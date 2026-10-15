|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 15.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Terézia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. októbra 2026
Nórsky štátny fond zrejme znovu začne investovať do firiem vyrábajúcich jadrové zbrane
Návrh by otvoril cestu k investíciám do britských, francúzskych a amerických zbrojárskych firiem vrátane gigantov, ako sú Boeing či Lockheed Martin. Nórsky štátny ...
Zdieľať
15.10.2026 (SITA.sk) - Návrh by otvoril cestu k investíciám do britských, francúzskych a amerických zbrojárskych firiem vrátane gigantov, ako sú Boeing či Lockheed Martin.
Komisia poverená revíziou etických pravidiel fondu vo štvrtok navrhla povoliť investície do výrobcov jadrových zbraní so sídlom v štátoch, ktoré Zmluva o nešírení jadrových zbraní pokladá za jadrové mocnosti a ktoré sú zároveň spojencami Nórska.
„Znamená to, že niekoľko britských, francúzskych a amerických zbrojárskych spoločností sa bude môcť vrátiť do portfólia fondu,“ povedal predseda komisie a bývalý guvernér centrálnej banky Svein Gjedrem.
Fond v súčasnosti z etických dôvodov vylučuje 14 takýchto spoločností vrátane Airbusu, BAE Systems, Boeingu, Lockheed Martin a Safranu.
Zákazy investícií do výrobcov biologických a chemických zbraní, nášľapných mín, kazetovej munície, tabaku či kanabisu majú zostať zachované.
Minister financií Jens Stoltenberg upozornil na „paradox“, keď fond nemôže investovať do firiem, ktoré môžu byť „kľúčové pre bezpečnosť Nórska“, najmä v období rastúcich jadrových hrozieb zo strany Ruska a rozširovania čínskeho arzenálu.
Návrhy ešte čaká široká verejná konzultácia. Vláda potom predloží svoje stanovisko parlamentu, ktorý má o zmenách hlasovať na jar.
Zdroj: SITA.sk - Nórsky štátny fond zrejme znovu začne investovať do firiem vyrábajúcich jadrové zbrane © SITA Všetky práva vyhradené.
Nórsky štátny investičný fond, najväčší svojho druhu na svete s majetkom presahujúcim 2,2 bilióna dolárov, by mohol opäť investovať do spoločností vyrábajúcich jadrové zbrane.
Komisia poverená revíziou etických pravidiel fondu vo štvrtok navrhla povoliť investície do výrobcov jadrových zbraní so sídlom v štátoch, ktoré Zmluva o nešírení jadrových zbraní pokladá za jadrové mocnosti a ktoré sú zároveň spojencami Nórska.
„Znamená to, že niekoľko britských, francúzskych a amerických zbrojárskych spoločností sa bude môcť vrátiť do portfólia fondu,“ povedal predseda komisie a bývalý guvernér centrálnej banky Svein Gjedrem.
Kazetová munícia a tabak
Fond v súčasnosti z etických dôvodov vylučuje 14 takýchto spoločností vrátane Airbusu, BAE Systems, Boeingu, Lockheed Martin a Safranu.
Zákazy investícií do výrobcov biologických a chemických zbraní, nášľapných mín, kazetovej munície, tabaku či kanabisu majú zostať zachované.
Stoltenbergov paradox
Minister financií Jens Stoltenberg upozornil na „paradox“, keď fond nemôže investovať do firiem, ktoré môžu byť „kľúčové pre bezpečnosť Nórska“, najmä v období rastúcich jadrových hrozieb zo strany Ruska a rozširovania čínskeho arzenálu.
Návrhy ešte čaká široká verejná konzultácia. Vláda potom predloží svoje stanovisko parlamentu, ktorý má o zmenách hlasovať na jar.
Zdroj: SITA.sk - Nórsky štátny fond zrejme znovu začne investovať do firiem vyrábajúcich jadrové zbrane © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Rumunsko chce nové vojenské velenie v Čiernom mori. Varuje pred ruskými útokmi a hrozbou dronov
Rumunsko chce nové vojenské velenie v Čiernom mori. Varuje pred ruskými útokmi a hrozbou dronov
<< predchádzajúci článok
V procese s podnikateľkou Norou Kabrheľovou sa opätovne prečítala 15 rokov stará obžaloba
V procese s podnikateľkou Norou Kabrheľovou sa opätovne prečítala 15 rokov stará obžaloba