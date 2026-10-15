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15. októbra 2026

Iránsky prezident obvinil USA, že ekonomickou blokádou chcú vyvolať sociálne nepokoje, ktoré povalia režim


Tagy: americko-iránsky konflikt Ekonomická blokáda iránsky režim Konflikt USA - Irán Sociálne nepokoje Vojna na Blízkom východe

Irán dlhodobo obviňuje USA a Izrael zo snáh destabilizovať krajinu a podnecovať vnútorné nepokoje. Irán čelí najintenzívnejšej blokáde od islamskej revolúcie v ...



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iran_war_62576 676x451 15.10.2026 (SITA.sk) - Irán dlhodobo obviňuje USA a Izrael zo snáh destabilizovať krajinu a podnecovať vnútorné nepokoje.


Irán čelí najintenzívnejšej blokáde od islamskej revolúcie v roku 1979, vyhlásil vo štvrtok iránsky prezident Masúd Pezeškján a obvinil Spojené štáty zo snahy vyvolať v krajine sociálne nepokoje.

Počas 48 rokov od revolúcie sme nikdy nečelili takej intenzívnej blokáde, vojne a ťažkostiam, akým čelíme teraz,“ povedal Pezeškján v prejave odvysielanom štátnou televíziou.

„Sociálne inžinierstvo“


Washington sa podľa neho snaží zhoršiť životné podmienky obyvateľov, aby podnietil nespokojnosť verejnosti a protivládne protesty. „Sústreďujú sa na to, aby ľudia boli nespokojní a čelili ťažkostiam, a následne aby vznikli sociálne protesty, prostredníctvom ktorých by mohli dosiahnuť svoje nekalé ciele,“ uviedol.

Spojené štáty zaviedli blokádu iránskych prístavov potom, ako Teherán po vypuknutí vojny vo februári uzavrel strategický Hormuzský prieliv. Opatrenia viedli k odklonu alebo zastaveniu lodí smerujúcich do iránskych prístavov a z nich.

Dlhodobá destabilizácia


Irán dlhodobo obviňuje USA a Izrael zo snáh destabilizovať krajinu a podnecovať vnútorné nepokoje. V uplynulých mesiacoch iránske úrady popravili viacero osôb odsúdených za spoluprácu s nepriateľskými štátmi.

Koncom minulého roka vypukli v Iráne protesty proti rastúcim životným nákladom, ktoré sa postupne rozšírili po celej krajine a prerástli do širšieho protivládneho hnutia. Iránsky režim aj vtedy z nepokojov obvinil Spojené štáty a Izrael.


Zdroj: SITA.sk - Iránsky prezident obvinil USA, že ekonomickou blokádou chcú vyvolať sociálne nepokoje, ktoré povalia režim © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-iránsky konflikt Ekonomická blokáda iránsky režim Konflikt USA - Irán Sociálne nepokoje Vojna na Blízkom východe
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