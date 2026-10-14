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14. októbra 2026
Po prevrátení člna na indickej rieke Ganga zahynulo 13 detí
Čln viezol 15 až 20 ľudí na slávnosť v štáte Bihár, všetky doteraz potvrdené obete mali najviac 15 rokov. Záchranári vytiahli z rieky Ganga na ...
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14.10.2026 (SITA.sk) - Čln viezol 15 až 20 ľudí na slávnosť v štáte Bihár, všetky doteraz potvrdené obete mali najviac 15 rokov.
Čln viezol podľa miestnych úradov približne 15 až 20 ľudí a prevrátil sa v okrese Vaišálí v indickom štáte Bihár. Presný počet ľudí na palube zatiaľ nie je známy.
Predstaviteľka okresnej správy Varša Singhová oznámila, že všetkých 13 potvrdených obetí malo 15 rokov alebo menej.
„Strata životov pri prevrátení člna vo Vaišálí v Biháre je nesmierne bolestivá,“ uviedol v stredu indický premiér Naréndra Módí.
„V tejto ťažkej chvíli myslím na pozostalé rodiny,“ dodal. Premiér zároveň oznámil finančné odškodnenie rodinám obetí.
Úrady bezprostredne neuviedli, čo nehodu spôsobilo ani koľko ľudí sa podarilo zachrániť. Záchranári preto pokračujú v prehľadávaní rieky a jej okolia.
Nehody lodí a člnov nie sú v Indii výnimočné, najmä počas náboženských sviatkov a miestnych slávností, keď bývajú plavidlá na riekach preplnené.
K tragédiám prispieva aj nedostatočné dodržiavanie bezpečnostných pravidiel a chýbajúce záchranné vybavenie na menších plavidlách.
Zdroj: SITA.sk - Po prevrátení člna na indickej rieke Ganga zahynulo 13 detí © SITA Všetky práva vyhradené.
Záchranári vytiahli z rieky Ganga na východe Indie telá 13 detí po tom, ako sa v utorok večer prevrátil čln smerujúci na miestnu slávnosť. Pátracia a záchranná operácia v stredu pokračovala.
Čln viezol podľa miestnych úradov približne 15 až 20 ľudí a prevrátil sa v okrese Vaišálí v indickom štáte Bihár. Presný počet ľudí na palube zatiaľ nie je známy.
Kondoloval aj premiér
Predstaviteľka okresnej správy Varša Singhová oznámila, že všetkých 13 potvrdených obetí malo 15 rokov alebo menej.
„Strata životov pri prevrátení člna vo Vaišálí v Biháre je nesmierne bolestivá,“ uviedol v stredu indický premiér Naréndra Módí.
„V tejto ťažkej chvíli myslím na pozostalé rodiny,“ dodal. Premiér zároveň oznámil finančné odškodnenie rodinám obetí.
Úrady bezprostredne neuviedli, čo nehodu spôsobilo ani koľko ľudí sa podarilo zachrániť. Záchranári preto pokračujú v prehľadávaní rieky a jej okolia.
Časté nehody
Nehody lodí a člnov nie sú v Indii výnimočné, najmä počas náboženských sviatkov a miestnych slávností, keď bývajú plavidlá na riekach preplnené.
K tragédiám prispieva aj nedostatočné dodržiavanie bezpečnostných pravidiel a chýbajúce záchranné vybavenie na menších plavidlách.
Zdroj: SITA.sk - Po prevrátení člna na indickej rieke Ganga zahynulo 13 detí © SITA Všetky práva vyhradené.
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