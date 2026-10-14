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14. októbra 2026

Nemecká krajná pravica spája sily s krajnou ľavicou, aby zastavili vojenskú a finančnú pomoc pre Ukrajinu


Tagy: AfD Krajná pravica podpora Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Sasko-Anhaltsko Vojenská pomoc Ukrajine Vojna na Ukrajine západné sankcie

Zároveň volajú po zrušení protiruských sankcií a normalizácii vzťahov s Moskvou. Krajinský parlament v nemeckej spolkovej krajine



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germany_far_right_42778 676x451 14.10.2026 (SITA.sk) - Zároveň volajú po zrušení protiruských sankcií a normalizácii vzťahov s Moskvou.


Krajinský parlament v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko v stredu schválil návrh krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD) a krajne ľavicovej strany BSW, ktorý vyzýva na ukončenie nemeckej vojenskej pomoci Ukrajine a normalizáciu vzťahov s Ruskom.

AfD v minulomesačných voľbách dosiahla v Sasku-Anhaltsku výrazný úspech a spolu s BSW vytvorila v krajinskom parlamente funkčnú väčšinu. Obe strany dlhodobo kritizujú západné sankcie voči Rusku a požadujú zastavenie nemeckej vojenskej podpory Kyjevu.

Odporúčací charakter


Schválené uznesenie, ktoré má iba odporúčací charakter, vyzýva krajinskú vládu, aby v Spolkovej rade (Bundesrat) presadzovala zmiernenie sankcií voči Rusku a ukončenie vojenskej aj finančnej pomoci pre Kyjev.

Finančná podpora Ukrajine, ktorá presahuje humanitárnu pomoc, musí byť okamžite zastavená,“ uvádza sa v texte návrhu. Dokument zároveň požaduje „okamžité“ zrušenie sankcií voči Moskve.

Jednostranný postoj Západu vo vojne na Ukrajine neprispel k ukončeniu konfliktu, ale naopak predĺžil utrpenie obyvateľstva a zvýšil riziko rozšírenia vojny do ďalších krajín,“ uviedli strany v schválenom uznesení.

Okamžité prímerie


Požadujú tiež „okamžité prímerie a začatie mierových rokovaní s Ruskom“, ale vôbec nespomínajú zodpovednosť Moskvy za rozpútanie vojny. Rusko pritom dlhodobo odmieta prímerie alebo mierové rokovania, pokiaľ nebudú splnené jeho požiadavky vrátane kontroly nad rozsiahlymi časťami ukrajinského územia.

Nemecký kancelár Friedrich Merz opakovane prisľúbil pokračovať v podpore Ukrajiny a zároveň obvinil Rusko z vedenia kampane sabotáží, dezinformácií a špionáže proti Nemecku.

Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Nemecká krajná pravica spája sily s krajnou ľavicou, aby zastavili vojenskú a finančnú pomoc pre Ukrajinu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: AfD Krajná pravica podpora Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Sasko-Anhaltsko Vojenská pomoc Ukrajine Vojna na Ukrajine západné sankcie
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