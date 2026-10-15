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15. októbra 2026
Polícia zadržala šéfredaktora ruského nezávislého denníka Novaja gazeta
Redakcia stratila so Sergejom Sokolovom kontakt krátko pred poradou, ktorú mal viesť. Ruské úrady zadržali vo štvrtok šéfredaktora nezávislého denníka Novaja gazeta Sergeja ...
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15.10.2026 (SITA.sk) - Redakcia stratila so Sergejom Sokolovom kontakt krátko pred poradou, ktorú mal viesť.
„Sergeja Sokolova, šéfredaktora Novej gazety, po prehliadke jeho bytu odvážajú na Vyšetrovací výbor,“ uviedol denník na sociálnych sieťach.
Redakcia podľa vlastných slov stratila so Sokolovom kontakt vo štvrtok približne napoludnie, „tesne pred redakčnou poradou, ktorú mal viesť“. Novaja gazeta uviedla, že vie o prehliadke jeho bytu a že za zadržaným už smeruje právnik.
Dôvod zásahu ani prípadné obvinenia voči Sokolovovi zatiaľ úrady podľa denníka nezverejnili.
Sokolov je dlhoročným novinárom a editorom Novej gazety, ktorá patrí medzi najznámejšie nezávislé ruské médiá. Ruské úrady ju zaradili medzi takzvaných „zahraničných agentov“.
Redakcia dnes funguje v podstatne menšom rozsahu než pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Po jej začiatku Moskva prijala prísne zákony obmedzujúce informovanie o vojne a ďalších témach súvisiacich s armádou.
Mnohí nezávislí ruskí novinári odvtedy krajinu opustili a pokračujú v práci z exilu. Ruské úrady zároveň v uplynulých rokoch zablokovali alebo obmedzili činnosť viacerých nezávislých médií.
Zdroj: SITA.sk - Polícia zadržala šéfredaktora ruského nezávislého denníka Novaja gazeta © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruské úrady zadržali vo štvrtok šéfredaktora nezávislého denníka Novaja gazeta Sergeja Sokolova a po prehliadke jeho bytu ho odviezli na Vyšetrovací výbor Ruskej federácie, oznámila redakcia.
„Sergeja Sokolova, šéfredaktora Novej gazety, po prehliadke jeho bytu odvážajú na Vyšetrovací výbor,“ uviedol denník na sociálnych sieťach.
Redakcia podľa vlastných slov stratila so Sokolovom kontakt vo štvrtok približne napoludnie, „tesne pred redakčnou poradou, ktorú mal viesť“. Novaja gazeta uviedla, že vie o prehliadke jeho bytu a že za zadržaným už smeruje právnik.
Zahraničný agent
Dôvod zásahu ani prípadné obvinenia voči Sokolovovi zatiaľ úrady podľa denníka nezverejnili.
Sokolov je dlhoročným novinárom a editorom Novej gazety, ktorá patrí medzi najznámejšie nezávislé ruské médiá. Ruské úrady ju zaradili medzi takzvaných „zahraničných agentov“.
Nezávislí novinári odchádzajú
Redakcia dnes funguje v podstatne menšom rozsahu než pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Po jej začiatku Moskva prijala prísne zákony obmedzujúce informovanie o vojne a ďalších témach súvisiacich s armádou.
Mnohí nezávislí ruskí novinári odvtedy krajinu opustili a pokračujú v práci z exilu. Ruské úrady zároveň v uplynulých rokoch zablokovali alebo obmedzili činnosť viacerých nezávislých médií.
Zdroj: SITA.sk - Polícia zadržala šéfredaktora ruského nezávislého denníka Novaja gazeta © SITA Všetky práva vyhradené.
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