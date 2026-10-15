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15. októbra 2026

Španielska prokuratúra zmenila názor, miestne súdy môžu vyšetrovať obvinenia zo sexuálneho obťažovania voči Juliovi Iglesiasovi


Tagy: Nútená práca Obvinenie Sexuálne zneužívanie Vyšetrovanie

Prokuratúra prvé trestné oznámenie v januári odložila s argumentom, že príslušnosť na vyšetrovanie majú úrady v Dominikánskej republike a na Bahamách, kde sa skutky údajne odohrali. Legendárny ...



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julio_iglesias_paternity_39360 85736ac336774175a28a4817f690fd48 676x469 15.10.2026 (SITA.sk) - Prokuratúra prvé trestné oznámenie v januári odložila s argumentom, že príslušnosť na vyšetrovanie majú úrady v Dominikánskej republike a na Bahamách, kde sa skutky údajne odohrali.


Legendárny romantický trubadúr Julio Iglesias môže v Španielsku čeliť vyšetrovaniu pre obvinenia zo sexuálneho zneužívania a nútenej práce, informovali vo štvrtok zdroje so znalosťou prípadu s tým, že španielska prokuratúra dospela k záveru, že vec môže spadať do jurisdikcie miestnych súdov.

Spevák obvinenia odmieta


Obvinenia voči 83-ročnému spevákovi vzniesli dve bývalé zamestnankyne, domáca pracovníčka a fyzioterapeutka. Tvrdia, že počas zamestnania v Iglesiasových nehnuteľnostiach v Dominikánskej republike a na Bahamách v roku 2021 čelili zneužívaniu a nútenej práci.

Iglesias obvinenia odmieta. Držiteľ ceny Grammy a jeden z najúspešnejších spevákov v histórii, ktorý počas kariéry predal viac ako 300 miliónov nahrávok, uviedol, že nikdy „nezneužil, nenútil ani neprejavil neúctu voči žiadnej žene“.

Zmena názoru


Španielska prokuratúra prvé trestné oznámenie v januári odložila s argumentom, že príslušnosť na vyšetrovanie majú úrady v Dominikánskej republike a na Bahamách, kde sa skutky údajne odohrali.

Právne zdroje však uviedli, že po podaní druhého oznámenia v septembri prokuratúra vypracovala stanovisko, podľa ktorého by sa prípadom mohol zaoberať madridský súd Audiencia Nacional. Ten rieši zložité prípady a trestné činy spáchané španielskymi občanmi v zahraničí.

Súd teraz rozhodne, či začne formálne vyšetrovanie. Prokuratúra nevysvetlila, prečo v novom stanovisku zmenila svoj predchádzajúci názor.

Organizácia Women's Link Worldwide, ktorá zastupuje obe oznamovateľky, tvrdí, že španielske súdy majú právomoc prípad riešiť na základe legislatívy umožňujúcej vyšetrovať trestné činy spáchané mimo územia Španielska, ak existujú významné väzby na krajinu.


Zdroj: SITA.sk - Španielska prokuratúra zmenila názor, miestne súdy môžu vyšetrovať obvinenia zo sexuálneho obťažovania voči Juliovi Iglesiasovi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nútená práca Obvinenie Sexuálne zneužívanie Vyšetrovanie
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