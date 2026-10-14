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14. októbra 2026

Kuffa je o krok bližšie k ministerskej stoličke. Fico doručil prezidentovi návrh na jeho vymenovanie


Tagy: Koaličná zmluva Minister životného prostredia Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky Prezidentský palác

Kuffu na uvoľnený post nominovala SNS po odchode Tomáša Tarabu, ktorého strana v parlamente odvolala spolu s opozíciou. Premiér



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filip kuffa 14.10.2026 (SITA.sk) - Kuffu na uvoľnený post nominovala SNS po odchode Tomáša Tarabu, ktorého strana v parlamente odvolala spolu s opozíciou.


Premiér Robert Fico (Smer-SD) v stredu doručil do Prezidentského paláca návrh na vymenovanie štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Filipa Kuffu (SNS) za ministra životného prostredia. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR. Prezident Peter Pellegrini sa tak oboznámi so všetkými potrebnými informáciami. Upozornil však, že ich posúdenie si môže vyžadovať dlhšie časové obdobie.

Štátneho tajomníka Kuffu na pozíciu ministra životného prostredia navrhla Slovenská národná strana (SNS). Ministerské kreslo sa uvoľnilo po mesiacoch sporov medzi dnes už exministrom Tomášom Tarabom a Slovenskou národnou stranou vedenou Andrejom Dankom, ktorá Tarabu nominovala.

SNS napokon spoločne s opozíciou v parlamente Tarabu z postu ministra zosadili. Premiér strane prisľúbil, že ministerstvo ostane podľa koaličnej zmluvy v rukách SNS. Strana na túto pozíciu navrhla práve Filipa Kuffu. Premiér tak odovzdal prezidentovi návrh na jeho vymenovanie, a to aj napriek Pellegriniho slovám o tom, že by si na poste ministra vedel predstaviť kvalitnejšieho človeka.


Zdroj: SITA.sk - Kuffa je o krok bližšie k ministerskej stoličke. Fico doručil prezidentovi návrh na jeho vymenovanie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Koaličná zmluva Minister životného prostredia Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky Prezidentský palác
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