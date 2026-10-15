Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 15.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Terézia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

15. októbra 2026

Zákaz moslimských šatiek na rakúskych školách narazil na odpor. Desiatky dievčat odmietajú nové pravidlá


Tagy: Moslimovia nosenie hidžábu Rakúska vláda žiačky

Rakúska vláda tvrdí, že zákaz šatiek pre dievčatá mladšie ako 14 rokov ich chráni pred útlakom. Kritici hovoria o zásahu do náboženskej slobody a diskriminácii moslimov. O zákone už rozhoduje ústavný ...



Zdieľať
gettyimages 2227831879 676x451 15.10.2026 (SITA.sk) - Rakúska vláda tvrdí, že zákaz šatiek pre dievčatá mladšie ako 14 rokov ich chráni pred útlakom. Kritici hovoria o zásahu do náboženskej slobody a diskriminácii moslimov. O zákone už rozhoduje ústavný súd.


Rakúsky zákaz nosenia moslimských šatiek v školách pre dievčatá mladšie ako 14 rokov vyvoláva protesty a odpor časti žiačok. Opatrenie, ktoré platí od 1. septembra, má podľa konzervatívcami vedenej vlády podporovať rodovú rovnosť a chrániť moslimské dievčatá pred „segregáciou a útlakom“. Odporcovia však tvrdia, že zasahuje do náboženskej slobody a núti deti odkladať oblečenie, ktoré považujú za súčasť svojej identity.

Od začiatku platnosti zákona uskutočnili rakúske školské úrady 127 rozhovorov s rodičmi a zaznamenali 52 oznámení o podozrení z porušenia pravidiel, vyplýva z údajov ministerstva školstva. Proti zákazu sa konali aj demonštrácie, na ktorých sa opakovane zišli stovky ľudí.

„Naše deti vychovávame tak, že im hovoríme, že sa môžu samy rozhodnúť, kým chcú byť. A tento zákon je presným opakom,“ povedala na proteste vo Viedni 37-ročná Zehra, ktorej deväťročná a trinásťročná dcéra sú podľa nej zo zákazu smutné a nahnevané. Dvanásťročná Seham zase priznala, že sa bála zložiť si šatku v škole. „Nosila som ju dva roky a mala som pocit, že je mojou súčasťou,“ vysvetlila. Po rozhovoroch s vedením školy môže používať inú než tradičnú pokrývku vlasov, no radšej by naďalej nosila svoju pôvodnú šatku.

Moslimovia tvoria podľa vládnych údajov z roku 2021 približne osem percent z deviatich miliónov obyvateľov Rakúska. Správa Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) z roku 2024 uviedla, že moslimovia v Rakúsku čelia najvyššej miere rasizmu a diskriminácie spomedzi skúmaných krajín EÚ.

Rakúsko sa už raz pokúsilo obmedziť nosenie šatiek na školách. Zákaz pre žiačky základných škôl zaviedla v roku 2019 koalícia konzervatívcov a krajne pravicovej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ). Ústavný súd ho však zrušil, pretože pravidlo zamerané výlučne na moslimov bolo podľa neho nezlučiteľné s náboženskou neutralitou štátu. FPÖ v parlamentných voľbách v roku 2024 prvýkrát zvíťazila, vládu však nezostavila a podľa AFP naďalej vedie v prieskumoch verejnej mienky.

Nový zákon už opäť čelí právnej námietke. Islamská náboženská obec v Rakúsku, ktorá podporuje konanie proti zákazu, oznámila, že od rodín dostala približne 70 hlásení o problémoch pri jeho uplatňovaní. „Zákon, ktorý bol odôvodňovaný ochranou blaha detí, vystavuje práve tieto deti tlaku v škole,“ uviedla organizácia. Ústavný súd agentúre AFP potvrdil prijatie sťažnosti a rozhodnutie sa očakáva v prvej polovici roka 2027.

Ak dievča odmieta zákaz dodržiavať, škola musí najprv uskutočniť sériu rozhovorov so žiačkou a jej rodičmi. Až následne môže prípad postúpiť školským úradom. Rodičom, ktorí pravidlá naďalej nerešpektujú, hrozí pokuta. Minister školstva Christoph Wiederkehr však tvrdí, že doterajší počet 127 rozhovorov dokazuje spoluprácu väčšiny rodín. Podľa neho sú navyše rozhovory pri porušení zákona vo väčšine prípadov úspešné.

Viedenské školské úrady pritom uviedli, že z doterajších rozhovorov nadobudli dojem, že dievčatá chcú nosiť šatky z vlastnej vôle. Podobne sa vyjadrila aj dvanásťročná Sandy, ktorá si šatku začala dávať približne pred rokom. „Na svojom náboženstve si veľmi zakladám a chcem mať možnosť podľa neho žiť,“ povedala.

Učiteľka, ktorá vo Viedni pracuje s dvoma dievčatami dotknutými zákazom, agentúre AFP povedala, že nezaznamenala nijaké známky toho, že by ich niekto nútil šatky nosiť. Žiačky podľa nej celé týždne hľadali prijateľné alternatívy a prispôsobovali sa novým pravidlám. „Je to pre ne veľmi nepríjemné,“ dodala pod podmienkou anonymity.


Zdroj: SITA.sk - Zákaz moslimských šatiek na rakúskych školách narazil na odpor. Desiatky dievčat odmietajú nové pravidlá © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Moslimovia nosenie hidžábu Rakúska vláda žiačky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
MSM GROUP podporila unikátnu študentskú formulu sumou 15 000 eur
<< predchádzajúci článok
Počet obetí tropickej búrky Rachel v Mexiku stúpol na osem, v blízkosti sa nachádzajú ďalšie dve silné búrky

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 