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15. októbra 2026
Zákaz moslimských šatiek na rakúskych školách narazil na odpor. Desiatky dievčat odmietajú nové pravidlá
Rakúska vláda tvrdí, že zákaz šatiek pre dievčatá mladšie ako 14 rokov ich chráni pred útlakom. Kritici hovoria o zásahu do náboženskej slobody a diskriminácii moslimov. O zákone už rozhoduje ústavný ...
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15.10.2026 (SITA.sk) - Rakúska vláda tvrdí, že zákaz šatiek pre dievčatá mladšie ako 14 rokov ich chráni pred útlakom. Kritici hovoria o zásahu do náboženskej slobody a diskriminácii moslimov. O zákone už rozhoduje ústavný súd.
Rakúsky zákaz nosenia moslimských šatiek v školách pre dievčatá mladšie ako 14 rokov vyvoláva protesty a odpor časti žiačok. Opatrenie, ktoré platí od 1. septembra, má podľa konzervatívcami vedenej vlády podporovať rodovú rovnosť a chrániť moslimské dievčatá pred „segregáciou a útlakom“. Odporcovia však tvrdia, že zasahuje do náboženskej slobody a núti deti odkladať oblečenie, ktoré považujú za súčasť svojej identity.
Od začiatku platnosti zákona uskutočnili rakúske školské úrady 127 rozhovorov s rodičmi a zaznamenali 52 oznámení o podozrení z porušenia pravidiel, vyplýva z údajov ministerstva školstva. Proti zákazu sa konali aj demonštrácie, na ktorých sa opakovane zišli stovky ľudí.
„Naše deti vychovávame tak, že im hovoríme, že sa môžu samy rozhodnúť, kým chcú byť. A tento zákon je presným opakom,“ povedala na proteste vo Viedni 37-ročná Zehra, ktorej deväťročná a trinásťročná dcéra sú podľa nej zo zákazu smutné a nahnevané. Dvanásťročná Seham zase priznala, že sa bála zložiť si šatku v škole. „Nosila som ju dva roky a mala som pocit, že je mojou súčasťou,“ vysvetlila. Po rozhovoroch s vedením školy môže používať inú než tradičnú pokrývku vlasov, no radšej by naďalej nosila svoju pôvodnú šatku.
Moslimovia tvoria podľa vládnych údajov z roku 2021 približne osem percent z deviatich miliónov obyvateľov Rakúska. Správa Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) z roku 2024 uviedla, že moslimovia v Rakúsku čelia najvyššej miere rasizmu a diskriminácie spomedzi skúmaných krajín EÚ.
Rakúsko sa už raz pokúsilo obmedziť nosenie šatiek na školách. Zákaz pre žiačky základných škôl zaviedla v roku 2019 koalícia konzervatívcov a krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ). Ústavný súd ho však zrušil, pretože pravidlo zamerané výlučne na moslimov bolo podľa neho nezlučiteľné s náboženskou neutralitou štátu. FPÖ v parlamentných voľbách v roku 2024 prvýkrát zvíťazila, vládu však nezostavila a podľa AFP naďalej vedie v prieskumoch verejnej mienky.
Nový zákon už opäť čelí právnej námietke. Islamská náboženská obec v Rakúsku, ktorá podporuje konanie proti zákazu, oznámila, že od rodín dostala približne 70 hlásení o problémoch pri jeho uplatňovaní. „Zákon, ktorý bol odôvodňovaný ochranou blaha detí, vystavuje práve tieto deti tlaku v škole,“ uviedla organizácia. Ústavný súd agentúre AFP potvrdil prijatie sťažnosti a rozhodnutie sa očakáva v prvej polovici roka 2027.
Ak dievča odmieta zákaz dodržiavať, škola musí najprv uskutočniť sériu rozhovorov so žiačkou a jej rodičmi. Až následne môže prípad postúpiť školským úradom. Rodičom, ktorí pravidlá naďalej nerešpektujú, hrozí pokuta. Minister školstva Christoph Wiederkehr však tvrdí, že doterajší počet 127 rozhovorov dokazuje spoluprácu väčšiny rodín. Podľa neho sú navyše rozhovory pri porušení zákona vo väčšine prípadov úspešné.
Viedenské školské úrady pritom uviedli, že z doterajších rozhovorov nadobudli dojem, že dievčatá chcú nosiť šatky z vlastnej vôle. Podobne sa vyjadrila aj dvanásťročná Sandy, ktorá si šatku začala dávať približne pred rokom. „Na svojom náboženstve si veľmi zakladám a chcem mať možnosť podľa neho žiť,“ povedala.
Učiteľka, ktorá vo Viedni pracuje s dvoma dievčatami dotknutými zákazom, agentúre AFP povedala, že nezaznamenala nijaké známky toho, že by ich niekto nútil šatky nosiť. Žiačky podľa nej celé týždne hľadali prijateľné alternatívy a prispôsobovali sa novým pravidlám. „Je to pre ne veľmi nepríjemné,“ dodala pod podmienkou anonymity.
Zdroj: SITA.sk - Zákaz moslimských šatiek na rakúskych školách narazil na odpor. Desiatky dievčat odmietajú nové pravidlá © SITA Všetky práva vyhradené.
Rakúsky zákaz nosenia moslimských šatiek v školách pre dievčatá mladšie ako 14 rokov vyvoláva protesty a odpor časti žiačok. Opatrenie, ktoré platí od 1. septembra, má podľa konzervatívcami vedenej vlády podporovať rodovú rovnosť a chrániť moslimské dievčatá pred „segregáciou a útlakom“. Odporcovia však tvrdia, že zasahuje do náboženskej slobody a núti deti odkladať oblečenie, ktoré považujú za súčasť svojej identity.
Od začiatku platnosti zákona uskutočnili rakúske školské úrady 127 rozhovorov s rodičmi a zaznamenali 52 oznámení o podozrení z porušenia pravidiel, vyplýva z údajov ministerstva školstva. Proti zákazu sa konali aj demonštrácie, na ktorých sa opakovane zišli stovky ľudí.
„Naše deti vychovávame tak, že im hovoríme, že sa môžu samy rozhodnúť, kým chcú byť. A tento zákon je presným opakom,“ povedala na proteste vo Viedni 37-ročná Zehra, ktorej deväťročná a trinásťročná dcéra sú podľa nej zo zákazu smutné a nahnevané. Dvanásťročná Seham zase priznala, že sa bála zložiť si šatku v škole. „Nosila som ju dva roky a mala som pocit, že je mojou súčasťou,“ vysvetlila. Po rozhovoroch s vedením školy môže používať inú než tradičnú pokrývku vlasov, no radšej by naďalej nosila svoju pôvodnú šatku.
Moslimovia tvoria podľa vládnych údajov z roku 2021 približne osem percent z deviatich miliónov obyvateľov Rakúska. Správa Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) z roku 2024 uviedla, že moslimovia v Rakúsku čelia najvyššej miere rasizmu a diskriminácie spomedzi skúmaných krajín EÚ.
Rakúsko sa už raz pokúsilo obmedziť nosenie šatiek na školách. Zákaz pre žiačky základných škôl zaviedla v roku 2019 koalícia konzervatívcov a krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ). Ústavný súd ho však zrušil, pretože pravidlo zamerané výlučne na moslimov bolo podľa neho nezlučiteľné s náboženskou neutralitou štátu. FPÖ v parlamentných voľbách v roku 2024 prvýkrát zvíťazila, vládu však nezostavila a podľa AFP naďalej vedie v prieskumoch verejnej mienky.
Nový zákon už opäť čelí právnej námietke. Islamská náboženská obec v Rakúsku, ktorá podporuje konanie proti zákazu, oznámila, že od rodín dostala približne 70 hlásení o problémoch pri jeho uplatňovaní. „Zákon, ktorý bol odôvodňovaný ochranou blaha detí, vystavuje práve tieto deti tlaku v škole,“ uviedla organizácia. Ústavný súd agentúre AFP potvrdil prijatie sťažnosti a rozhodnutie sa očakáva v prvej polovici roka 2027.
Ak dievča odmieta zákaz dodržiavať, škola musí najprv uskutočniť sériu rozhovorov so žiačkou a jej rodičmi. Až následne môže prípad postúpiť školským úradom. Rodičom, ktorí pravidlá naďalej nerešpektujú, hrozí pokuta. Minister školstva Christoph Wiederkehr však tvrdí, že doterajší počet 127 rozhovorov dokazuje spoluprácu väčšiny rodín. Podľa neho sú navyše rozhovory pri porušení zákona vo väčšine prípadov úspešné.
Viedenské školské úrady pritom uviedli, že z doterajších rozhovorov nadobudli dojem, že dievčatá chcú nosiť šatky z vlastnej vôle. Podobne sa vyjadrila aj dvanásťročná Sandy, ktorá si šatku začala dávať približne pred rokom. „Na svojom náboženstve si veľmi zakladám a chcem mať možnosť podľa neho žiť,“ povedala.
Učiteľka, ktorá vo Viedni pracuje s dvoma dievčatami dotknutými zákazom, agentúre AFP povedala, že nezaznamenala nijaké známky toho, že by ich niekto nútil šatky nosiť. Žiačky podľa nej celé týždne hľadali prijateľné alternatívy a prispôsobovali sa novým pravidlám. „Je to pre ne veľmi nepríjemné,“ dodala pod podmienkou anonymity.
Zdroj: SITA.sk - Zákaz moslimských šatiek na rakúskych školách narazil na odpor. Desiatky dievčat odmietajú nové pravidlá © SITA Všetky práva vyhradené.
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