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15. októbra 2026
Vyslanie jasného signálu opozícii nevyšlo. Prečo tu stojíme traja, keď sme mali byť piati, kričal Hlina na tlačovke – VIDEO
Tagy: Opozícia
Podľa KDH a Demokratov však išlo o nedorozumenie. Päť opozičných strán avizovalo spoločnú tlačovú besedu, nakoniec sa pred verejnosť postavilo len
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15.10.2026 (SITA.sk) - Podľa KDH a Demokratov však išlo o nedorozumenie.
Päť opozičných strán avizovalo spoločnú tlačovú besedu, nakoniec sa pred verejnosť postavilo len Hnutie Slovensko a Sloboda a Solidarita (SaS).
Poslanec Alojz Hlina (SaS) priblížil, že sa opozícia mala spojiť a spoločne v sobotu 17. októbra, a teda presne mesiac pred 17. novembrom, prísť na námestie SNP v Bratislave. Slovensko totiž podľa neho potrebuje dostať signál, že sa päť strán opozície dokáže spojiť a spoločne prísť na námestie.
Progresívne Slovensko (PS), Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a Demokrati sa napokon na tlačovú besedu nedostavili. Hlina neskrýval svoj hnev, keďže ešte hodinu pred tlačovou besedou bola potvrdená účasť všetkých opozičných strán. Hlina pritom tvrdí, že PS obvolalo Demokratov a KDH, aby na tlačovú besedu neprišli.
"Prečo si PS dalo tu robotu, aby obvolalo KDH a Demokratov, aby neprišli na tlačovku? Ja tomu nerozumiem. Nerozumiem, prečo KDH počúva PS. Ja rozumiem len tomu, že táto krajina potrebuje vyslať jasný signál, že sa dokážeme spojiť," zdôraznil Hlina. Podotkol, že sa konečne dohodli aj s Hnutím Slovensko, pretože si ľudia takýto signál zaslúžia.
"Slovensko nás potrebuje. Potrebuje jednotných politikov, ktorí sa vedia aspoň na niečom dohodnúť. Kriste pane, keď sme boli ešte pred hodinou dohodnutí, že tu budeme piati, prečo sme tu traja? Prečo KDH počúva PS? To, že počúvajú PS Demokrati tomu rozumiem, ale tomuto už nie," vyhlásil Hlina. Napriek tomu, že sa spoločne na tlačovku nepostavili, poslanec verí, že na námestie v sobotu 17. októbra o 18:00 prídu napokon všetci. "Verím, že to ešte zvládneme," dodal Hlina.
Predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šipoš zdôraznil, že veľká časť ľudí im na mítingoch povedala, že chcú vidieť spojenú opozíciu a signál, že sa vedia dohodnúť a spoločne poraziť Roberta Fica (Smer-SD) vo voľbách.
"A my pre to urobíme všetko. Aj preto sme na 17. novembra pozvali všetky demokratické opozičné strany. Aby sme spoločne ľuďom ukázali, že aspoň na tento deň boja za demokraciu a slobodu sa vieme spojiť," doplnil Šipoš s tým, že práve preto Hnutie Slovensko privítalo aj pozvanie od Alojza Hlinu na akciu 17. októbra.
"My nebudeme cukať a raz hovoriť áno a potom nie. U nás áno je áno, a nie je nie," zdôraznil Šipoš. Rovnako Hnutie Slovensko verí, že na námestie napokon prídu všetci, ktorí prisľúbili účasť a nedorozumenia sa vysvetlia.
"Nie je v poriadku, že sa tu teraz niekde smeje Tibor Gašpar (Smer-SD), ktorý zjavne nemá stres z kauzy Očistec a predsedá si tu parlamentu. Zajtra prídu zase zmeny trestného procesu aby pomohli Gašparovi," dodala poslankyňa za SaS Mária Kolíková. Opozícia musí byť podľa nej preto silná, pretože len spoločne dokáže zastaviť súčasnú vládu. "Nikto to sám nedá. Dáme to len spolu," uzavrela Kolíková.
Poslanec za KDH Marián Čaučík informoval, že išlo o nedorozumenie. O tlačovej besede totiž hnutie nevedelo. „Zúčastnil som sa na protestnom zhromaždení 17. septembra, takisto sa zúčastníme aj 17. októbra. Toto som pánovi Hlinovi potvrdil. Myslel som si, že dnes nahráme upútavku a o tlačovej konferencii sme nevedeli. Dozvedeli sme sa o nej na poslednú chvíľu,“ priblížil poslanec dôvod, prečo sa KDH na spoločnej tlačovej besede nezúčastnilo.
„Opakujem ešte raz. Na protestoch sa zúčastníme, KDH bude spolupracovať s každým, kto chce zmeniť túto situáciu, do ktorej nás dotiahla táto vláda,“ dodal Čaučík, no súčasne zdôraznil, že sa nenechajú nikým manipulovať.
Poslanec František Mikloško (KDH) priznal, že počas tlačovej besedy Hlinu zmeravel. „Som 36 rokov v politike, ale ešte som nevidel, aby na nás niekto takto arogantne kričal. Toto si nedovolil ani Mečiar,“ zdôraznil poslanec s tým, že si vyprosujú, aby na nich niekto zvyšoval hlas a bezdôvodne na nich útočil.
Demokrati rovnako potvrdili, že o tlačovej konferencii nevedeli. „Oceníme, ak pán Hlina namiesto teatrálnych emotívnych vystúpení predtým, ako pošle novinárom pozvanie na tlačovú konferenciu celej opozície, riadne a včas osloví aj tých, ktorí majú na tlačovej konferencii vystúpiť,“ reagovali Demokrati.
Na tlačovú besedu chceli na poslednú chvíľu poslať Michala Kiču, no ten mal iné povinnosti. Hlinovi sa podľa slov Demokratov aj ospravedlnil a odporučil mu, aby nabudúce zvolával tlačovky aspoň pár hodín pred ich uskutočnením.
Zdroj: SITA.sk - Vyslanie jasného signálu opozícii nevyšlo. Prečo tu stojíme traja, keď sme mali byť piati, kričal Hlina na tlačovke – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Päť opozičných strán avizovalo spoločnú tlačovú besedu, nakoniec sa pred verejnosť postavilo len Hnutie Slovensko a Sloboda a Solidarita (SaS).
Poslanec Alojz Hlina (SaS) priblížil, že sa opozícia mala spojiť a spoločne v sobotu 17. októbra, a teda presne mesiac pred 17. novembrom, prísť na námestie SNP v Bratislave. Slovensko totiž podľa neho potrebuje dostať signál, že sa päť strán opozície dokáže spojiť a spoločne prísť na námestie.
Hlina neskrýval svoj hnev
Progresívne Slovensko (PS), Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a Demokrati sa napokon na tlačovú besedu nedostavili. Hlina neskrýval svoj hnev, keďže ešte hodinu pred tlačovou besedou bola potvrdená účasť všetkých opozičných strán. Hlina pritom tvrdí, že PS obvolalo Demokratov a KDH, aby na tlačovú besedu neprišli.
"Prečo si PS dalo tu robotu, aby obvolalo KDH a Demokratov, aby neprišli na tlačovku? Ja tomu nerozumiem. Nerozumiem, prečo KDH počúva PS. Ja rozumiem len tomu, že táto krajina potrebuje vyslať jasný signál, že sa dokážeme spojiť," zdôraznil Hlina. Podotkol, že sa konečne dohodli aj s Hnutím Slovensko, pretože si ľudia takýto signál zaslúžia.
"Slovensko nás potrebuje. Potrebuje jednotných politikov, ktorí sa vedia aspoň na niečom dohodnúť. Kriste pane, keď sme boli ešte pred hodinou dohodnutí, že tu budeme piati, prečo sme tu traja? Prečo KDH počúva PS? To, že počúvajú PS Demokrati tomu rozumiem, ale tomuto už nie," vyhlásil Hlina. Napriek tomu, že sa spoločne na tlačovku nepostavili, poslanec verí, že na námestie v sobotu 17. októbra o 18:00 prídu napokon všetci. "Verím, že to ešte zvládneme," dodal Hlina.
Ľudia chcú vidieť spojenú opozíciu
Predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šipoš zdôraznil, že veľká časť ľudí im na mítingoch povedala, že chcú vidieť spojenú opozíciu a signál, že sa vedia dohodnúť a spoločne poraziť Roberta Fica (Smer-SD) vo voľbách.
"A my pre to urobíme všetko. Aj preto sme na 17. novembra pozvali všetky demokratické opozičné strany. Aby sme spoločne ľuďom ukázali, že aspoň na tento deň boja za demokraciu a slobodu sa vieme spojiť," doplnil Šipoš s tým, že práve preto Hnutie Slovensko privítalo aj pozvanie od Alojza Hlinu na akciu 17. októbra.
"My nebudeme cukať a raz hovoriť áno a potom nie. U nás áno je áno, a nie je nie," zdôraznil Šipoš. Rovnako Hnutie Slovensko verí, že na námestie napokon prídu všetci, ktorí prisľúbili účasť a nedorozumenia sa vysvetlia.
"Nie je v poriadku, že sa tu teraz niekde smeje Tibor Gašpar (Smer-SD), ktorý zjavne nemá stres z kauzy Očistec a predsedá si tu parlamentu. Zajtra prídu zase zmeny trestného procesu aby pomohli Gašparovi," dodala poslankyňa za SaS Mária Kolíková. Opozícia musí byť podľa nej preto silná, pretože len spoločne dokáže zastaviť súčasnú vládu. "Nikto to sám nedá. Dáme to len spolu," uzavrela Kolíková.
Išlo o nedorozumenie
Poslanec za KDH Marián Čaučík informoval, že išlo o nedorozumenie. O tlačovej besede totiž hnutie nevedelo. „Zúčastnil som sa na protestnom zhromaždení 17. septembra, takisto sa zúčastníme aj 17. októbra. Toto som pánovi Hlinovi potvrdil. Myslel som si, že dnes nahráme upútavku a o tlačovej konferencii sme nevedeli. Dozvedeli sme sa o nej na poslednú chvíľu,“ priblížil poslanec dôvod, prečo sa KDH na spoločnej tlačovej besede nezúčastnilo.
„Opakujem ešte raz. Na protestoch sa zúčastníme, KDH bude spolupracovať s každým, kto chce zmeniť túto situáciu, do ktorej nás dotiahla táto vláda,“ dodal Čaučík, no súčasne zdôraznil, že sa nenechajú nikým manipulovať.
Poslanec František Mikloško (KDH) priznal, že počas tlačovej besedy Hlinu zmeravel. „Som 36 rokov v politike, ale ešte som nevidel, aby na nás niekto takto arogantne kričal. Toto si nedovolil ani Mečiar,“ zdôraznil poslanec s tým, že si vyprosujú, aby na nich niekto zvyšoval hlas a bezdôvodne na nich útočil.
Reakcia demokratov
Demokrati rovnako potvrdili, že o tlačovej konferencii nevedeli. „Oceníme, ak pán Hlina namiesto teatrálnych emotívnych vystúpení predtým, ako pošle novinárom pozvanie na tlačovú konferenciu celej opozície, riadne a včas osloví aj tých, ktorí majú na tlačovej konferencii vystúpiť,“ reagovali Demokrati.
Na tlačovú besedu chceli na poslednú chvíľu poslať Michala Kiču, no ten mal iné povinnosti. Hlinovi sa podľa slov Demokratov aj ospravedlnil a odporučil mu, aby nabudúce zvolával tlačovky aspoň pár hodín pred ich uskutočnením.
Zdroj: SITA.sk - Vyslanie jasného signálu opozícii nevyšlo. Prečo tu stojíme traja, keď sme mali byť piati, kričal Hlina na tlačovke – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Opozícia
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