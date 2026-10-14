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14. októbra 2026

Magyar sa v piatok stretne v Bruseli so Zelenským


Tagy: maďarsko-ukrajinské vzťahy Maďarský premiér Národnostné menšiny ukrajinské členstvo v EÚ Ukrajinský prezident

Pôjde o ich prvé oficiálne bilaterálne rokovanie od Magyarovho nástupu do funkcie. Maďarský premiér Péter Magyar v stredu oznámil, ...



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hungary_politics_5746_ 676x451 14.10.2026 (SITA.sk) - Pôjde o ich prvé oficiálne bilaterálne rokovanie od Magyarovho nástupu do funkcie.


Maďarský premiér Péter Magyar v stredu oznámil, že sa tento týždeň v Bruseli stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

V piatok ráno absolvujem svoje prvé oficiálne osobné stretnutie s prezidentom Ukrajiny,“ uviedol Magyar na sociálnej sieti Facebook pri predstavovaní svojho programu počas samitu Európskej únie (EÚ) v Bruseli.

Pôjde o ich prvé oficiálne bilaterálne rokovanie a ďalší signál zlepšovania vzťahov medzi oboma krajinami po rokoch napätia za vlády bývalého premiéra Viktora Orbána, oddaného podporovateľa Putinovho režimu.

K stretnutiu dôjde potom, ako ukrajinský parlament v pondelok schválil zákon upravujúci práva národnostných menšín, ktorý reaguje na dlhodobé výhrady Budapešti týkajúce sa maďarskej menšiny na západe Ukrajiny. Magyar jeho schválenie privítal a označil ho za „prvý krok“ k zlepšeniu vzájomných vzťahov a obnoveniu dôvery medzi oboma krajinami.

Po prijatí zákona Maďarsko súhlasilo s tým, aby Únia otvorila ďalšie kapitoly v prístupových rokovaniach s Ukrajinou. Budapešť dlhodobo podmieňovala pokrok v integračnom procese reformami v oblasti jazykových práv národnostných menšín. Obe susedné krajiny dosiahli dohodu o tejto otázke už v júni, čo následne viedlo k tomu, že Maďarsko prestalo blokovať začatie rokovaní o ukrajinskom členstve v EÚ.


Zdroj: SITA.sk - Magyar sa v piatok stretne v Bruseli so Zelenským © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: maďarsko-ukrajinské vzťahy Maďarský premiér Národnostné menšiny ukrajinské členstvo v EÚ Ukrajinský prezident
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