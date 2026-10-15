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15. októbra 2026

Takmer 29-tisíc ľudí žiada odstúpenie Šutaja Eštoka. Petíciu už odovzdali na ministerstve – FOTO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Infosecurity.sk Iniciatíva Mier Ukrajine Korupcia Ministerstva vnútra SR Nadácia Zastavme Korupciu policajná prezidentka Premiér Slovenskej republiky

. Dôvodom na jeho odstúpenie majú byť závažné zlyhania pri správe rezortu, destabilizácia Policajného zboru či pokles stíhania korupcie a ekonomických trestných činov. Takmer ...



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snimka obrazovky 2026 10 15 o 12 32 54 676x424 15.10.2026 (SITA.sk) - . Dôvodom na jeho odstúpenie majú byť závažné zlyhania pri správe rezortu, destabilizácia Policajného zboru či pokles stíhania korupcie a ekonomických trestných činov.



Takmer 29-tisíc občanov podpísalo výzvu na odstúpenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Výzvu iniciovala Nadácia Zastavme korupciu spolu s organizáciami Mier Ukrajine a Infosecurity.sk. Vo štvrtok ju aj s podpismi odovzdali do podateľne ministerstva vnútra.



 

Občania v nej žiadajú okamžitú rezignáciu ministra vnútra. Dôvodom na jeho odstúpenie majú byť závažné zlyhania pri správe rezortu, destabilizácia Policajného zboru či pokles stíhania korupcie a ekonomických trestných činov. Ministrovi vyčítajú aj bezpečnostné riziká spojené s nákupom ruských kamier či sériu predražených a netransparentných nákupov.

Zistenia NBÚ spustili tlak verejnosti


Zastavme korupciu pripomína, že tlak verejnosti spustili zistenia Národného bezpečnostného úradu (NBÚ). Ten skonštatoval, že rezort vnútra vystavil Slovensko kybernetickej hrozbe, keď nakúpil techniku z Ruska, ktorú bolo možné ovládať na diaľku.

„Takmer 29-tisíc ľudí poslalo ministrovi jasný odkaz: ak niekto nevie ustrážiť ani to, kto ovláda kamery na našich cestách, a opakovane obchádza pravidlá pri verejnom obstarávaní, nemôže stáť na čele rezortu vnútra,“ zdôraznila riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.

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Nadácia pred odovzdaním petície odhalila aj ďalší škandál. Upozornila na nákup 504 telových kamier pre policajtov od spoločnosti Soitron za viac ako 700-tisíc eur bez verejnej súťaže a s okamžitým dodaním v jediný deň.

„Ministerstvo ešte v máji minulého roka tvrdilo, že na nákup kamier pripravuje štúdiu uskutočniteľnosti a podklady pre otvorený tender. O mesiac neskôr však bolo všetko inak. Dňa 9. júna minister Šutaj Eštok spolu s policajnou prezidentkou Janou Maškarovou kamery slávnostne odovzdali policajtom – presne v ten istý deň, ako ich ministerstvo od Soitronu oficiálne objednalo,“priblížila nadácia.

Ministerstvo v odpovedi na infožiadosť podľa slov nadácie priznalo, že okrem firmy Soitron neoslovili žiadne iné firmy. Soitron pritom podľa Evy Mihočkovej z nadácie nie je výrobcom. „Podľa oficiálnej webovej stránky amerického výrobcu Axon dokonca ani jeho registrovaným distribútorom,“ doplnila Mihočková.

Kamery mali nakúpiť cez existujúcu zmluvu


Ministerstvo vnútra podľa Zastavme korupciu obišlo transparentný tender tak, že nákup kamier schovalo pod už existujúcu zmluvu s firmou Soitron v hodnote 22 miliónov. Ide pritom o zmluvu na údržbu a modernizáciu systému národnej evidencie vozidiel. Právna analýza nadácie však hovorí o tom, že takáto zmluva neumožňuje nakupovať samostatné kamery pre policajtov. Zastavme korupciu tak vyslovuje podozrenie z neoprávneného rozšírenia predmetu zákazky a obídenia zákona o verejnom obstarávaní.

Nadácia súčasne upozornila, že rovnakú zmluvu ministerstvo použilo aj pri kúpe dvoch ruských kamier za 180-tisíc eur, ktoré ministerstvo na svojom webe označilo ako notebooky a tlačiarne. Analytik zo Zastavme korupciu Daniel Potyčný upozorňuje v tejto súvislosti na nebezpečný vzorec.

„Ministerstvo vnútra si vytvorilo pohodlný kanál cez zmluvu za 22 miliónov eur, cez ktorý bez súťaže a akýchkoľvek otázok nakupuje techniku od vyvoleného dodávateľa. Nákup vyše päťsto kamier, ktoré vám dodajú v rovnaký deň ako ich objednáte, vyvoláva otázku, či firma vopred nevedela, že zákazku dostane aj bez súťaže,“ uviedol Potyčný.

Nadácia tak v súvislosti s nákupom kamier, ktorý je už tretím prípadom obchádzania súťaže na rezorte vnútra, podáva dva podnety na preverenie postupu ministerstva. Prvý podáva na Úrad pre verejné obstarávanie a druhý na Najvyšší kontrolný úrad. Zastavme korupciu, Mier Ukrajine a Infosecurity.sk na záver vyzvali premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby vypočuli hlas 29-tisíc občanov a voči ministrovi vnútra vyvodil politickú zodpovednosť.





Zdroj: SITA.sk - Takmer 29-tisíc ľudí žiada odstúpenie Šutaja Eštoka. Petíciu už odovzdali na ministerstve – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Infosecurity.sk Iniciatíva Mier Ukrajine Korupcia Ministerstva vnútra SR Nadácia Zastavme Korupciu policajná prezidentka Premiér Slovenskej republiky
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