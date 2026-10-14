|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 14.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Boris
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. októbra 2026
Koaličné strany si v Nitrianskom kraji testujú spoluprácu s Republikou, poukazuje kandidát na župana Varga
Tagy: Komunálne voľby Komunálne voľby 2026 na Slovensku Nitriansky samosprávny kraj nitriansky župan
Podľa neho môže výsledok krajských volieb naznačiť, ako by sa mohla vyvíjať spolupráca politických strán pred budúcoročnými parlamentnými voľbami. Vládne strany si v
Zdieľať
14.10.2026 (SITA.sk) - Podľa neho môže výsledok krajských volieb naznačiť, ako by sa mohla vyvíjať spolupráca politických strán pred budúcoročnými parlamentnými voľbami.
Vládne strany si v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) testujú spoluprácu s Republikou a Zoroslavom Kollárom. Na tlačovej konferencii to uviedol kandidát na predsedu NSK Henrich Varga. Podľa neho môže výsledok krajských volieb 24. októbra naznačiť, ako by sa mohla vyvíjať spolupráca politických strán pred budúcoročnými parlamentnými voľbami.
„Vládne strany si práve v našom kraji testujú spoluprácu s Republikou a so Zoroslavom Kollárom. Ak im to tu vyjde, budúci rok to zopakujú na celom Slovensku. Musíme to zastaviť teraz, 24. októbra, a spoločne odštartovať zmenu, ktorá, verím, príde aj v budúcoročných parlamentných voľbách,“ povedal Varga.
Súčasného predsedu NSK Branislava Becíka podľa Vargu podporujú Smer-SD, Hlas-SD, Republika aj Zoroslav Kollár. Pri ohlásení jeho kandidatúry podľa Vargu stál podpredseda Republiky Ondrej Ďurica, bývalý spevák neonacistickej kapely. Kandidát na župana sa pýta, aké záväzky vyplývajú z tejto podpory.
„Premiér Fico spoluprácu s Republikou na Slovensku zatiaľ len pripúšťa. Pán Becík ju v našom kraji už má. Ľudia majú právo vedieť, čo za túto podporu sľúbil. Bude mať Republika podpredsedu kraja?“ uviedol Varga.
Varga za jednu z priorít svojho programu označil dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Podľa jeho údajov kraj za päť rokov prišiel o 53 miest všeobecných lekárov a pediatrov a v nasledujúcich piatich rokoch bude potrebovať 70 nových.
Navrhuje preto vytvoriť verejnú mapu rizika odchodu lekárov a v spolupráci s obcami ponúkať mladým lekárom bývanie, miesto v škôlke pre deti či pracovné príležitosti pre partnerov. Jeho cieľom je prilákať do kraja desať nových lekárov ročne.
V oblasti dopravy chce Varga koordinovať spoluprácu samospráv na trase Nitra – Nové Zámky – Komárno. Podľa neho môže cesta dlhá 68 kilometrov trvať v dopravnej špičke 90 minút.
Navrhuje tiež zaviesť jednotný cestovný lístok na vlak, regionálne autobusy a mestskú hromadnú dopravu. Ďalším zámerom je zvýšiť mzdy opatrovateliek a sestier v krajských zariadeniach, ktoré podľa neho zasiahlo zmrazenie platov. Lekárka a poslankyňa Národnej rady SR Monika Kolejáková (KDH) upozornila na riziká spojené s nedostatkom všeobecných lekárov.
„Ak nezačneme konať teraz, o pár rokov už nebudeme riešiť, ako dlho na lekára čakáme, ale či ho vôbec máme. Všeobecný lekár robí prevenciu a zachytáva choroby včas. Ak túto sieť necháme rozpadnúť, ľudia sa k liečbe dostanú neskôr a bude drahšia,“ uviedla.
Poslankyňa Národnej rady SR Martina Bajo Holečková (SaS) poukázala na pôsobenie Becíka v parlamente a jeho hlasovanie za vládne návrhy. „Pána Becíka vidím v parlamente, kde hlasuje za vládne návrhy, ktoré ľudí ožobračujú, ktoré ničia kultúrne inštitúcie a potom zo župných zdrojov pláta tieto diery,“ uviedla.
Zdroj: SITA.sk - Koaličné strany si v Nitrianskom kraji testujú spoluprácu s Republikou, poukazuje kandidát na župana Varga © SITA Všetky práva vyhradené.
Vládne strany si v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) testujú spoluprácu s Republikou a Zoroslavom Kollárom. Na tlačovej konferencii to uviedol kandidát na predsedu NSK Henrich Varga. Podľa neho môže výsledok krajských volieb 24. októbra naznačiť, ako by sa mohla vyvíjať spolupráca politických strán pred budúcoročnými parlamentnými voľbami.
„Vládne strany si práve v našom kraji testujú spoluprácu s Republikou a so Zoroslavom Kollárom. Ak im to tu vyjde, budúci rok to zopakujú na celom Slovensku. Musíme to zastaviť teraz, 24. októbra, a spoločne odštartovať zmenu, ktorá, verím, príde aj v budúcoročných parlamentných voľbách,“ povedal Varga.
Podpora Smeru, Hlasu aj Republiky
Súčasného predsedu NSK Branislava Becíka podľa Vargu podporujú Smer-SD, Hlas-SD, Republika aj Zoroslav Kollár. Pri ohlásení jeho kandidatúry podľa Vargu stál podpredseda Republiky Ondrej Ďurica, bývalý spevák neonacistickej kapely. Kandidát na župana sa pýta, aké záväzky vyplývajú z tejto podpory.
„Premiér Fico spoluprácu s Republikou na Slovensku zatiaľ len pripúšťa. Pán Becík ju v našom kraji už má. Ľudia majú právo vedieť, čo za túto podporu sľúbil. Bude mať Republika podpredsedu kraja?“ uviedol Varga.
Dostupnosť zdravotnej starostlivosti
Varga za jednu z priorít svojho programu označil dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Podľa jeho údajov kraj za päť rokov prišiel o 53 miest všeobecných lekárov a pediatrov a v nasledujúcich piatich rokoch bude potrebovať 70 nových.
Navrhuje preto vytvoriť verejnú mapu rizika odchodu lekárov a v spolupráci s obcami ponúkať mladým lekárom bývanie, miesto v škôlke pre deti či pracovné príležitosti pre partnerov. Jeho cieľom je prilákať do kraja desať nových lekárov ročne.
V oblasti dopravy chce Varga koordinovať spoluprácu samospráv na trase Nitra – Nové Zámky – Komárno. Podľa neho môže cesta dlhá 68 kilometrov trvať v dopravnej špičke 90 minút.
Nedostatok všeobecných lekárov
Navrhuje tiež zaviesť jednotný cestovný lístok na vlak, regionálne autobusy a mestskú hromadnú dopravu. Ďalším zámerom je zvýšiť mzdy opatrovateliek a sestier v krajských zariadeniach, ktoré podľa neho zasiahlo zmrazenie platov. Lekárka a poslankyňa Národnej rady SR Monika Kolejáková (KDH) upozornila na riziká spojené s nedostatkom všeobecných lekárov.
„Ak nezačneme konať teraz, o pár rokov už nebudeme riešiť, ako dlho na lekára čakáme, ale či ho vôbec máme. Všeobecný lekár robí prevenciu a zachytáva choroby včas. Ak túto sieť necháme rozpadnúť, ľudia sa k liečbe dostanú neskôr a bude drahšia,“ uviedla.
Poslankyňa Národnej rady SR Martina Bajo Holečková (SaS) poukázala na pôsobenie Becíka v parlamente a jeho hlasovanie za vládne návrhy. „Pána Becíka vidím v parlamente, kde hlasuje za vládne návrhy, ktoré ľudí ožobračujú, ktoré ničia kultúrne inštitúcie a potom zo župných zdrojov pláta tieto diery,“ uviedla.
Zdroj: SITA.sk - Koaličné strany si v Nitrianskom kraji testujú spoluprácu s Republikou, poukazuje kandidát na župana Varga © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Komunálne voľby Komunálne voľby 2026 na Slovensku Nitriansky samosprávny kraj nitriansky župan
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kuffa je o krok bližšie k ministerskej stoličke. Fico doručil prezidentovi návrh na jeho vymenovanie
Kuffa je o krok bližšie k ministerskej stoličke. Fico doručil prezidentovi návrh na jeho vymenovanie
<< predchádzajúci článok
Demonštranti sa pred poľským Ústavným tribunálom stretli s políciou, bránili sudcom vo vstupe
Demonštranti sa pred poľským Ústavným tribunálom stretli s políciou, bránili sudcom vo vstupe