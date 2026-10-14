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14. októbra 2026

Jemenskí Húsíovia útočili na saudskoarabské Aramco aj letisko v Rijáde, hrozia ďalšími údermi


Tagy: Civilné obete Húsíovia Letisko Rafinéria raketové útoky Rijád útoky dronmi

Povstalci použili balistické a riadené strely aj drony, Saudská Arábia odpovedala útokmi na ropné zariadenia v Jemene. Jemenskí Húsíovia ...



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mideast_wars_saudi_357_4 1 676x440 14.10.2026 (SITA.sk) - Povstalci použili balistické a riadené strely aj drony, Saudská Arábia odpovedala útokmi na ropné zariadenia v Jemene.


Jemenskí Húsíovia podporovaní Iránom v stredu oznámili útoky na zariadenia ropného gigantu Saudi Aramco a medzinárodné letisko v Rijáde a pohrozili ďalšími údermi na saudské letiská a ropnú infraštruktúru.


„Jemenské ozbrojené sily uskutočnili rozsiahlu vojenskú operáciu proti Aramcu v Zahráne, Medzinárodnému letisku kráľa Chálida a rafinérii Aramca v Rijáde,“ uviedol vojenský hovorca Húsíov Jahjá Sarí. Podľa neho použili veľké množstvo balistických a riadených striel, ako aj dronov.

Sústredené útoky


Saudská koalícia oznámila, že jednu strelu smerujúcu na Rijád zachytila. Trosky dvoch zneškodnených riadených striel zranili v hlavnom meste štyroch ľudí vrátane dieťaťa a poškodili 15 domov.

Budovu Aramca v Zahráne zasiahla strela už v utorok. Podľa saudského ministerstva energetiky vznikol „obmedzený požiar“, nikto však neutrpel zranenia.

V Rijáde bolo v utorok večer aj v stredu počuť silné výbuchy. „Ľudia boli pokojní, nikto nehovoril. Báli sme sa a všetci sme sa pozerali na oblohu,“ povedal AFP jeden zo svedkov.

Saudskoarabská odpoveď


Saudská Arábia odpovedala náletmi na ropné zariadenia v západnom Jemene vrátane cieľov v Saná. Koalícia tvrdí, že objekty slúžili Húsíom na podporu útokov proti kráľovstvu a lodnej doprave v Červenom mori.

Najnovšia eskalácia nasleduje po sobotňajšom útoku na rijádske letisko, pri ktorom zahynulo 13 ľudí. Saudská vláda vyhlásila, že „nedovolí ohrozovať svoju bezpečnosť ani slobodu plavby v Červenom mori a prielive Báb al-Mandab.

Zlí Húsíovia


Húsíovia varovali, že útoky budú pokračovať. Americký prezident Donald Trump medzitým pripustil zapojenie USA do saudskoarabských úderov proti povstalcom a vyhlásil, že „Húsíovia sa správajú veľmi zle“.

Saudská koalícia vojensky zasahuje proti Húsíom od roku 2015. Boje, ktoré boli niekoľko rokov utlmené, sa opäť naplno rozhoreli v júli a čoraz výraznejšie zasahujú aj územie Saudskej Arábie.


Zdroj: SITA.sk - Jemenskí Húsíovia útočili na saudskoarabské Aramco aj letisko v Rijáde, hrozia ďalšími údermi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Húsíovia Letisko Rafinéria raketové útoky Rijád útoky dronmi
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