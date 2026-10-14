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14. októbra 2026
Okno do sveta: Európa dopláca na samovražednú empatiu, moslimskí radikáli zneužívajú jej slobody
Miro Wlachovský diskutuje s mierovým aktivistom a lingvistom Loayom Alshareefom o moslimských radikáloch, zmierení Arabov a Židov a chybách, ktoré robí Západ vo vzťahu k imigrantom.
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Loay Alshareef je aktívny obhajca a propagátor mierového spolužitia Arabov a Židov, Izraela a jeho arabských susedov.
Od moslimského radikalizmu k parížskej šokovej terapii
Loay Alshareef vyrastal v 90. rokoch v Saudskej Arábii v prostredí, kde výučba náboženstva tvorila podstatnú časť školských osnov. Napriek tomu, že pochádzal z pomerne liberálneho rodinného prostredia, školský systém ho formoval vo viere, že Židia a kresťania sú nepriateľmi Arabov. „Ak chodíte do školy, kde memorujete Korán a váš učiteľ, ku ktorému vzhliadate, vám povie, že Židia sú nepriatelia boha a kresťania sú nepriatelia boha a nikdy by sme s nimi nemali byť priateľmi, to je to, čo poznáte,“ spomína Alshareef na svoje dospievanie a konštatuje, že v tom čase bol moslimských radikálom.
Bod zlomu však nastal v roku 2010, keď vo veku 27 rokov odcestoval do Paríža študovať francúzštinu a zhodou okolností skončil náhodou ubytovaný v francúzskej židovskej rodine. Prvé stretnutie sprevádzal obrovský šok. Keď po vstupe do bytu uvidel veľkú Dávidovu hviezdu, chcelo sa mu v duchu kričať.
Hostitelia ho však privítali s mimoriadnou pohostinnosťou a ľudskosťou. „Ta židovská rodina bola taká milá a láskavá... Prežíval som zúrivý vnútorný zápas medzi tým, čím som bol indoktrinovaný, a tým, čo som videl na vlastné oči,“ opísal Alshareef moment, ktorý navždy zmenil jeho život a nakoniec ho doviedol k verejnému vystupovaniu za mier Arabov s Izraelom a Židmi.
Varovanie pre Európu a „samovražedná empatia“
Loay Alshareef sa dotkol aj súčasného vývoja v Európe. Vyjadril sklamanie nad tým, že krajina ako Francúzsko, ktorá ho pomohla odradikalizovať, dnes sama čelí rastúcim radikálnym ideológiám. Podľa neho Európania robia chybu v tom, že sú príliš tolerantní a poskytujú neobmedzené slobody skupinám, ktoré ich následne zneužívajú na presadzovanie vlastných extrémistických cieľov.
„Nikdy by ste nemali dávať liberálne slobody tým, ktorí ich zneužívajú. Zaobchádzajú s nimi ako s rebríkom na dosiahnutie svojich cieľov, a len čo ich dosiahnu, rebrík odhodia,“ varoval Alshareef a poukázal na príklad hnutia Hamas v Pásme Gazy po voľbách v roku 2006. Zároveň ostro odmietol zneužívanie nálepky „islamofóbia“, ktorú radikálne skupiny ako Moslimské bratstvo využívajú na utíšenie racionálnej kritiky.
„Prosím odložte európsku vinu stranou, lebo to je samovražedné,“ vyhlásil Alshareef. Zároveň apeloval na európskych zákonodarcov, aby nezostávali v pasivite: „Mali by ste mať empatiu, ale nikdy by ste nemali mať samovražednú empatiu, ktorá by viedla k vašej skaze, k vášmu zničeniu len preto, že ste príliš láskaví k ľuďom, ktorí zneužívajú vaše nástroje a slobody.“
Alshareef podčiarkol, že európske štáty musia zmeniť niektoré svoje zákony. Spomenul potrebu zaviesť dôkladnejšiu kontrolu a preverovanie minulosti tých, ktorí prichádzajú do krajiny. Od niektorých ľudí by sa mala vyžadovať prísaha, že ak získajú občianstvo, budú sa riadiť zákonmi. „Nemôžete si len tak prijať občianstvo a potom sa zo všetkých síl snažiť premeniť krajinu, ktorá vás privítala, na verziu krajiny, z ktorej ste utiekli. To nie je fér. A ľudia, ktorí to robia, by mali byť volaní na zodpovednosť,“ dodal Alshareef.
SAE ako model boja proti extrémizmu
Ako pozitívny príklad presadzovania umierneného islamu a tolerancie vyzdvihol Alshareef Spojené arabské emiráty. Pripomenul, že po teroristických útokoch z 11. septembra 2001 vyhlásil dnešný prezident SAE šejk Muhammad vojnu radikálnym ideológiám. SAE zaviedli štátny dohľad nad piatkovými kázňami, zriadili Ministerstvo tolerancie a vybudovali Abrahámsky dom rodiny, kde vedľa seba stojí mešita, kostol a synagóga.
Moslimské bratstvo označil Alshareef za „matku všetkých radikálnych skupín“, z ktorej čerpajú ideológiu aj Hamas či Al-Káida. Ich konečným cieľom je zničenie národných štátov a obnova globálneho kalifátu, čo je v dnešnej dobe nebezpečný anachronizmus.
Geopolitika 7. októbra a vízia budúcnosti
Alshareef je presvedčený, že hlavným motívom teroristického útoku Hamásu zo 7. októbra 2023 bola snaha o zničenie rodiaceho sa historického zmierenia. „Moja analýza a presvedčenie je, že jediným dôvodom, prečo sa stal 7. október, bolo torpédovanie očakávaného mieru medzi Saudskou Arábiou a Izraelom,“ vyhlásil Alshareef s tým, že za touto stratégiou stál iránsky režim mullahov.
Pokiaľ ide o budúcnosť Pásma Gazy, Alshareef zdôraznil, že pred samotnou demilitarizáciou musí prebehnúť hlboká deradikalizácia obyvateľstva a zmena školských osnov, ktoré roky šírili protižidovskú nenávisť. Akékoľvek trvalé riešenie si vyžaduje novú, zodpovednú palestínsku reprezentáciu.
Na záver Alshareef predstavil svoju víziu pre Blízky východ, ktorý by sa mal namiesto náboženských a ideologických sporov sústrediť na vzdelanie, výskum a moderné technológie. „Jediné súperenie, o ktorom snívam, je súperenie medzi krajinami o to, kto vyrobí lepšie čipy pre umelú inteligenciu a kto viac posunie technológie,“ uzavrel aktivista.
Miroslav Wlachovský ocenil jeho hlas ako mimoriadne inšpiratívny pre západný svet: „Dáva nám to nádej, že v arabskom svete sú ľudia, ktorí majú skutočný záujem o reálny mier a mierové spolužitie.“
V rozhovore sa dozviete aj to:
- Ako vyzerala náboženská výučba v Džidde.
- Ako populárna egyptská televízna dráma Rytier bez koňa šírila konšpirácie z Protokolov sionských mudrcov.
- Čo znamenajú Abrahámske dohody v praxi a v čom sa líšia od predchádzajúcich čisto bezpečnostných zmlúv.
- Akom reagovala väčšina Arabov na útok Hamásu na Izrael 7. októbra 2023
- Prečo je podľa Alshareefa potrebné rozlišovať medzi skutočnou nevraživosťou voči moslimom a racionálnymi obavami z radikálnych skupín.
- Ako odvaha indického kapitána Fly Dubai a izraelských cestujúcich zachránila Abrahámske dohody.
(Záznam rozhovoru obsahuje AI generované titulky)
Zdroj: SITA.sk - Okno do sveta: Európa dopláca na samovražednú empatiu, moslimskí radikáli zneužívajú jej slobody © SITA Všetky práva vyhradené.
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