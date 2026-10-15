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MSM GROUP podporila unikátnu študentskú formulu sumou 15 000 eur
Tagy: PR
Váži približne 320 kilogramov, poháňa ju motor zo Suzuki a je v súčasnosti jedinou slovenskou študentskou formulou so spaľovacím motorom. Monopost tímu TnUni TechDrive z Trenčianskej ...
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15.10.2026 (SITA.sk) - Váži približne 320 kilogramov, poháňa ju motor zo Suzuki a je v súčasnosti jedinou slovenskou študentskou formulou so spaľovacím motorom.
Monopost tímu TnUni TechDrive z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka je výsledkom takmer dvojročnej práce mladých konštruktérov, ktorí sa s ním predstavili aj na medzinárodnej súťaži Formula Student. Ich projekt podporila priemyselná skupina MSM GROUP sumou 15 000 eur.
Na Slovensku nie sú študentské pretekárske monoposty novinkou, väčšina pozornosti sa však v posledných rokoch sústreďuje na elektrický pohon. Študenti Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka sa rozhodli ísť inou cestou. Postavili vlastnú formulu so spaľovacím motorom, ktorá je v súčasnosti jedinou svojho druhu medzi slovenskými študentskými projektmi. S monopostom sa už predstavili aj v medzinárodnej konkurencii na súťaži Formula Student Czech Republic 2026.
Za projektom stojí tím TnUni TechDrive, ktorý vznikol v septembri 2024 a dnes združuje približne 30 študentov. Pri vývoji vozidla si rozdelili úlohy od konštrukcie rámu a podvozka cez pohonnú sústavu až po aerodynamiku. Popri technickej práci museli riešiť aj financovanie, nákup komponentov či spoluprácu s priemyselnými partnermi.
Výsledkom je približne 320-kilogramový monopost s motorom zo Suzuki. Jeho konštrukcia podlieha prísnym pravidlám medzinárodnej súťaže Formula Student, v ktorej univerzitné tímy predstavujú vlastné pretekárske vozidlá. Hodnotí sa nielen technické vyhotovenie, ale aj konštrukčné riešenia, výrobné náklady a podnikateľský plán. Trenčianski študenti si tento rok na podujatí v Českej republike prvýkrát vyskúšali, ako ich práca obstojí pred medzinárodnou odbornou porotou.
Jedným z partnerov, ktorí študentom pomohli projekt uskutočniť, je slovenská priemyselná skupina MSM GROUP. Na vývoj študentskej formule poskytla prostredníctvom občianskeho združenia MSM ĽUĎOM finančný príspevok vo výške 15 000 eur.
Podpora má aj osobný rozmer. Jakub Krchňavý, generálny riaditeľ spoločnosti ZVS holding zo skupiny MSM GROUP, totiž sám vyštudoval Fakultu špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity. Dnes stojí na čele priemyselného podniku a podporuje študentov fakulty, na ktorej pred rokmi začínal.
"Ako absolvent tejto fakulty mám z tohto projektu o to väčšiu radosť. Je obdivuhodné sledovať, čo dokáže skupina mladých ľudí, keď sa spojí technické nadšenie, odhodlanie a ochota posúvať vlastné hranice. Študenti TnUni nezostali len pri teórii - svoje vedomosti pretavili do reálneho monopostu, s ktorým sa dokázali postaviť na štart medzinárodných súťaží," hovorí Jakub Krchňavý, generálny riaditeľ ZVS holding.
Pri stavbe monopostu študenti pracujú s podobnými výzvami, aké riešia konštruktéri v automobilovom priemysle. Musia zosúladiť jednotlivé technické riešenia, dodržať rozpočet a priebežne reagovať na problémy, ktoré sa pri vývoji vozidla objavujú. Skúsenosti tak získavajú nielen pri samotnej konštrukcii, ale aj pri organizácii práce či vedení projektu.
Spolupráca ZVS holding s Fakultou špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka má dlhodobý charakter a presahuje rámec podpory jednotlivých projektov. Fakulta vychováva kvalifikovaných odborníkov, ktorí nachádzajú svoje profesionálne uplatnenie aj v spoločnosti ZVS holding. Obe strany tak prirodzene prepájajú akademické prostredie s priemyselnou praxou a v tejto spolupráci plánujú pokračovať aj v budúcnosti.
"V ZVS holding si uvedomujeme, že budúcnosť slovenského priemyslu stojí práve na takýchto talentoch. Preto nás teší, že sme mohli tento projekt podporiť sumou 15 000 eur. Navyše, spolupráca s univerzitou má pre nás aj konkrétny rozmer - už čoskoro medzi nami plánujeme privítať ďalších jej študentov. Verím, že práve takéto projekty sú dôkazom, že na Slovensku máme mladých ľudí s obrovským potenciálom, ktorým sa oplatí vytvárať príležitosti," dodáva Jakub Krchňavý zo ZVS holding.
Pre priemyselné podniky je spolupráca s technickými univerzitami príležitosťou spoznať budúcich odborníkov ešte počas ich štúdia. Študenti zasa získavajú skúsenosti, ku ktorým by sa pri bežnej výučbe dostávali len ťažko. Tím TnUni TechDrive má za sebou prvú účasť na medzinárodnej súťaži a na svojom monoposte môže ďalej pracovať. Podpora MSM GROUP mu umožňuje pokračovať vo vývoji a pripravovať sa na ďalšie výzvy.
MSM ĽUĎOM je občianske združenie skupiny MSM GROUP, ktoré už od roku 2017 systematicky podporuje inštitúcie, jednotlivcov a projekty zamerané na zdravie, vzdelávanie a kvalitu života v regiónoch Slovenska. Pomoc smeruje prevažne do regiónov, kde sídlia výrobné závody skupiny - Dubnica nad Váhom, Nováky a Snina. Podpora združenia je dlhodobá a adresná, so zameraním na konkrétne potreby miestnych komunít.
MSM GROUP je európskym lídrom v obrannom priemysle, ktorý zjednotil tradičné firmy s dlhou históriou a skúsenosťami v obrannom sektore, čím má celý výrobný, servisný aj dodávateľský reťazec vo vlastných rukách. Závody, ktoré patria do skupiny, sídlia na Slovensku, v Česku, Španielsku, Nemecku, Srbsku, Grécku a USA. MSM GROUP je súčasťou medzinárodnej priemyselnej skupiny CSG.
CSG N.V. ("CSG") je holandská spoločnosť a popredná európska obranná priemyselná skupina, ktorej najvyššie vedenie sídli v Prahe v Českej republike. CSG vyvíja a dodáva obranné a priemyselné technológie, ktoré prispievajú k bezpečnejšej a stabilnejšej budúcnosti. CSG sa zameriava na vývoj a výrobu strategicky významných produktov, systémov a technológií v oblasti obrany a munície a v ďalších súvisiacich odvetviach, ako sú letectvo a kozmický priemysel. Skupina prevádzkuje kľúčové výrobné závody v Spojených štátoch amerických, Spojenom kráľovstve, Španielsku, Taliansku, Nemecku, Poľsku, Grécku, Českej republike, na Slovensku, v Srbsku a v Indii a svoje produkty vyváža do celého sveta. CSG naďalej investuje do rastu svojich portfóliových spoločností a do rozširovania svojich kľúčových obchodných aktivít. Medzi kľúčové spoločnosti skupiny patria Excalibur Army (Česká republika, pozemné systémy), Tatra Trucks (Česká republika, vozidlá), MSM Group (Slovensko, delostrelecká munícia) a The Kinetic Group (Spojené štáty americké, munícia malých kalibrov). CSG zamestnáva viac ako 14 000 ľudí vo svojich integrovaných a pridružených spoločnostiach. V roku 2025 dosiahli vykázané ročné tržby skupiny výšku 6,7 miliardy eur. Akcie spoločnosti CSG sú obchodované na burze Euronext Amsterdam pod burzovým symbolom CSG.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - MSM GROUP podporila unikátnu študentskú formulu sumou 15 000 eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Monopost tímu TnUni TechDrive z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka je výsledkom takmer dvojročnej práce mladých konštruktérov, ktorí sa s ním predstavili aj na medzinárodnej súťaži Formula Student. Ich projekt podporila priemyselná skupina MSM GROUP sumou 15 000 eur.
Na Slovensku nie sú študentské pretekárske monoposty novinkou, väčšina pozornosti sa však v posledných rokoch sústreďuje na elektrický pohon. Študenti Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka sa rozhodli ísť inou cestou. Postavili vlastnú formulu so spaľovacím motorom, ktorá je v súčasnosti jedinou svojho druhu medzi slovenskými študentskými projektmi. S monopostom sa už predstavili aj v medzinárodnej konkurencii na súťaži Formula Student Czech Republic 2026.
Za projektom stojí tím TnUni TechDrive, ktorý vznikol v septembri 2024 a dnes združuje približne 30 študentov. Pri vývoji vozidla si rozdelili úlohy od konštrukcie rámu a podvozka cez pohonnú sústavu až po aerodynamiku. Popri technickej práci museli riešiť aj financovanie, nákup komponentov či spoluprácu s priemyselnými partnermi.
Výsledkom je približne 320-kilogramový monopost s motorom zo Suzuki. Jeho konštrukcia podlieha prísnym pravidlám medzinárodnej súťaže Formula Student, v ktorej univerzitné tímy predstavujú vlastné pretekárske vozidlá. Hodnotí sa nielen technické vyhotovenie, ale aj konštrukčné riešenia, výrobné náklady a podnikateľský plán. Trenčianski študenti si tento rok na podujatí v Českej republike prvýkrát vyskúšali, ako ich práca obstojí pred medzinárodnou odbornou porotou.
MSM GROUP podporila projekt sumou 15 000 eur
Jedným z partnerov, ktorí študentom pomohli projekt uskutočniť, je slovenská priemyselná skupina MSM GROUP. Na vývoj študentskej formule poskytla prostredníctvom občianskeho združenia MSM ĽUĎOM finančný príspevok vo výške 15 000 eur.
Podpora má aj osobný rozmer. Jakub Krchňavý, generálny riaditeľ spoločnosti ZVS holding zo skupiny MSM GROUP, totiž sám vyštudoval Fakultu špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity. Dnes stojí na čele priemyselného podniku a podporuje študentov fakulty, na ktorej pred rokmi začínal.
"Ako absolvent tejto fakulty mám z tohto projektu o to väčšiu radosť. Je obdivuhodné sledovať, čo dokáže skupina mladých ľudí, keď sa spojí technické nadšenie, odhodlanie a ochota posúvať vlastné hranice. Študenti TnUni nezostali len pri teórii - svoje vedomosti pretavili do reálneho monopostu, s ktorým sa dokázali postaviť na štart medzinárodných súťaží," hovorí Jakub Krchňavý, generálny riaditeľ ZVS holding.
Pri stavbe monopostu študenti pracujú s podobnými výzvami, aké riešia konštruktéri v automobilovom priemysle. Musia zosúladiť jednotlivé technické riešenia, dodržať rozpočet a priebežne reagovať na problémy, ktoré sa pri vývoji vozidla objavujú. Skúsenosti tak získavajú nielen pri samotnej konštrukcii, ale aj pri organizácii práce či vedení projektu.
Od študentskej formuly k práci v priemysle
Spolupráca ZVS holding s Fakultou špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka má dlhodobý charakter a presahuje rámec podpory jednotlivých projektov. Fakulta vychováva kvalifikovaných odborníkov, ktorí nachádzajú svoje profesionálne uplatnenie aj v spoločnosti ZVS holding. Obe strany tak prirodzene prepájajú akademické prostredie s priemyselnou praxou a v tejto spolupráci plánujú pokračovať aj v budúcnosti.
"V ZVS holding si uvedomujeme, že budúcnosť slovenského priemyslu stojí práve na takýchto talentoch. Preto nás teší, že sme mohli tento projekt podporiť sumou 15 000 eur. Navyše, spolupráca s univerzitou má pre nás aj konkrétny rozmer - už čoskoro medzi nami plánujeme privítať ďalších jej študentov. Verím, že práve takéto projekty sú dôkazom, že na Slovensku máme mladých ľudí s obrovským potenciálom, ktorým sa oplatí vytvárať príležitosti," dodáva Jakub Krchňavý zo ZVS holding.
Pre priemyselné podniky je spolupráca s technickými univerzitami príležitosťou spoznať budúcich odborníkov ešte počas ich štúdia. Študenti zasa získavajú skúsenosti, ku ktorým by sa pri bežnej výučbe dostávali len ťažko. Tím TnUni TechDrive má za sebou prvú účasť na medzinárodnej súťaži a na svojom monoposte môže ďalej pracovať. Podpora MSM GROUP mu umožňuje pokračovať vo vývoji a pripravovať sa na ďalšie výzvy.
O občianskom združení MSM ĽUĎOM
MSM ĽUĎOM je občianske združenie skupiny MSM GROUP, ktoré už od roku 2017 systematicky podporuje inštitúcie, jednotlivcov a projekty zamerané na zdravie, vzdelávanie a kvalitu života v regiónoch Slovenska. Pomoc smeruje prevažne do regiónov, kde sídlia výrobné závody skupiny - Dubnica nad Váhom, Nováky a Snina. Podpora združenia je dlhodobá a adresná, so zameraním na konkrétne potreby miestnych komunít.
O MSM GROUP
MSM GROUP je európskym lídrom v obrannom priemysle, ktorý zjednotil tradičné firmy s dlhou históriou a skúsenosťami v obrannom sektore, čím má celý výrobný, servisný aj dodávateľský reťazec vo vlastných rukách. Závody, ktoré patria do skupiny, sídlia na Slovensku, v Česku, Španielsku, Nemecku, Srbsku, Grécku a USA. MSM GROUP je súčasťou medzinárodnej priemyselnej skupiny CSG.
O skupine CSG
CSG N.V. ("CSG") je holandská spoločnosť a popredná európska obranná priemyselná skupina, ktorej najvyššie vedenie sídli v Prahe v Českej republike. CSG vyvíja a dodáva obranné a priemyselné technológie, ktoré prispievajú k bezpečnejšej a stabilnejšej budúcnosti. CSG sa zameriava na vývoj a výrobu strategicky významných produktov, systémov a technológií v oblasti obrany a munície a v ďalších súvisiacich odvetviach, ako sú letectvo a kozmický priemysel. Skupina prevádzkuje kľúčové výrobné závody v Spojených štátoch amerických, Spojenom kráľovstve, Španielsku, Taliansku, Nemecku, Poľsku, Grécku, Českej republike, na Slovensku, v Srbsku a v Indii a svoje produkty vyváža do celého sveta. CSG naďalej investuje do rastu svojich portfóliových spoločností a do rozširovania svojich kľúčových obchodných aktivít. Medzi kľúčové spoločnosti skupiny patria Excalibur Army (Česká republika, pozemné systémy), Tatra Trucks (Česká republika, vozidlá), MSM Group (Slovensko, delostrelecká munícia) a The Kinetic Group (Spojené štáty americké, munícia malých kalibrov). CSG zamestnáva viac ako 14 000 ľudí vo svojich integrovaných a pridružených spoločnostiach. V roku 2025 dosiahli vykázané ročné tržby skupiny výšku 6,7 miliardy eur. Akcie spoločnosti CSG sú obchodované na burze Euronext Amsterdam pod burzovým symbolom CSG.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - MSM GROUP podporila unikátnu študentskú formulu sumou 15 000 eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
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