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15. októbra 2026

Nórsky štátny fond zrejme znovu začne investovať do firiem vyrábajúcich jadrové zbrane


Tagy: Investície Jadrové zbrane nórska vláda Zmluva o nešírení jadrových zbraní

Návrh by otvoril cestu k investíciám do britských, francúzskych a amerických zbrojárskych firiem vrátane gigantov, ako sú Boeing či Lockheed Martin. Nórsky štátny ...



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gettyimages 2270333786 676x507 15.10.2026 (SITA.sk) - Návrh by otvoril cestu k investíciám do britských, francúzskych a amerických zbrojárskych firiem vrátane gigantov, ako sú Boeing či Lockheed Martin.


Nórsky štátny investičný fond, najväčší svojho druhu na svete s majetkom presahujúcim 2,2 bilióna dolárov, by mohol opäť investovať do spoločností vyrábajúcich jadrové zbrane.


Komisia poverená revíziou etických pravidiel fondu vo štvrtok navrhla povoliť investície do výrobcov jadrových zbraní so sídlom v štátoch, ktoré Zmluva o nešírení jadrových zbraní pokladá za jadrové mocnosti a ktoré sú zároveň spojencami Nórska.

„Znamená to, že niekoľko britských, francúzskych a amerických zbrojárskych spoločností sa bude môcť vrátiť do portfólia fondu,“ povedal predseda komisie a bývalý guvernér centrálnej banky Svein Gjedrem.

Kazetová munícia a tabak


Fond v súčasnosti z etických dôvodov vylučuje 14 takýchto spoločností vrátane Airbusu, BAE Systems, Boeingu, Lockheed Martin a Safranu.

Zákazy investícií do výrobcov biologických a chemických zbraní, nášľapných mín, kazetovej munície, tabaku či kanabisu majú zostať zachované.

Stoltenbergov paradox


Minister financií Jens Stoltenberg upozornil na „paradox“, keď fond nemôže investovať do firiem, ktoré môžu byť „kľúčové pre bezpečnosť Nórska“, najmä v období rastúcich jadrových hrozieb zo strany Ruska a rozširovania čínskeho arzenálu.

Návrhy ešte čaká široká verejná konzultácia. Vláda potom predloží svoje stanovisko parlamentu, ktorý má o zmenách hlasovať na jar.


Zdroj: SITA.sk - Nórsky štátny fond zrejme znovu začne investovať do firiem vyrábajúcich jadrové zbrane © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Investície Jadrové zbrane nórska vláda Zmluva o nešírení jadrových zbraní
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