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15. októbra 2026
Namiesto umenia boxerský ring, SaS aj Otvorená Kultúra! kritizujú pripravovaný galavečer v SNG
Tagy: Ministerka kultúry SR
Podujatie Gentlemen’s Fight Night spoločnosti Lokša Boxing sa má uskutočniť pred Vianocami v átriu galérie. Liberáli a platforma Otvorená ...
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15.10.2026 (SITA.sk) - Podujatie Gentlemen’s Fight Night spoločnosti Lokša Boxing sa má uskutočniť pred Vianocami v átriu galérie.
Liberáli a platforma Otvorená Kultúra! kritizujú organizovanie boxerského galavečera v Slovenskej národnej galérii (SNG). Podujatie Gentlemen’s Fight Night spoločnosti Lokša Boxing sa má uskutočniť 12. decembra v átriu galérie. Politici za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) upozorňujú, že galéria, jedna z najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií, začína strácať svoje pôvodné poslanie.
„To už sme sa tu všetci načisto zbláznili? Ministerka Martina Šimkovičová (nom. SNS) prenajme SNG spoločnosti, ktorá tam dvanásť dní pred Vianocami usporiada boxerský turnaj. Takto vyzerá tá jej slovenská kultúra a žiadna iná? Namiesto toho, aby ľudia chodili do galérie za umením, budú sa tam chodiť pozerať na boxerov v ringu?“ pýta sa poslankyňa Martina Bajo Holečková.
Plánované podujatie je podľa Bajo Holečkovej dôkazom, akým smerom sa kultúrne inštitúcie pod súčasným vedením rezortu kultúry uberajú. René Parák (SaS) pripomenul, že rekonštrukcia SNG vyšla na približne 80 miliónov eur. Výsledkom mal byť reprezentatívny priestor pre slovenské aj svetové umenie.
„Súčasné vedenie galérie na čele s Jurajom Králikom však podľa neho smeruje úplne inam,“ kritizuje Parák. Zároveň upozornil, že galéria po personálnych zmenách a odchode desiatok odborných zamestnancov čelí problémom. Obmedzili sa aj viaceré výstavné projekty, medzinárodné spolupráce či sprievodné vzdelávacie aktivity a galéria zaznamenala výrazný pokles návštevnosti.
„Namiesto toho, aby vedenie riešilo túto krízu, prichádza s boxerským galavečerom. Toto má byť odpoveď na rozklad jednej z našich najdôležitejších kultúrnych inštitúcií?“ dodal Parák.
Liberáli ubezpečili, že nespochybňujú, aby si galérie privyrábali prenájmom priestorov. Národná galérie však podľa nich musí mať v prvom rade kvalitný umelecký program, odborníkov a návštevníkov. Ministerka by si tak podľa Paráka mala uvedomiť, že neriadi športovú halu, ale slovenskú kultúru.
Plánované podujatie v SNG ostro kritizuje aj platforma Otvorená Kultúra! Akcia Gentlemen’s Fight Night, ktorá sľubuje boxerské zápasy, výnimočnú spoločnosť, so vstupným 35 eur či VIP stôl pre päť osôb za 500 eur a s predpísaným štýlom oblečenia „English Old Money“, prichádza podľa Otvorenej Kultúry! v čase, keď SNG čelí dôsledkom personálnych zásahoch zo strany ministerky.
Podľa Najvyššieho kontrolného úradu z galérie odišlo do augusta 2025 až 110 zamestnancov. Okrem zrušených výstav či narušených medzinárodných spoluprác upozorňuje aj na ohrozené vzácne zbierky pre nadmernú vlhkosť v depozitároch. Rovnako Otvorená Kultúra! hovorí o prepade návštevnosti o takmer polovicu.
„Zrekonštruované priestory, ktoré už v apríli hostili Bratislavské módne dni, teraz poslúžia ako kulisa luxusného boxerského galavečera. Za tento stav nesie politickú zodpovednosť ministerka kultúry a zodpovednosť za súčasné fungovanie galérie jej generálny riaditeľ Juraj Králik,“ uzavrela Otvorená Kultúra!
Ministerstvo kultúry v reakcii na kritiku podujatia upozornilo, že riadenie SNG je v plnej kompetencii jej riaditeľa. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová teda nerozhoduje o prenájme priestorov v galérii. Rezort tak odmieta účelové interpretácie a tvrdenia, ktorými sa opoziční politici snažia vyvolávať dojem, že pochybila ministerka.
„Zdôrazňujeme, že riadenie SNG a rozhodovanie o jej každodennej prevádzke a prenájmoch patria do kompetencie jej generálneho riaditeľa Juraja Králika. V tejto súvislosti preto odporúčame, aby otázky týkajúce sa konkrétnych rozhodnutí a prevádzkových záležitostí galérie boli smerované priamo na jej vedenie,“ uviedlo ministerstvo. Rezort tiež zdôraznil, že sa verejná diskusia musí opierať o overené fakty a vecné argumenty, nie o nepodložené a zavádzajúce tvrdenia.
„Opakované spájanie ministerky kultúry s rozhodnutiami, ktoré patria do pôsobnosti vedenia SNG, nepovažujeme za konštruktívny prístup k verejnej diskusii,“ doplnilo ministerstvo.
Opoziční politici sa tak podľa rezortu snažia opäť vyvolať vlnu nenávisti voči ministerke, čím prispievajú k napätiu v spoločnosti. Ministerstvo vyzvalo všetkých politikov, aby pri komunikácii o rezorte postupovali zodpovedne, rešpektovali kompetenčné rozdelenie a neprispievali k vytváraniu osobných útokov či atmosféry nenávisti voči predstaviteľom verejných inštitúcií.
Zdroj: SITA.sk - Namiesto umenia boxerský ring, SaS aj Otvorená Kultúra! kritizujú pripravovaný galavečer v SNG © SITA Všetky práva vyhradené.
Liberáli a platforma Otvorená Kultúra! kritizujú organizovanie boxerského galavečera v Slovenskej národnej galérii (SNG). Podujatie Gentlemen’s Fight Night spoločnosti Lokša Boxing sa má uskutočniť 12. decembra v átriu galérie. Politici za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) upozorňujú, že galéria, jedna z najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií, začína strácať svoje pôvodné poslanie.
„To už sme sa tu všetci načisto zbláznili? Ministerka Martina Šimkovičová (nom. SNS) prenajme SNG spoločnosti, ktorá tam dvanásť dní pred Vianocami usporiada boxerský turnaj. Takto vyzerá tá jej slovenská kultúra a žiadna iná? Namiesto toho, aby ľudia chodili do galérie za umením, budú sa tam chodiť pozerať na boxerov v ringu?“ pýta sa poslankyňa Martina Bajo Holečková.
Obmedzenie projektov
Plánované podujatie je podľa Bajo Holečkovej dôkazom, akým smerom sa kultúrne inštitúcie pod súčasným vedením rezortu kultúry uberajú. René Parák (SaS) pripomenul, že rekonštrukcia SNG vyšla na približne 80 miliónov eur. Výsledkom mal byť reprezentatívny priestor pre slovenské aj svetové umenie.
„Súčasné vedenie galérie na čele s Jurajom Králikom však podľa neho smeruje úplne inam,“ kritizuje Parák. Zároveň upozornil, že galéria po personálnych zmenách a odchode desiatok odborných zamestnancov čelí problémom. Obmedzili sa aj viaceré výstavné projekty, medzinárodné spolupráce či sprievodné vzdelávacie aktivity a galéria zaznamenala výrazný pokles návštevnosti.
„Namiesto toho, aby vedenie riešilo túto krízu, prichádza s boxerským galavečerom. Toto má byť odpoveď na rozklad jednej z našich najdôležitejších kultúrnych inštitúcií?“ dodal Parák.
Ostrá kritika
Liberáli ubezpečili, že nespochybňujú, aby si galérie privyrábali prenájmom priestorov. Národná galérie však podľa nich musí mať v prvom rade kvalitný umelecký program, odborníkov a návštevníkov. Ministerka by si tak podľa Paráka mala uvedomiť, že neriadi športovú halu, ale slovenskú kultúru.
Plánované podujatie v SNG ostro kritizuje aj platforma Otvorená Kultúra! Akcia Gentlemen’s Fight Night, ktorá sľubuje boxerské zápasy, výnimočnú spoločnosť, so vstupným 35 eur či VIP stôl pre päť osôb za 500 eur a s predpísaným štýlom oblečenia „English Old Money“, prichádza podľa Otvorenej Kultúry! v čase, keď SNG čelí dôsledkom personálnych zásahoch zo strany ministerky.
Prepadnutie návštevnosti
Podľa Najvyššieho kontrolného úradu z galérie odišlo do augusta 2025 až 110 zamestnancov. Okrem zrušených výstav či narušených medzinárodných spoluprác upozorňuje aj na ohrozené vzácne zbierky pre nadmernú vlhkosť v depozitároch. Rovnako Otvorená Kultúra! hovorí o prepade návštevnosti o takmer polovicu.
„Zrekonštruované priestory, ktoré už v apríli hostili Bratislavské módne dni, teraz poslúžia ako kulisa luxusného boxerského galavečera. Za tento stav nesie politickú zodpovednosť ministerka kultúry a zodpovednosť za súčasné fungovanie galérie jej generálny riaditeľ Juraj Králik,“ uzavrela Otvorená Kultúra!
Ministerstvo kultúry v reakcii na kritiku podujatia upozornilo, že riadenie SNG je v plnej kompetencii jej riaditeľa. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová teda nerozhoduje o prenájme priestorov v galérii. Rezort tak odmieta účelové interpretácie a tvrdenia, ktorými sa opoziční politici snažia vyvolávať dojem, že pochybila ministerka.
Rozhodnutie vedenia galérie
„Zdôrazňujeme, že riadenie SNG a rozhodovanie o jej každodennej prevádzke a prenájmoch patria do kompetencie jej generálneho riaditeľa Juraja Králika. V tejto súvislosti preto odporúčame, aby otázky týkajúce sa konkrétnych rozhodnutí a prevádzkových záležitostí galérie boli smerované priamo na jej vedenie,“ uviedlo ministerstvo. Rezort tiež zdôraznil, že sa verejná diskusia musí opierať o overené fakty a vecné argumenty, nie o nepodložené a zavádzajúce tvrdenia.
„Opakované spájanie ministerky kultúry s rozhodnutiami, ktoré patria do pôsobnosti vedenia SNG, nepovažujeme za konštruktívny prístup k verejnej diskusii,“ doplnilo ministerstvo.
Opoziční politici sa tak podľa rezortu snažia opäť vyvolať vlnu nenávisti voči ministerke, čím prispievajú k napätiu v spoločnosti. Ministerstvo vyzvalo všetkých politikov, aby pri komunikácii o rezorte postupovali zodpovedne, rešpektovali kompetenčné rozdelenie a neprispievali k vytváraniu osobných útokov či atmosféry nenávisti voči predstaviteľom verejných inštitúcií.
Zdroj: SITA.sk - Namiesto umenia boxerský ring, SaS aj Otvorená Kultúra! kritizujú pripravovaný galavečer v SNG © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ministerka kultúry SR
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