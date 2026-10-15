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15. októbra 2026
Summit EÚ s krajinami Perzského zálivu odložili pre útoky húsíov na Saudskú Arábiu
Stretnutie sa malo uskutočniť 24. októbra v Rijáde, nový termín zatiaľ nie je známy. Európska únia odložila plánovaný summit s Radou pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu (GCC) v ...
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15.10.2026 (SITA.sk) - Stretnutie sa malo uskutočniť 24. októbra v Rijáde, nový termín zatiaľ nie je známy.
Európska únia odložila plánovaný summit s Radou pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu (GCC) v dôsledku stupňujúcich sa útokov jemenských húsíov na Saudskú Arábiu. Stretnutie sa malo uskutočniť 24. októbra v saudskoarabskom hlavnom meste Rijád, ktorého letisko sa v posledných dňoch opakovane stalo terčom útokov s obeťami na životoch.
Podľa informácií portálu Euronews sa na odložení summitu dohodli predstavitelia Európskej únie s krajinami Perzského zálivu. Náhradný termín zatiaľ neurčili a podľa dostupných informácií je ešte priskoro hovoriť o konkrétnom dátume.
Zhoršujúca sa bezpečnostná situácia v regióne zároveň zvyšuje tlak na posilnenie európskej vojenskej prítomnosti v Červenom mori. Inštitúcie EÚ a Taliansko vyzvali členské štáty, aby poskytli ďalšie plavidlá pre európsku námornú misiu pôsobiacu v tejto oblasti.
Misia predstavuje hlavný nástroj bezpečnostnej prítomnosti Európskej únie v regióne. Jej posilnenie má reagovať na rastúce hrozby spojené s útokmi húsíov a zhoršovaním bezpečnostných podmienok v oblasti Červeného mora.
Členské štáty však zatiaľ prisľúbili iba dve ďalšie lode. To je výrazne menej než minimálne desať plavidiel, ktoré podľa šéfky diplomacie EÚ Kaje Kallasovej európska misia potrebuje.
Odloženie summitu tak prichádza v čase, keď sa Únia snaží koordinovať svoju bezpečnostnú reakciu s partnermi v Perzskom zálive, no zároveň čelí nedostatočným príspevkom členských krajín na posilnenie námornej operácie.
Zdroj: SITA.sk - Summit EÚ s krajinami Perzského zálivu odložili pre útoky húsíov na Saudskú Arábiu © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia odložila plánovaný summit s Radou pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu (GCC) v dôsledku stupňujúcich sa útokov jemenských húsíov na Saudskú Arábiu. Stretnutie sa malo uskutočniť 24. októbra v saudskoarabskom hlavnom meste Rijád, ktorého letisko sa v posledných dňoch opakovane stalo terčom útokov s obeťami na životoch.
Podľa informácií portálu Euronews sa na odložení summitu dohodli predstavitelia Európskej únie s krajinami Perzského zálivu. Náhradný termín zatiaľ neurčili a podľa dostupných informácií je ešte priskoro hovoriť o konkrétnom dátume.
Zhoršujúca sa bezpečnostná situácia v regióne zároveň zvyšuje tlak na posilnenie európskej vojenskej prítomnosti v Červenom mori. Inštitúcie EÚ a Taliansko vyzvali členské štáty, aby poskytli ďalšie plavidlá pre európsku námornú misiu pôsobiacu v tejto oblasti.
Misia predstavuje hlavný nástroj bezpečnostnej prítomnosti Európskej únie v regióne. Jej posilnenie má reagovať na rastúce hrozby spojené s útokmi húsíov a zhoršovaním bezpečnostných podmienok v oblasti Červeného mora.
Členské štáty však zatiaľ prisľúbili iba dve ďalšie lode. To je výrazne menej než minimálne desať plavidiel, ktoré podľa šéfky diplomacie EÚ Kaje Kallasovej európska misia potrebuje.
Odloženie summitu tak prichádza v čase, keď sa Únia snaží koordinovať svoju bezpečnostnú reakciu s partnermi v Perzskom zálive, no zároveň čelí nedostatočným príspevkom členských krajín na posilnenie námornej operácie.
Zdroj: SITA.sk - Summit EÚ s krajinami Perzského zálivu odložili pre útoky húsíov na Saudskú Arábiu © SITA Všetky práva vyhradené.
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