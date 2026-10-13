Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 13.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Koloman
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

13. októbra 2026

Marek Šimco odstúpil z kandidatúry na primátora Bardejova, nechce byť prekážkou k potrebnej zmene – VIDEO


Tagy: Komunálne voľby 2026 na Slovensku odstúpenie z volieb

Odstúpenie z primátorskej kandidatúry podľa neho neznamená koniec jeho pôsobenia v komunálnej politike. Marek Šimco odstúpil z kandidatúry na primátora Bardejova. Kandidát



Zdieľať
simco 13.10.2026 (SITA.sk) - Odstúpenie z primátorskej kandidatúry podľa neho neznamená koniec jeho pôsobenia v komunálnej politike.


Marek Šimco odstúpil z kandidatúry na primátora Bardejova. Kandidát Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), ktorý kandidoval aj s podporou Konzervatívcov – Kresťanskej únie a Za ľudí, svoje rozhodnutie odôvodnil snahou dosiahnuť dohodu medzi kandidátmi, ktorí presadzujú zmenu vo vedení mesta.

Rozhodnutie prijal po mesiacoch diskusií


Ako v tejto súvislosti uviedol odstupujúci kandidát, rozhodnutie prijal po mesiacoch rozhovorov s obyvateľmi a diskusií s politickými partnermi. „Bardejov potrebuje zmenu a ja som presvedčený, že táto zmena musí byť dôležitejšia ako osobné ambície ktoréhokoľvek z nás. Preto som sa rozhodol urobiť krok, ktorý považujem za zodpovedný voči nášmu mestu a jeho budúcnosti. Nechcem, aby moje osobné rozhodnutie alebo moja kandidatúra boli prekážkou ďalšieho úsilia o zmenu. Preto z kandidatúry na primátora odstupujem,“ uviedol Šimco.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Odstúpenie z primátorskej kandidatúry podľa neho neznamená koniec jeho pôsobenia v komunálnej politike. Spolu so svojím tímom plánuje pokračovať v práci pre mesto a kandidovať do mestského zastupiteľstva. Chcú podporovať konkrétne projekty a presadzovať riešenia zamerané na rozvoj Bardejova a kvalitu života jeho obyvateľov. „Možno sa mení moja úloha v tejto kampani, ale nemení sa môj vzťah k mestu ani moja ochota pracovať pre jeho budúcnosť,“ dodal Šimco.

Kandidujú štyria uchádzači


Kandidatúru na post primátora Bardejova podali štyria uchádzači. Súčasný primátor 70-ročný Boris Hanuščák, ktorý kandiduje s podporou strán Hlas-SD, Smer-SD, SNS, Strana vidieka a Úsvit, sa uchádza už o svoje ôsme volebné obdobie. Primátorom sa stal v komunálnych voľbách v roku 1998.

Jeho protikandidátom je 54-ročný architekt Miloslav Olejár, ktorý kandiduje ako nezávislý s podporou viacerých opozičných strán. V predchádzajúcich voľbách prehral s Hanuščákom o 328 hlasov. Nezávislým kandidátom je aj 54-ročný podnikateľ Peter Kuchcik.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 24. októbra.


Zdroj: SITA.sk - Marek Šimco odstúpil z kandidatúry na primátora Bardejova, nechce byť prekážkou k potrebnej zmene – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby 2026 na Slovensku odstúpenie z volieb
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Dunaj sa stane miestom medzinárodnej policajnej akcie zameranej na kontrolu plavidiel, informuje Maškarová – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Študentské protesty vo Francúzsku opäť naberajú na sile, do ulíc vyšlo vyše 160-tisíc ľudí

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 