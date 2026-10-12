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12. októbra 2026
Od útoku v Teplárni uplynuli štyri roky. Slovensko sa podľa SaS neposunulo k ochrane LGBTI, ale spustilo novú vlnu diskriminácie
Tagy: bratislavská Tepláreň Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) LGBTI Minister vnútra SR Opozícia podpredsedníčka strany Sloboda a Solidarita Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Tepláreň Útok Výročie
SaS v tejto súvislosti kritizuje ústavnú novelu z roku 2025 aj postup ministerstva vnútra pri uznávaní manželstiev uzavretých v iných členských štátoch Európskej únie. Štyri roky od vražedného ...
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12.10.2026 (SITA.sk) - SaS v tejto súvislosti kritizuje ústavnú novelu z roku 2025 aj postup ministerstva vnútra pri uznávaní manželstiev uzavretých v iných členských štátoch Európskej únie.
Štyri roky od vražedného útoku v bare Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave, pri ktorom boli zavraždení Juraj Vankulič a Matúš Horváth, sa Slovensko podľa opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) neposunulo k väčšej ochrane LGBTI+ ľudí.
Ako liberáli ďalej zdôraznili, vládna koalícia, naopak, prijíma opatrenia, ktoré ich postavenie zhoršujú, a namiesto odmietnutia nenávisti pokračuje v rozdeľovaní spoločnosti. SaS v tejto súvislosti kritizuje ústavnú novelu z roku 2025 aj postup ministerstva vnútra pri uznávaní manželstiev uzavretých v iných členských štátoch Európskej únie.
„Juraj a Matúš boli zavraždení len preto, kým boli. Ich smrť mala byť momentom, keď si celá spoločnosť, a predovšetkým politici, uvedomia, kam až môže viesť nenávisť. Po štyroch rokoch však musíme konštatovať, že namiesto väčšieho rešpektu sledujeme ďalšie útoky na práva LGBTI+ ľudí. Vládni politici z nich opakovane robia terč a využívajú ich na odvádzanie pozornosti od vlastných zlyhaní. Nenávisť nesmie byť politickým programom,“ vyhlásil predseda SaS Branislav Gröhling.
Podpredsedníčka SaS Mária Kolíková doplnila, že namiesto posilňovania ochrany ľudských práv prišla v roku 2025 ústavná novela, ktorá spustila novú diskrimináciu a poprela naše miesto v jednotnej Európe.
„Je zlým signálom Slovenska, že štyri roky po teroristickom útoku na Zámockej namiesto konkrétnej ochrany dlhodobo diskriminovaných ľudí na Slovensku platia nové ústavné zmeny, ktoré ich postavenie ešte viac zhoršia. Ústava má byť zárukou práv a dôstojnosti každého človeka, nie nástrojom na vytváranie občanov druhej kategórie. SaS presadzuje uznanie párov rovnakého pohlavia spolu s ochranou detí, ktoré v týchto rodinách vyrastajú. Právna istota a dôstojný život patria všetkým ľuďom bez rozdielu,“ uviedla Kolíková.
Podľa tímlídra SaS pre zahraničné vzťahy Ivana Novotného je osobitne neprijateľné, že ministerstvo vnútra pod vedením Matúša Šutaja Eštoka odmieta rešpektovať záväzky z práva EÚ a zapisovať manželstvá párov rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí, hoci Súdny dvor Európskej únie v novembri 2025 rozhodol o povinnosti uznávať takéto manželstvá v rozsahu vyplývajúcom z európskeho práva.
Fotogaléria k článku: Výročie útoku na Tepláreň na Zámockej ulici (fotografie)
„Tu už nejde o politické názory ani o to, kto má aký postoj k registrovaným partnerstvám. Tu ide o rešpektovanie práva Európskej únie a rozhodnutia jej súdu. Minister Šutaj Eštok nemôže rozhodnutie Súdneho dvora EÚ ignorovať len preto, že sa mu politicky nehodí. Vyzývame ministerstvo vnútra, aby zabezpečilo uznávanie manželstiev zákonne uzavretých v inom členskom štáte v súlade s európskym právom a prestalo ľuďom vytvárať administratívne prekážky. Na to nepotrebujeme žiadnu novú legislatívu, ale rešpekt k právnemu štátu a záväzkom, ktoré Slovensko prijalo,“ skonštatoval Novotný.
SaS dodáva, že spomienka na Juraja a Matúša nesmie zostať iba symbolickým gestom. Štyri roky po ich vražde je podľa liberálov namieste požadovať konkrétne činy, konkrétne rešpektovanie rozhodnutí súdov, ochranu práv všetkých občanov a koniec politickej rétoriky, ktorá z ľudí robí terče nenávisti.
V bratislavskom bare Tepláreň na Zámockej ulici sa 12. októbra 2022 krátko po 19:00 odohral teroristický útok. Páchateľ úkladne zavraždil dve obete a ďalšiu osobu postrelil. O život prišli dvaja mladí ľudia z LGBTI+ komunity Juraj Vankulič a Matúš Horváth. Postrelená bola čašníčka Radoslava Trokšiarová. Páchateľ Juraj Krajčík po skutku spáchal samovraždu.
Zdroj: SITA.sk - Od útoku v Teplárni uplynuli štyri roky. Slovensko sa podľa SaS neposunulo k ochrane LGBTI, ale spustilo novú vlnu diskriminácie © SITA Všetky práva vyhradené.
Štyri roky od vražedného útoku v bare Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave, pri ktorom boli zavraždení Juraj Vankulič a Matúš Horváth, sa Slovensko podľa opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) neposunulo k väčšej ochrane LGBTI+ ľudí.
Ako liberáli ďalej zdôraznili, vládna koalícia, naopak, prijíma opatrenia, ktoré ich postavenie zhoršujú, a namiesto odmietnutia nenávisti pokračuje v rozdeľovaní spoločnosti. SaS v tejto súvislosti kritizuje ústavnú novelu z roku 2025 aj postup ministerstva vnútra pri uznávaní manželstiev uzavretých v iných členských štátoch Európskej únie.
Spustenie novej diskriminácie
„Juraj a Matúš boli zavraždení len preto, kým boli. Ich smrť mala byť momentom, keď si celá spoločnosť, a predovšetkým politici, uvedomia, kam až môže viesť nenávisť. Po štyroch rokoch však musíme konštatovať, že namiesto väčšieho rešpektu sledujeme ďalšie útoky na práva LGBTI+ ľudí. Vládni politici z nich opakovane robia terč a využívajú ich na odvádzanie pozornosti od vlastných zlyhaní. Nenávisť nesmie byť politickým programom,“ vyhlásil predseda SaS Branislav Gröhling.
Podpredsedníčka SaS Mária Kolíková doplnila, že namiesto posilňovania ochrany ľudských práv prišla v roku 2025 ústavná novela, ktorá spustila novú diskrimináciu a poprela naše miesto v jednotnej Európe.
Manželstvá párov rovnakého pohlavia
„Je zlým signálom Slovenska, že štyri roky po teroristickom útoku na Zámockej namiesto konkrétnej ochrany dlhodobo diskriminovaných ľudí na Slovensku platia nové ústavné zmeny, ktoré ich postavenie ešte viac zhoršia. Ústava má byť zárukou práv a dôstojnosti každého človeka, nie nástrojom na vytváranie občanov druhej kategórie. SaS presadzuje uznanie párov rovnakého pohlavia spolu s ochranou detí, ktoré v týchto rodinách vyrastajú. Právna istota a dôstojný život patria všetkým ľuďom bez rozdielu,“ uviedla Kolíková.
Podľa tímlídra SaS pre zahraničné vzťahy Ivana Novotného je osobitne neprijateľné, že ministerstvo vnútra pod vedením Matúša Šutaja Eštoka odmieta rešpektovať záväzky z práva EÚ a zapisovať manželstvá párov rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí, hoci Súdny dvor Európskej únie v novembri 2025 rozhodol o povinnosti uznávať takéto manželstvá v rozsahu vyplývajúcom z európskeho práva.
Fotogaléria k článku: Výročie útoku na Tepláreň na Zámockej ulici (fotografie)
„Tu už nejde o politické názory ani o to, kto má aký postoj k registrovaným partnerstvám. Tu ide o rešpektovanie práva Európskej únie a rozhodnutia jej súdu. Minister Šutaj Eštok nemôže rozhodnutie Súdneho dvora EÚ ignorovať len preto, že sa mu politicky nehodí. Vyzývame ministerstvo vnútra, aby zabezpečilo uznávanie manželstiev zákonne uzavretých v inom členskom štáte v súlade s európskym právom a prestalo ľuďom vytvárať administratívne prekážky. Na to nepotrebujeme žiadnu novú legislatívu, ale rešpekt k právnemu štátu a záväzkom, ktoré Slovensko prijalo,“ skonštatoval Novotný.
Útok v bratislavskej Teplárni
SaS dodáva, že spomienka na Juraja a Matúša nesmie zostať iba symbolickým gestom. Štyri roky po ich vražde je podľa liberálov namieste požadovať konkrétne činy, konkrétne rešpektovanie rozhodnutí súdov, ochranu práv všetkých občanov a koniec politickej rétoriky, ktorá z ľudí robí terče nenávisti.
V bratislavskom bare Tepláreň na Zámockej ulici sa 12. októbra 2022 krátko po 19:00 odohral teroristický útok. Páchateľ úkladne zavraždil dve obete a ďalšiu osobu postrelil. O život prišli dvaja mladí ľudia z LGBTI+ komunity Juraj Vankulič a Matúš Horváth. Postrelená bola čašníčka Radoslava Trokšiarová. Páchateľ Juraj Krajčík po skutku spáchal samovraždu.
Zdroj: SITA.sk - Od útoku v Teplárni uplynuli štyri roky. Slovensko sa podľa SaS neposunulo k ochrane LGBTI, ale spustilo novú vlnu diskriminácie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: bratislavská Tepláreň Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) LGBTI Minister vnútra SR Opozícia podpredsedníčka strany Sloboda a Solidarita Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Tepláreň Útok Výročie
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