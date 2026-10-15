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15. októbra 2026
Kaliňák očakáva stavebné povolenie pre nový vojenský archív v Trnave. Plány sa vlečú dve desaťročia
Vojenský archív v Trnave riešili všetci ministri obrany od vzniku Slovenskej republiky. Ministerstvo obrany očakáva v krátkom čase vydanie stavebného ...
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15.10.2026 (SITA.sk) - Vojenský archív v Trnave riešili všetci ministri obrany od vzniku Slovenskej republiky.
Ministerstvo obrany očakáva v krátkom čase vydanie stavebného povolenia pre nový objekt Vojenského archívu, ktorý chce stavať na Malženickej ceste v Trnave. Hneď po jeho vydaní bude podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka vyhlásené verejné obstarávanie a začne sa stavať.
Spolu s rezortom obrany má podľa jeho vyjadrenia v susedstve stavať ministerstvo vnútra novú hasičskú stanicu pre Trnavu. Tieto plány zamestnanci oboch inštitúcií počúvajú už najmenej dve desaťročia.
„Vojenský archív v Trnave je historická budova zo 17. storočia a naozaj je plesnivá, naozaj je to problém,“ povedal minister Kaliňák v reakcii na kritiku poslanca Tomáša Valáška (PS) s tým, že keď bol Valášek vládnym poslancom, tak sa na tento problém nepýtal.
Vojenský archív v Trnave riešili všetci ministri obrany od vzniku Slovenskej republiky. Inštitúcia s celoslovenskou pôsobnosťou v súčasnosti sídli v centre Trnavy v komplexe objektov zo 17. storočia, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou. Viaceré časti sú v pôvodnom stave, ich stav je kritický. Všetci ministri obrany po návšteve Vojenského archívu konštatovali, že s tým treba niečo robiť.
Rezort obrany chystal výstavbu archívu na Malženickej ceste v Trnave už pred dvadsiatimi rokmi. V roku 2007 si na zákazku za približne miliardu vtedajších slovenských korún priamym zadaním vybral spoločnosť Ikores Slovakia. Vtedajší minister František Kašický postup vysvetľoval previerkou priemyselnej bezpečnosti a skúsenosťami firmy Ikores s výstavbou objektov, ktoré podliehajú osobitnému režimu. Médiá v tom čase priniesli informáciu, že majiteľ Ikoresu dal predtým strane Smer-SD sponzorský dar vo výške 200-tisíc slovenských korún. O dva roky neskôr ministerstvo obrany projekt výstavby archívu pre nedostatok peňazí zastavilo. Rovnako postupovalo aj ministerstvo vnútra v prípade novej hasičskej stanice.
Približne pred desiatimi rokmi ministerstvo obrany ponúkalo pozemok štátu na okraji Trnavy, na ktorom mal stáť nový vojenský archív, na predaj. Za takmer desaťhektárový pozemok na Malženickej ceste chcelo vtedy získať najmenej 4,3 milióna eur, čo sa mu nepodarilo. Po pokuse prenajať si priestor pre archív niekde inde sa rezort vrátil späť k myšlienke výstavby nového objektu. V roku 2023 vybral projektanta budúceho archívu, zákazku získala spoločnosť Energoprojekt Slovakia. Odhadovaný rozpočet na stavbu pred vypracovaním projektovej dokumentácie bol 23,7 milióna eur.
Vojenský archív bol do Trnavy premiestnený v roku 1967 z Hradca Králové, vtedy pod názvom Archív vojenskej evidencie osôb. V roku 1994 došlo k dohode medzi vládami Českej republiky a Slovenskej republiky o delimitácii archívnych fondov uložených v archíve Československej ľudovej armády v Olomouci. Do Vojenského archívu v Trnave boli premiestnené archívne fondy a spisy, ktorých pôvodcom boli útvary a zariadenia sídliace v Slovenskej republike.
Vo vojenskom archíve sa nachádzajú zhruba 3 miliónov osobných spisov od ročníkov narodenia 1921, a viac ako tridsať kilometrov registratúrnych záznamov.
Zdroj: SITA.sk - Kaliňák očakáva stavebné povolenie pre nový vojenský archív v Trnave. Plány sa vlečú dve desaťročia © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo obrany očakáva v krátkom čase vydanie stavebného povolenia pre nový objekt Vojenského archívu, ktorý chce stavať na Malženickej ceste v Trnave. Hneď po jeho vydaní bude podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka vyhlásené verejné obstarávanie a začne sa stavať.
Spolu s rezortom obrany má podľa jeho vyjadrenia v susedstve stavať ministerstvo vnútra novú hasičskú stanicu pre Trnavu. Tieto plány zamestnanci oboch inštitúcií počúvajú už najmenej dve desaťročia.
Viaceré časti sú v pôvodnom stave
„Vojenský archív v Trnave je historická budova zo 17. storočia a naozaj je plesnivá, naozaj je to problém,“ povedal minister Kaliňák v reakcii na kritiku poslanca Tomáša Valáška (PS) s tým, že keď bol Valášek vládnym poslancom, tak sa na tento problém nepýtal.
Vojenský archív v Trnave riešili všetci ministri obrany od vzniku Slovenskej republiky. Inštitúcia s celoslovenskou pôsobnosťou v súčasnosti sídli v centre Trnavy v komplexe objektov zo 17. storočia, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou. Viaceré časti sú v pôvodnom stave, ich stav je kritický. Všetci ministri obrany po návšteve Vojenského archívu konštatovali, že s tým treba niečo robiť.
Rezort obrany chystal výstavbu archívu na Malženickej ceste v Trnave už pred dvadsiatimi rokmi. V roku 2007 si na zákazku za približne miliardu vtedajších slovenských korún priamym zadaním vybral spoločnosť Ikores Slovakia. Vtedajší minister František Kašický postup vysvetľoval previerkou priemyselnej bezpečnosti a skúsenosťami firmy Ikores s výstavbou objektov, ktoré podliehajú osobitnému režimu. Médiá v tom čase priniesli informáciu, že majiteľ Ikoresu dal predtým strane Smer-SD sponzorský dar vo výške 200-tisíc slovenských korún. O dva roky neskôr ministerstvo obrany projekt výstavby archívu pre nedostatok peňazí zastavilo. Rovnako postupovalo aj ministerstvo vnútra v prípade novej hasičskej stanice.
3 miliónov osobných spisov od ročníkov narodenia 1921
Približne pred desiatimi rokmi ministerstvo obrany ponúkalo pozemok štátu na okraji Trnavy, na ktorom mal stáť nový vojenský archív, na predaj. Za takmer desaťhektárový pozemok na Malženickej ceste chcelo vtedy získať najmenej 4,3 milióna eur, čo sa mu nepodarilo. Po pokuse prenajať si priestor pre archív niekde inde sa rezort vrátil späť k myšlienke výstavby nového objektu. V roku 2023 vybral projektanta budúceho archívu, zákazku získala spoločnosť Energoprojekt Slovakia. Odhadovaný rozpočet na stavbu pred vypracovaním projektovej dokumentácie bol 23,7 milióna eur.
Vojenský archív bol do Trnavy premiestnený v roku 1967 z Hradca Králové, vtedy pod názvom Archív vojenskej evidencie osôb. V roku 1994 došlo k dohode medzi vládami Českej republiky a Slovenskej republiky o delimitácii archívnych fondov uložených v archíve Československej ľudovej armády v Olomouci. Do Vojenského archívu v Trnave boli premiestnené archívne fondy a spisy, ktorých pôvodcom boli útvary a zariadenia sídliace v Slovenskej republike.
Vo vojenskom archíve sa nachádzajú zhruba 3 miliónov osobných spisov od ročníkov narodenia 1921, a viac ako tridsať kilometrov registratúrnych záznamov.
Zdroj: SITA.sk - Kaliňák očakáva stavebné povolenie pre nový vojenský archív v Trnave. Plány sa vlečú dve desaťročia © SITA Všetky práva vyhradené.
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