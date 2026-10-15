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15. októbra 2026
Krajiny V4 žiadajú Brusel o ďalší odklad emisných povoleniek pre dopravu a budovy
Tagy: Odklad systém ETS2
Slovensko, Česko, Poľsko a Maďarsko varujú, že nový systém ETS2 zvýši náklady domácnostiam aj malým firmám. Krajiny Vyšehradskej ...
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15.10.2026 (SITA.sk) - Slovensko, Česko, Poľsko a Maďarsko varujú, že nový systém ETS2 zvýši náklady domácnostiam aj malým firmám.
Slovensko, Maďarsko, Česko a Poľsko argumentujú, že spoplatnenie emisií z palív používaných v cestnej doprave a pri vykurovaní budov nevyhnutne zvýši náklady domácností a malých podnikov.
Komisiu preto vyzývajú na preskúmanie nastavenia systému, ochranných mechanizmov aj harmonogramu jeho zavedenia.
ETS2 mal pôvodne začať fungovať v roku 2027, EÚ však jeho plné spustenie už odložila na rok 2028.
Rada EÚ minulý týždeň zároveň schválila posilnenie mechanizmov, ktoré majú tlmiť prudký rast cien emisných kvót.
Slovenský premiér Robert Fico začiatkom októbra uviedol, že V4 presadzuje odklad ETS2 až na obdobie po roku 2030. „Konkurencieschopnosť európskeho priemyslu je neoddeliteľne spojená s cenami energií,“ vyhlásil.
Systém má pomôcť znižovať emisie z dopravy a budov, Brusel však priznáva, že náklady sa môžu preniesť na konečných spotrebiteľov. Ich sociálne dôsledky má zmierňovať Sociálno-klimatický fond.
Zdroj: SITA.sk - Krajiny V4 žiadajú Brusel o ďalší odklad emisných povoleniek pre dopravu a budovy © SITA Všetky práva vyhradené.
Krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) žiadajú Európsku komisiu, aby odložila zavedenie nového systému obchodovania s emisnými kvótami ETS2 minimálne do roku 2030, uviedol diplomat EÚ, napísal portál Euronews.
Slovensko, Maďarsko, Česko a Poľsko argumentujú, že spoplatnenie emisií z palív používaných v cestnej doprave a pri vykurovaní budov nevyhnutne zvýši náklady domácností a malých podnikov.
Komisiu preto vyzývajú na preskúmanie nastavenia systému, ochranných mechanizmov aj harmonogramu jeho zavedenia.
ETS2 mal pôvodne začať fungovať v roku 2027, EÚ však jeho plné spustenie už odložila na rok 2028.
Rada EÚ minulý týždeň zároveň schválila posilnenie mechanizmov, ktoré majú tlmiť prudký rast cien emisných kvót.
Slovenský premiér Robert Fico začiatkom októbra uviedol, že V4 presadzuje odklad ETS2 až na obdobie po roku 2030. „Konkurencieschopnosť európskeho priemyslu je neoddeliteľne spojená s cenami energií,“ vyhlásil.
Systém má pomôcť znižovať emisie z dopravy a budov, Brusel však priznáva, že náklady sa môžu preniesť na konečných spotrebiteľov. Ich sociálne dôsledky má zmierňovať Sociálno-klimatický fond.
Zdroj: SITA.sk - Krajiny V4 žiadajú Brusel o ďalší odklad emisných povoleniek pre dopravu a budovy © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Odklad systém ETS2
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