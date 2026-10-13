Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 13.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Koloman
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

13. októbra 2026

Traja kandidáti na primátora Vysokých Tatier odstúpili, voličov vyzvali podporiť Gálfyho


Tagy: kandidáti na post primátora Komunálne voľby 2026 na Slovensku odstúpenie z volieb primátor Vysokých Tatier

Trojica nezávislých kandidátov uviedla, že sa na odstúpení dohodli vzájomne. Traja kandidáti na post primátora Vysokých Tatier Štefan ...



Zdieľať
hungary_election_23834 676x451 13.10.2026 (SITA.sk) - Trojica nezávislých kandidátov uviedla, že sa na odstúpení dohodli vzájomne.


Traja kandidáti na post primátora Vysokých Tatier Štefan Bačkor, Michal Hanč a Matej Líška sa vzdali kandidatúry v nadchádzajúcich komunálnych voľbách a podporili kandidáta Róberta Gálfyho. Trojica nezávislých kandidátov uviedla, že sa na odstúpení dohodli vzájomne. Svojich voličov zároveň vyzvali, aby v komunálnych voľbách 24. októbra podporili Róberta Gálfyho.

Spájame sily, aby sme spoločne Tatry rozhýbali dopredu. Chceme transparentné mesto, ktoré chráni záujmy svojich obyvateľov," uviedol Róbert Gálfy.

Spoločný cieľ pre Tatry


Hanč svoje rozhodnutie odôvodnil predchádzajúcou spoluprácou s Róbertom Gálfym v mestskom zastupiteľstve a pri výkone funkcie hlavného kontrolóra. „Veľmi si vážim dôveru, ktorú mi dali občania svojimi podpismi a podporou. Preto som dôsledne zvážil krok, ktorý považujem za jeden z najdôležitejších krokov môjho politického života," uviedol v tejto súvislosti Hanč.

Líška označil dohodu za príležitosť spojiť sily namiesto ich rozdeľovania. „Je mi cťou byť súčasťou historického okamihu, keď sa sily nie rozdeľujú, ale spájajú. A spájajú sa nezištne, s dobrým úmyslom vrátiť naše mesto na správnu cestu," skonštatoval Líška.

Bačkor vyzval obyvateľov, aby sa na voľbách zúčastnili. „Nový primátor a noví poslanci potrebujú silný mandát, preto vás chcem poprosiť, aby ste išli voliť a tak pomohli mestu a Tatrám," dodal Bačkor.

Ostávajú traja kandidáti


Pôvodne sa o post primátora Vysokých Tatier uchádzalo šesť kandidátov. Po odstúpení trojice tak ostávajú v hre o nahradenie súčasného primátora mesta Jozefa Štefaňáka, ktorý už v jesenných voľbách nekandiduje, traja kandidáti. Okrem 66-ročného konateľa spoločnosti Róberta Gálfyho sa o funkciu uchádzajú aj 64-ročný majiteľ a výkonný riaditeľ obchodnej spoločnosti Alexander Gálfy a 70-ročný živnostník Gabriel Jamnický. Všetci kandidujú ako nezávislí.

Spojená voľby do orgánov územnej samosprávy a samosprávnych krajov sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 24. októbra 2026.


Zdroj: SITA.sk - Traja kandidáti na primátora Vysokých Tatier odstúpili, voličov vyzvali podporiť Gálfyho © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: kandidáti na post primátora Komunálne voľby 2026 na Slovensku odstúpenie z volieb primátor Vysokých Tatier
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V Trnave sa vo voľbách primátora rozhodne medzi Barošom a Nemčovskou, súboj bude podľa výsledkov prieskumu tesný
<< predchádzajúci článok
Vymeňte Trumpa, ešte lepšie celý prezidentský systém. Ukrajinský komentátor radí Američanom

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 