol, že Kaľavského výpoveď bola natoľko nedôveryhodná, nekonkrétna a osamotená, že jej prokurátor neuveril napriek tomu, že sa priznával. "Takto si veru to predčasné prepustenie z basy nezaslúži," napísal Kubina.

Advokát zároveň upozornil, že nejde o prvé zrušené obvinenie v tejto kauze a očakáva ďalší vývoj v prospech obvinených. "Z hlavy už ani neviem, o koľké v poradí zrušené obvinenie v tomto prípade ide. Ale viem, že určite nie je posledné a verím, že rovnako dopadne aj pôvodné obvinenie vznesené v kauze Kajúcnik," uviedol.

Kauza Kajúcnik sa týka podozrení, že policajti ovplyvňovali výpovede spolupracujúcich obvinených. Stíhaní policajti takéto konanie odmietajú a dlhodobo tvrdia, že ich stíhanie je účelové. Medzi obvinenými zostáva aj bývalý vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry Ján Čurilla. Rovnako ako ďalší stíhaní policajti je naďalej postavený mimo služby.


Zdroj: SITA.sk - Prokuratúra zrušila čiastkové obvinenie policajtom v kauze Kajúcnik, naďalej však zostávajú trestne stíhaní a mimo služby © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kajúcnik zrušenie obvinenia
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