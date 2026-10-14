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14. októbra 2026

Japonsko žiada spravodlivé a nestranné zaobchádzanie s novinárom zadržaným v Rusku


Tagy: FSB Japonská vláda Novinár Zadržanie

Moskva viní japonského reportéra zo špionáže, v prípade dokázania viny mu hrozí až 20 rokov väzenia. Japonsko ...



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gettyimages 2218761578 676x451 14.10.2026 (SITA.sk) - Moskva viní japonského reportéra zo špionáže, v prípade dokázania viny mu hrozí až 20 rokov väzenia.


Japonsko vyzvalo Rusko na spravodlivé a nestranné zaobchádzanie s novinárom Jukim Imaiom z denníka Hokkaidó Šimbun, ktorého ruské úrady zadržali pre podozrenie zo špionáže.


Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) uviedla, že Japonca zadržala na ostrove Sachalin na Ďalekom východe.

Podľa nej pracoval pre japonské spravodajské služby a zhromažďoval informácie o ruskej obrane.

Až 20 rokov väzenia


Súd Imaia poslal do vyšetrovacej väzby, kde má podľa ruských médií zostať do 12. decembra. V prípade uznania za vinného mu hrozí až 20 rokov väzenia.

„Veľvyslanectvo Japonska v Moskve a generálny konzulát v Južno-Sachalinsku požiadali ruské úrady o urýchlené poskytnutie informácií, humánny prístup a spravodlivé a nestranné zaobchádzanie,“ uviedol minister zahraničných vecí Tošimicu Motegi.

Žiadny kontakt


Tokio tvrdí, že sa o zadržaní dozvedelo až z ruského oznámenia a s novinárom zatiaľ nemohlo nadviazať kontakt.

Hokkaidó Šimbun uviedol, že podrobnosti prípadu preveruje. „Zaistenie bezpečnosti nášho novinára je našou najvyššou prioritou,“ oznámil denník.

Vzťahy na bode mrazu


Vzťahy Moskvy a Tokia dlhodobo zaťažuje spor o Kurilské ostrovy, ktoré Rusko ovláda od konca druhej svetovej vojny a Japonsko ich označuje za svoje Severné teritóriá.

Tokio v stredu zároveň protestovalo proti návšteve čínskej delegácie na jednom zo sporných ostrovov.


Zdroj: SITA.sk - Japonsko žiada spravodlivé a nestranné zaobchádzanie s novinárom zadržaným v Rusku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: FSB Japonská vláda Novinár Zadržanie
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