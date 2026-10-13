Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 13.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Koloman
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

13. októbra 2026

Pozor na podvodný web ministerstva práce, sľubuje jednorazový príspevok a kradne heslá do banky


Tagy: falošná webstránka Internetbanking Osobné údaje podozrivá webstránka

Cieľom podvodníkov je vylákať prihlasovacie údaje do internetbankingu, ministerstvo preto vyzýva ľudí, aby nevypĺňali žiadne formuláre.



Zdieľať
gettyimages 1139600298 170667a 13.10.2026 (SITA.sk) - Cieľom podvodníkov je vylákať prihlasovacie údaje do internetbankingu, ministerstvo preto vyzýva ľudí, aby nevypĺňali žiadne formuláre.


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR upozorňuje na falošnú webovú stránku, ktorá sa vydáva za oficiálnu stránku rezortu a ponúka údajný „štátny jednorazový príspevok“.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Cieľom podvodnej stránky je získať od ľudí prihlasovacie údaje do internetbankingu. Informovalo o tom tlačové oddelenie MPSVR SR. Rezort práce prízvukoval, že príspevky nevypláca prostredníctvom takýchto formulárov a nikdy nežiada prihlasovacie údaje do banky.

„Vyzývame občanov, aby na podozrivú stránku nereagovali, neposkytovali žiadne osobné ani finančné údaje a nevyplňovali žiadne formuláre. V prípade, že už svoje údaje takejto stránke poskytli, odporúčame im bezodkladne kontaktovať svoju banku a postupovať podľa jej pokynov na zabezpečenie účtu,“ uviedlo ministerstvo práce.


Zdroj: SITA.sk - Pozor na podvodný web ministerstva práce, sľubuje jednorazový príspevok a kradne heslá do banky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: falošná webstránka Internetbanking Osobné údaje podozrivá webstránka
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Britská MI5 varuje, že AI môže zásadne zmeniť hrozbu použitia biologických zbraní
<< predchádzajúci článok
Ochrana oznamovateľa sa nemôže odobrať nezákonne, reaguje úrad na vyjadrenia Šutaja Eštoka

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 