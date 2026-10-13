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13. októbra 2026
Marek Šimco odstúpil z kandidatúry na primátora Bardejova, nechce byť prekážkou k potrebnej zmene – VIDEO
Odstúpenie z primátorskej kandidatúry podľa neho neznamená koniec jeho pôsobenia v komunálnej politike. Marek Šimco odstúpil z kandidatúry na primátora Bardejova. Kandidát
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13.10.2026 (SITA.sk) - Odstúpenie z primátorskej kandidatúry podľa neho neznamená koniec jeho pôsobenia v komunálnej politike.
Marek Šimco odstúpil z kandidatúry na primátora Bardejova. Kandidát Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), ktorý kandidoval aj s podporou Konzervatívcov – Kresťanskej únie a Za ľudí, svoje rozhodnutie odôvodnil snahou dosiahnuť dohodu medzi kandidátmi, ktorí presadzujú zmenu vo vedení mesta.
Ako v tejto súvislosti uviedol odstupujúci kandidát, rozhodnutie prijal po mesiacoch rozhovorov s obyvateľmi a diskusií s politickými partnermi. „Bardejov potrebuje zmenu a ja som presvedčený, že táto zmena musí byť dôležitejšia ako osobné ambície ktoréhokoľvek z nás. Preto som sa rozhodol urobiť krok, ktorý považujem za zodpovedný voči nášmu mestu a jeho budúcnosti. Nechcem, aby moje osobné rozhodnutie alebo moja kandidatúra boli prekážkou ďalšieho úsilia o zmenu. Preto z kandidatúry na primátora odstupujem,“ uviedol Šimco.
Odstúpenie z primátorskej kandidatúry podľa neho neznamená koniec jeho pôsobenia v komunálnej politike. Spolu so svojím tímom plánuje pokračovať v práci pre mesto a kandidovať do mestského zastupiteľstva. Chcú podporovať konkrétne projekty a presadzovať riešenia zamerané na rozvoj Bardejova a kvalitu života jeho obyvateľov. „Možno sa mení moja úloha v tejto kampani, ale nemení sa môj vzťah k mestu ani moja ochota pracovať pre jeho budúcnosť,“ dodal Šimco.
Kandidatúru na post primátora Bardejova podali štyria uchádzači. Súčasný primátor 70-ročný Boris Hanuščák, ktorý kandiduje s podporou strán Hlas-SD, Smer-SD, SNS, Strana vidieka a Úsvit, sa uchádza už o svoje ôsme volebné obdobie. Primátorom sa stal v komunálnych voľbách v roku 1998.
Jeho protikandidátom je 54-ročný architekt Miloslav Olejár, ktorý kandiduje ako nezávislý s podporou viacerých opozičných strán. V predchádzajúcich voľbách prehral s Hanuščákom o 328 hlasov. Nezávislým kandidátom je aj 54-ročný podnikateľ Peter Kuchcik.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 24. októbra.
Zdroj: SITA.sk - Marek Šimco odstúpil z kandidatúry na primátora Bardejova, nechce byť prekážkou k potrebnej zmene – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Marek Šimco odstúpil z kandidatúry na primátora Bardejova. Kandidát Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), ktorý kandidoval aj s podporou Konzervatívcov – Kresťanskej únie a Za ľudí, svoje rozhodnutie odôvodnil snahou dosiahnuť dohodu medzi kandidátmi, ktorí presadzujú zmenu vo vedení mesta.
Rozhodnutie prijal po mesiacoch diskusií
Ako v tejto súvislosti uviedol odstupujúci kandidát, rozhodnutie prijal po mesiacoch rozhovorov s obyvateľmi a diskusií s politickými partnermi. „Bardejov potrebuje zmenu a ja som presvedčený, že táto zmena musí byť dôležitejšia ako osobné ambície ktoréhokoľvek z nás. Preto som sa rozhodol urobiť krok, ktorý považujem za zodpovedný voči nášmu mestu a jeho budúcnosti. Nechcem, aby moje osobné rozhodnutie alebo moja kandidatúra boli prekážkou ďalšieho úsilia o zmenu. Preto z kandidatúry na primátora odstupujem,“ uviedol Šimco.
Odstúpenie z primátorskej kandidatúry podľa neho neznamená koniec jeho pôsobenia v komunálnej politike. Spolu so svojím tímom plánuje pokračovať v práci pre mesto a kandidovať do mestského zastupiteľstva. Chcú podporovať konkrétne projekty a presadzovať riešenia zamerané na rozvoj Bardejova a kvalitu života jeho obyvateľov. „Možno sa mení moja úloha v tejto kampani, ale nemení sa môj vzťah k mestu ani moja ochota pracovať pre jeho budúcnosť,“ dodal Šimco.
Kandidujú štyria uchádzači
Kandidatúru na post primátora Bardejova podali štyria uchádzači. Súčasný primátor 70-ročný Boris Hanuščák, ktorý kandiduje s podporou strán Hlas-SD, Smer-SD, SNS, Strana vidieka a Úsvit, sa uchádza už o svoje ôsme volebné obdobie. Primátorom sa stal v komunálnych voľbách v roku 1998.
Jeho protikandidátom je 54-ročný architekt Miloslav Olejár, ktorý kandiduje ako nezávislý s podporou viacerých opozičných strán. V predchádzajúcich voľbách prehral s Hanuščákom o 328 hlasov. Nezávislým kandidátom je aj 54-ročný podnikateľ Peter Kuchcik.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 24. októbra.
Zdroj: SITA.sk - Marek Šimco odstúpil z kandidatúry na primátora Bardejova, nechce byť prekážkou k potrebnej zmene – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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