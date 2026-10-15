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15. októbra 2026
Japonsko po zadržaní novinára v Rusku dôrazne odmietlo obvinenia zo špionáže na jeho území
Ruské ministerstvo zahraničia v utorok identifikovalo zadržaného reportéra ako Jukiho Imaia z denníka Hokkaido Shimbun. Japonsko vo štvrtok odmietlo obvinenia Ruska zo špionážnej činnosti potom, ako ...
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15.10.2026 (SITA.sk) - Ruské ministerstvo zahraničia v utorok identifikovalo zadržaného reportéra ako Jukiho Imaia z denníka Hokkaido Shimbun.
Japonsko vo štvrtok odmietlo obvinenia Ruska zo špionážnej činnosti potom, ako Moskva oznámila zadržanie japonského novinára podozrivého zo špionáže. „Nič také sa nestalo,“ vyhlásila japonská premiérka Sanae Takaičiová. Dodala, že prioritou Tokia je v súčasnosti ochrana japonských občanov.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí v utorok identifikovalo zadržaného reportéra ako Jukiho Imaia z denníka Hokkaido Shimbun. Podľa hovorkyne rezortu je obvinený z „vykonávania špionážnej činnosti na území Ruskej federácie“.
Japonsko si v reakcii predvolalo ruského veľvyslanca a oficiálne protestovalo proti zadržaniu novinára. Ministerstvo zahraničných vecí zároveň vyzvalo Moskvu na „spravodlivé a nestranné zaobchádzanie“ so zadržaným.
Takačiová vo štvrtok uviedla, že podrobnosti obvinení zatiaľ nie sú známe. „Právne systémy jednotlivých krajín sa líšia, preto zatiaľ nepoznáme detaily toho, čo označujú za obvinenie. Napriek tomu bude Japonsko dôrazne presadzovať svoje stanovisko,“ povedala.
Ruská tajná služba FSB predtým oznámila zadržanie japonského občana na ostrove Sachalin na ruskom Ďalekom východe neďaleko spornej ostrovnej oblasti. Jeho meno však nezverejnila. Tvrdí, že pracoval pre japonské spravodajské služby a zhromažďoval informácie o ruskej obrane.
Moskva a Tokio sa už desaťročia sporia o Kurilské ostrovy, ktoré Japonsko označuje ako Severné teritóriá. Ostrovy sú pod ruskou kontrolou od konca druhej svetovej vojny, keď ich obsadil Sovietsky zväz.
Zdroj: SITA.sk - Japonsko po zadržaní novinára v Rusku dôrazne odmietlo obvinenia zo špionáže na jeho území © SITA Všetky práva vyhradené.
Japonsko vo štvrtok odmietlo obvinenia Ruska zo špionážnej činnosti potom, ako Moskva oznámila zadržanie japonského novinára podozrivého zo špionáže. „Nič také sa nestalo,“ vyhlásila japonská premiérka Sanae Takaičiová. Dodala, že prioritou Tokia je v súčasnosti ochrana japonských občanov.
Obvinený zo špionážnej činnosti
Ruské ministerstvo zahraničných vecí v utorok identifikovalo zadržaného reportéra ako Jukiho Imaia z denníka Hokkaido Shimbun. Podľa hovorkyne rezortu je obvinený z „vykonávania špionážnej činnosti na území Ruskej federácie“.
Japonsko si v reakcii predvolalo ruského veľvyslanca a oficiálne protestovalo proti zadržaniu novinára. Ministerstvo zahraničných vecí zároveň vyzvalo Moskvu na „spravodlivé a nestranné zaobchádzanie“ so zadržaným.
Takačiová vo štvrtok uviedla, že podrobnosti obvinení zatiaľ nie sú známe. „Právne systémy jednotlivých krajín sa líšia, preto zatiaľ nepoznáme detaily toho, čo označujú za obvinenie. Napriek tomu bude Japonsko dôrazne presadzovať svoje stanovisko,“ povedala.
Územné spory
Ruská tajná služba FSB predtým oznámila zadržanie japonského občana na ostrove Sachalin na ruskom Ďalekom východe neďaleko spornej ostrovnej oblasti. Jeho meno však nezverejnila. Tvrdí, že pracoval pre japonské spravodajské služby a zhromažďoval informácie o ruskej obrane.
Moskva a Tokio sa už desaťročia sporia o Kurilské ostrovy, ktoré Japonsko označuje ako Severné teritóriá. Ostrovy sú pod ruskou kontrolou od konca druhej svetovej vojny, keď ich obsadil Sovietsky zväz.
Zdroj: SITA.sk - Japonsko po zadržaní novinára v Rusku dôrazne odmietlo obvinenia zo špionáže na jeho území © SITA Všetky práva vyhradené.
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