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13. októbra 2026
Traja kandidáti na primátora Vysokých Tatier odstúpili, voličov vyzvali podporiť Gálfyho
Tagy: kandidáti na post primátora Komunálne voľby 2026 na Slovensku odstúpenie z volieb primátor Vysokých Tatier
Trojica nezávislých kandidátov uviedla, že sa na odstúpení dohodli vzájomne. Traja kandidáti na post primátora Vysokých Tatier Štefan ...
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13.10.2026 (SITA.sk) - Trojica nezávislých kandidátov uviedla, že sa na odstúpení dohodli vzájomne.
Traja kandidáti na post primátora Vysokých Tatier Štefan Bačkor, Michal Hanč a Matej Líška sa vzdali kandidatúry v nadchádzajúcich komunálnych voľbách a podporili kandidáta Róberta Gálfyho. Trojica nezávislých kandidátov uviedla, že sa na odstúpení dohodli vzájomne. Svojich voličov zároveň vyzvali, aby v komunálnych voľbách 24. októbra podporili Róberta Gálfyho.
„Spájame sily, aby sme spoločne Tatry rozhýbali dopredu. Chceme transparentné mesto, ktoré chráni záujmy svojich obyvateľov," uviedol Róbert Gálfy.
Hanč svoje rozhodnutie odôvodnil predchádzajúcou spoluprácou s Róbertom Gálfym v mestskom zastupiteľstve a pri výkone funkcie hlavného kontrolóra. „Veľmi si vážim dôveru, ktorú mi dali občania svojimi podpismi a podporou. Preto som dôsledne zvážil krok, ktorý považujem za jeden z najdôležitejších krokov môjho politického života," uviedol v tejto súvislosti Hanč.
Líška označil dohodu za príležitosť spojiť sily namiesto ich rozdeľovania. „Je mi cťou byť súčasťou historického okamihu, keď sa sily nie rozdeľujú, ale spájajú. A spájajú sa nezištne, s dobrým úmyslom vrátiť naše mesto na správnu cestu," skonštatoval Líška.
Bačkor vyzval obyvateľov, aby sa na voľbách zúčastnili. „Nový primátor a noví poslanci potrebujú silný mandát, preto vás chcem poprosiť, aby ste išli voliť a tak pomohli mestu a Tatrám," dodal Bačkor.
Pôvodne sa o post primátora Vysokých Tatier uchádzalo šesť kandidátov. Po odstúpení trojice tak ostávajú v hre o nahradenie súčasného primátora mesta Jozefa Štefaňáka, ktorý už v jesenných voľbách nekandiduje, traja kandidáti. Okrem 66-ročného konateľa spoločnosti Róberta Gálfyho sa o funkciu uchádzajú aj 64-ročný majiteľ a výkonný riaditeľ obchodnej spoločnosti Alexander Gálfy a 70-ročný živnostník Gabriel Jamnický. Všetci kandidujú ako nezávislí.
Spojená voľby do orgánov územnej samosprávy a samosprávnych krajov sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 24. októbra 2026.
Zdroj: SITA.sk - Traja kandidáti na primátora Vysokých Tatier odstúpili, voličov vyzvali podporiť Gálfyho © SITA Všetky práva vyhradené.
Traja kandidáti na post primátora Vysokých Tatier Štefan Bačkor, Michal Hanč a Matej Líška sa vzdali kandidatúry v nadchádzajúcich komunálnych voľbách a podporili kandidáta Róberta Gálfyho. Trojica nezávislých kandidátov uviedla, že sa na odstúpení dohodli vzájomne. Svojich voličov zároveň vyzvali, aby v komunálnych voľbách 24. októbra podporili Róberta Gálfyho.
„Spájame sily, aby sme spoločne Tatry rozhýbali dopredu. Chceme transparentné mesto, ktoré chráni záujmy svojich obyvateľov," uviedol Róbert Gálfy.
Spoločný cieľ pre Tatry
Hanč svoje rozhodnutie odôvodnil predchádzajúcou spoluprácou s Róbertom Gálfym v mestskom zastupiteľstve a pri výkone funkcie hlavného kontrolóra. „Veľmi si vážim dôveru, ktorú mi dali občania svojimi podpismi a podporou. Preto som dôsledne zvážil krok, ktorý považujem za jeden z najdôležitejších krokov môjho politického života," uviedol v tejto súvislosti Hanč.
Líška označil dohodu za príležitosť spojiť sily namiesto ich rozdeľovania. „Je mi cťou byť súčasťou historického okamihu, keď sa sily nie rozdeľujú, ale spájajú. A spájajú sa nezištne, s dobrým úmyslom vrátiť naše mesto na správnu cestu," skonštatoval Líška.
Bačkor vyzval obyvateľov, aby sa na voľbách zúčastnili. „Nový primátor a noví poslanci potrebujú silný mandát, preto vás chcem poprosiť, aby ste išli voliť a tak pomohli mestu a Tatrám," dodal Bačkor.
Ostávajú traja kandidáti
Pôvodne sa o post primátora Vysokých Tatier uchádzalo šesť kandidátov. Po odstúpení trojice tak ostávajú v hre o nahradenie súčasného primátora mesta Jozefa Štefaňáka, ktorý už v jesenných voľbách nekandiduje, traja kandidáti. Okrem 66-ročného konateľa spoločnosti Róberta Gálfyho sa o funkciu uchádzajú aj 64-ročný majiteľ a výkonný riaditeľ obchodnej spoločnosti Alexander Gálfy a 70-ročný živnostník Gabriel Jamnický. Všetci kandidujú ako nezávislí.
Spojená voľby do orgánov územnej samosprávy a samosprávnych krajov sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 24. októbra 2026.
Zdroj: SITA.sk - Traja kandidáti na primátora Vysokých Tatier odstúpili, voličov vyzvali podporiť Gálfyho © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: kandidáti na post primátora Komunálne voľby 2026 na Slovensku odstúpenie z volieb primátor Vysokých Tatier
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