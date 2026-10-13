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13. októbra 2026
Pozor na podvodný web ministerstva práce, sľubuje jednorazový príspevok a kradne heslá do banky
Cieľom podvodníkov je vylákať prihlasovacie údaje do internetbankingu, ministerstvo preto vyzýva ľudí, aby nevypĺňali žiadne formuláre.
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13.10.2026 (SITA.sk) - Cieľom podvodníkov je vylákať prihlasovacie údaje do internetbankingu, ministerstvo preto vyzýva ľudí, aby nevypĺňali žiadne formuláre.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR upozorňuje na falošnú webovú stránku, ktorá sa vydáva za oficiálnu stránku rezortu a ponúka údajný „štátny jednorazový príspevok“.
Cieľom podvodnej stránky je získať od ľudí prihlasovacie údaje do internetbankingu. Informovalo o tom tlačové oddelenie MPSVR SR. Rezort práce prízvukoval, že príspevky nevypláca prostredníctvom takýchto formulárov a nikdy nežiada prihlasovacie údaje do banky.
„Vyzývame občanov, aby na podozrivú stránku nereagovali, neposkytovali žiadne osobné ani finančné údaje a nevyplňovali žiadne formuláre. V prípade, že už svoje údaje takejto stránke poskytli, odporúčame im bezodkladne kontaktovať svoju banku a postupovať podľa jej pokynov na zabezpečenie účtu,“ uviedlo ministerstvo práce.
Zdroj: SITA.sk - Pozor na podvodný web ministerstva práce, sľubuje jednorazový príspevok a kradne heslá do banky © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR upozorňuje na falošnú webovú stránku, ktorá sa vydáva za oficiálnu stránku rezortu a ponúka údajný „štátny jednorazový príspevok“.
Cieľom podvodnej stránky je získať od ľudí prihlasovacie údaje do internetbankingu. Informovalo o tom tlačové oddelenie MPSVR SR. Rezort práce prízvukoval, že príspevky nevypláca prostredníctvom takýchto formulárov a nikdy nežiada prihlasovacie údaje do banky.
„Vyzývame občanov, aby na podozrivú stránku nereagovali, neposkytovali žiadne osobné ani finančné údaje a nevyplňovali žiadne formuláre. V prípade, že už svoje údaje takejto stránke poskytli, odporúčame im bezodkladne kontaktovať svoju banku a postupovať podľa jej pokynov na zabezpečenie účtu,“ uviedlo ministerstvo práce.
Zdroj: SITA.sk - Pozor na podvodný web ministerstva práce, sľubuje jednorazový príspevok a kradne heslá do banky © SITA Všetky práva vyhradené.
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