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12. októbra 2026

Voľby na primátora Košíc by vyhral Ladislav Lörinc, Mudrák a Polaček mu však v prieskume dýchajú na krk


Tagy: Kandidáti na primátora Kandidáti na primátora Košíc Komunálne voľby Komunálne voľby 2026 na Slovensku Monitor Prieskum Primátor Košíc Sídlisko KVP starostka mestskej časti Nad jazerom

Prieskum vypracovala agentúra Ixactly pre TV Markíza na vzorke 500 respondentov. Nový prieskum ukazuje ako favorita volieb na post košického primátora



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lorinc2 12.10.2026 (SITA.sk) - Prieskum vypracovala agentúra Ixactly pre TV Markíza na vzorke 500 respondentov.


Nový prieskum ukazuje ako favorita volieb na post košického primátora Ladislava Lörinca, rozdiely medzi prvými tromi kandidátmi sú ale veľmi tesné. Prieskum vypracovala agentúra Ixactly pre TV Markíza na vzorke 500 respondentov.

Účasť na komunálnych voľbách


Z nich sa 52 percent určite chystá voliť, ďalších 25 percent na otázku, či sa plánujú zúčastniť na komunálnych voľbách, odpovedalo, že skôr áno. Osem percent uvádzalo, že sa na voľbách skôr nezúčastnia, šesť percent respondentov sa vyjadrilo, že voliť určite nepôjde.

Deväť percent ešte nevedelo, či pristúpia k volebným urnám. Z 500 účastníkov prieskumu 388 deklarovalo, že sa na voľbách primátora zúčastnia. Z nich 18,3 percenta uvádzalo, že by volili terajšieho starostu Sídliska KVP Ladislava Lörinca.

 

Za ním so 17 percentami skončil Martin Mudrák, ktorý kandiduje s podporou hnutia Progresívne Slovensko, Hnutia Slovensko a strany Za ľudí. V tesnom závese za ním sa so ziskom 16,5 percenta hlasov umiestnil súčasný košický primátor Jaroslav Polaček.

Kandidáti na spodných priečkach


S už výraznejším odstupom nasleduje súčasná starostka košickej MČ Nad jazerom Lenka Kovačevičová, ktorú by volilo 9 percent opýtaných. Nezávislý kandidát Alexander Riabov by podľa prieskumu získal 4,6 percenta hlasov, kandidát Jednoty Slovanov Ladislav Lörincz, ako aj nezávislý kandidát Miroslav Sabol by získali zhodne po 2,8 percenta hlasov.

Na poslednej priečke skončil so ziskom 1,8 percenta hlasov Alexander Székely, ktorý kandiduje s podporou Slovenského hnutia obrody. Nerozhodnutých voličov bolo 27,1 percenta.


Zdroj: SITA.sk - Voľby na primátora Košíc by vyhral Ladislav Lörinc, Mudrák a Polaček mu však v prieskume dýchajú na krk © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidáti na primátora Kandidáti na primátora Košíc Komunálne voľby Komunálne voľby 2026 na Slovensku Monitor Prieskum Primátor Košíc Sídlisko KVP starostka mestskej časti Nad jazerom
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