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15. októbra 2026

V procese s podnikateľkou Norou Kabrheľovou sa opätovne prečítala 15 rokov stará obžaloba


Tagy: neopravné odpočty DPH podnikateľka Podvod súdne pojednávanie Súdy

Vo veci však stále nepadol prvostupňový rozsudok vzhľadom na viaceré zmeny v senáte vrátane osoby predsedu senátu. V trestnej veci mediálne známej košickej podnikateľky



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justicia sudy 676x412 15.10.2026 (SITA.sk) - Vo veci však stále nepadol prvostupňový rozsudok vzhľadom na viaceré zmeny v senáte vrátane osoby predsedu senátu.


V trestnej veci mediálne známej košickej podnikateľky Eleonóry Kabrheľovej, v minulosti Mojsejovej, ktorá sa týka podvodu a neoprávneného odpočtu DPH v súvislosti s kúpou tlačiarenského stroja, sa vo štvrtok na Mestskom súde Bratislava I opätovne prečítala obžaloba.

Tá bola pritom podaná už v roku 2011 a na súde je prejednávaná od roku 2014. Vo veci však stále nepadol prvostupňový rozsudok vzhľadom na viaceré zmeny v senáte vrátane osoby predsedu senátu.

Daňový trestný čin


Podnikateľka je v tomto prípade spolu s Dušanom K., Marekom K., Marošom M., Petrou W. a Donaldom D. stíhaná pre trestný čin podvodu a neodvedenia dane a poistného.

Podľa prokuratúry obžalovaní podvodným spôsobom pomocou falošnej dokumentácie banskobystrickej firmy vylákali ešte v roku 2007 od bratislavskej faktoringovej spoločnosti viac ako 20 miliónov slovenských korún (664-tisíc eur).

V druhom prípade obžaloba hovorí o daňovom trestnom čine, konkrétne o neoprávnených odpočtoch DPH, tiež prostredníctvom banskobystrickej firmy. Obžalovaní podľa prokuratúry v roku 2007 nafingovali kúpu tlačiarenského stroja a chceli pripraviť štát o viac ako 500-tisíc eur.

Súhlas na konanie v neprítomnosti


Na štvrtkovom hlavnom pojednávaní boli prítomní traja obžalovaní, pričom Donald D. a Petra W. vinu odmietli a zároveň odmietli vypovedať. Maroš M., naopak, priznal vinu s poukazom na dĺžku celého procesu.

„Som už duševne unavený a chcem sa venovať normálnemu životu," vyhlásil. Vo veci tiež vypovedal. Zvyšní obžalovaní, vrátane Kabrheľovej dali súhlas na konanie v neprítomnosti.

Ďalšie dve trestné konania


V ich prípade tak platia vyhlásenia o nevine, ktoré urobili pred senátom vtedajšieho Okresného súdu Bratislava I ešte v roku 2014. Hlavné pojednávanie v tejto veci by malo pokračovať 1. decembra čítaním svedeckých výpovedí.

Podnikateľka Eleonóra Kabrheľová čelí momentálne aj dvom ďalším trestným konaniam na Mestskom súde Košice. Jedno sa týka trestného činu skrátenia dane a poistného formou spolupáchateľstva a druhé trestného činu neodvedenia dane a poistného.


Zdroj: SITA.sk - V procese s podnikateľkou Norou Kabrheľovou sa opätovne prečítala 15 rokov stará obžaloba © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: neopravné odpočty DPH podnikateľka Podvod súdne pojednávanie Súdy
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