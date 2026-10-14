|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 14.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Boris
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. októbra 2026
Magyar sa v piatok stretne v Bruseli so Zelenským
Tagy: maďarsko-ukrajinské vzťahy Maďarský premiér Národnostné menšiny ukrajinské členstvo v EÚ Ukrajinský prezident
Pôjde o ich prvé oficiálne bilaterálne rokovanie od Magyarovho nástupu do funkcie. Maďarský premiér Péter Magyar v stredu oznámil, ...
Zdieľať
14.10.2026 (SITA.sk) - Pôjde o ich prvé oficiálne bilaterálne rokovanie od Magyarovho nástupu do funkcie.
Maďarský premiér Péter Magyar v stredu oznámil, že sa tento týždeň v Bruseli stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
„V piatok ráno absolvujem svoje prvé oficiálne osobné stretnutie s prezidentom Ukrajiny,“ uviedol Magyar na sociálnej sieti Facebook pri predstavovaní svojho programu počas samitu Európskej únie (EÚ) v Bruseli.
Pôjde o ich prvé oficiálne bilaterálne rokovanie a ďalší signál zlepšovania vzťahov medzi oboma krajinami po rokoch napätia za vlády bývalého premiéra Viktora Orbána, oddaného podporovateľa Putinovho režimu.
K stretnutiu dôjde potom, ako ukrajinský parlament v pondelok schválil zákon upravujúci práva národnostných menšín, ktorý reaguje na dlhodobé výhrady Budapešti týkajúce sa maďarskej menšiny na západe Ukrajiny. Magyar jeho schválenie privítal a označil ho za „prvý krok“ k zlepšeniu vzájomných vzťahov a obnoveniu dôvery medzi oboma krajinami.
Po prijatí zákona Maďarsko súhlasilo s tým, aby Únia otvorila ďalšie kapitoly v prístupových rokovaniach s Ukrajinou. Budapešť dlhodobo podmieňovala pokrok v integračnom procese reformami v oblasti jazykových práv národnostných menšín. Obe susedné krajiny dosiahli dohodu o tejto otázke už v júni, čo následne viedlo k tomu, že Maďarsko prestalo blokovať začatie rokovaní o ukrajinskom členstve v EÚ.
Zdroj: SITA.sk - Magyar sa v piatok stretne v Bruseli so Zelenským © SITA Všetky práva vyhradené.
Maďarský premiér Péter Magyar v stredu oznámil, že sa tento týždeň v Bruseli stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
„V piatok ráno absolvujem svoje prvé oficiálne osobné stretnutie s prezidentom Ukrajiny,“ uviedol Magyar na sociálnej sieti Facebook pri predstavovaní svojho programu počas samitu Európskej únie (EÚ) v Bruseli.
Pôjde o ich prvé oficiálne bilaterálne rokovanie a ďalší signál zlepšovania vzťahov medzi oboma krajinami po rokoch napätia za vlády bývalého premiéra Viktora Orbána, oddaného podporovateľa Putinovho režimu.
K stretnutiu dôjde potom, ako ukrajinský parlament v pondelok schválil zákon upravujúci práva národnostných menšín, ktorý reaguje na dlhodobé výhrady Budapešti týkajúce sa maďarskej menšiny na západe Ukrajiny. Magyar jeho schválenie privítal a označil ho za „prvý krok“ k zlepšeniu vzájomných vzťahov a obnoveniu dôvery medzi oboma krajinami.
Po prijatí zákona Maďarsko súhlasilo s tým, aby Únia otvorila ďalšie kapitoly v prístupových rokovaniach s Ukrajinou. Budapešť dlhodobo podmieňovala pokrok v integračnom procese reformami v oblasti jazykových práv národnostných menšín. Obe susedné krajiny dosiahli dohodu o tejto otázke už v júni, čo následne viedlo k tomu, že Maďarsko prestalo blokovať začatie rokovaní o ukrajinskom členstve v EÚ.
Zdroj: SITA.sk - Magyar sa v piatok stretne v Bruseli so Zelenským © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: maďarsko-ukrajinské vzťahy Maďarský premiér Národnostné menšiny ukrajinské členstvo v EÚ Ukrajinský prezident
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Po údajnom útoku na dve ruské rafinérie Moskva obvinila Kyjev z porušovania neexistujúceho energetického prímeria
Po údajnom útoku na dve ruské rafinérie Moskva obvinila Kyjev z porušovania neexistujúceho energetického prímeria
<< predchádzajúci článok
Nemecká krajná pravica spája sily s krajnou ľavicou, aby zastavili vojenskú a finančnú pomoc pre Ukrajinu
Nemecká krajná pravica spája sily s krajnou ľavicou, aby zastavili vojenskú a finančnú pomoc pre Ukrajinu