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13. októbra 2026
Výzva prijatá! Mladý tréner Ďanovský mení rezervu za prvé mužstvo AS Trenčín
Hlavným trénerom v AS Trenčín sa stal 35-ročný Marek Ďanovský. Len jeden deň po predčasnom konci trénera Ricarda Moniza majú v tíme AS Trenčín jeho nástupcu. Netrvalo to dlho, keďze siahli do ...
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13.10.2026 (SITA.sk) - Hlavným trénerom v AS Trenčín sa stal 35-ročný Marek Ďanovský.
Len jeden deň po predčasnom konci trénera Ricarda Moniza majú v tíme AS Trenčín jeho nástupcu. Netrvalo to dlho, keďze siahli do domácich zdrojov.
Novým hlavným trénerom AS Trenčín sa stáva Marek Ďanovský, ktorý dosiaľ trénoval trenčiansky B-tím a po 10. kole III. ligy skupiny Západ bol s ním na siedmom mieste tabuľky.
"Dávame priestor trénerovi, ktorý je s naším klubom dlhodobo spätý. Počas svojho pôsobenia dosiahol viacero výrazných úspechov. Po majstrovskom titule so sedemnástkou a devätnástkou, účasti v mládežníckej Lige majstrov a pôsobení pri rezervnom mužstve prichádza pre mladého trénera doposiaľ najväčšia výzva v jeho kariére.
Realizačný tím A-mužstva zároveň doplní doterajší tréner U19 Karol Karlík. Vedenie B-tímu preberá Peter Kleščík," informoval AS Trenčín na svojom webe.
Práve účinkovanie na európskej scéne patrí medzi najvýraznejšie momenty doterajšej trénerskej kariéry nového kouča A-tímu ASTN, ktorý má iba 35 rokov. Trenčianska devätnástka pod jeho vedením dokázala v mládežníckej Lige majstrov vyradiť českú Zbrojovku Brno.
Následne čelila mimoriadne náročnej prekážke v podobe gréckeho Olympiakosu Pireus, vtedajšieho obhajcu trofeje. Mladíci Trenčína dokázali favorizovanému súperovi vzdorovať a predviedli výkony, ktorými na seba upozornili aj na medzinárodnej scéne.
Neskôr pod Ďanovského vedením sa B-tím AS Trenčín postupne etabloval v tretej najvyššej slovenskej súťaži. Na lavičke rezervného mužstva pokračoval aj v aktuálnej sezóne 2026/2027.
"Ešte počas minulého víkendu viedol náš B-tím v ligovom stretnutí proti FK Beluša. Teraz však prichádza ďalší významný posun v jeho kariére, keď sa z pozície trénera rezervy presúva priamo k prvému mužstvu. Nová kapitola jeho trénerskej kariéry sa začne už počas tohto týždňa, keď náš tím povedie v pohárovom stretnutí Slovnaft Cupu," dodali zástupcovia AS Trenčín.
Trenčín získal v deviatich zápasoch iba 5 bodov a je na poslednom mieste tabuľky. Ružomberok a Komárno majú o bod viac, ale aj o zápas viac v aktuálnom ročníku najvyššej súťaže. Skalica na deviatom mieste je už odskočená o 4 body.
Trenčania pred odvolaním Moniza mali na konte iba jedno domáce víťazstvo 2:1 nad Ružomberčanmi, ktoré sa datuje ešte k 29. augustu. Odvtedy ťahajú sériu štyroch prehier.
"Veľa hráčov v šatni A-tímu prešlo aj našimi rukami v B-tíme a z toho chcem ťažiť. Potrebujem podporu od hráčov, chceme hrať aktívny a útočník futbal," uviedol Ďanovský pre STVR.
"Potrebujeme preniesť energiu, ktorá spravidla prichádza po zmene trénera, aj do diania na ihrisku. Pokiaľ tá emócia bude správna, budeme konkurencieschopní pre každý tím v Niké lige," dodal Ďanovský.
Zdroj: SITA.sk - Výzva prijatá! Mladý tréner Ďanovský mení rezervu za prvé mužstvo AS Trenčín © SITA Všetky práva vyhradené.
Len jeden deň po predčasnom konci trénera Ricarda Moniza majú v tíme AS Trenčín jeho nástupcu. Netrvalo to dlho, keďze siahli do domácich zdrojov.
Novým hlavným trénerom AS Trenčín sa stáva Marek Ďanovský, ktorý dosiaľ trénoval trenčiansky B-tím a po 10. kole III. ligy skupiny Západ bol s ním na siedmom mieste tabuľky.
Dlhodobo spätý s klubom
"Dávame priestor trénerovi, ktorý je s naším klubom dlhodobo spätý. Počas svojho pôsobenia dosiahol viacero výrazných úspechov. Po majstrovskom titule so sedemnástkou a devätnástkou, účasti v mládežníckej Lige majstrov a pôsobení pri rezervnom mužstve prichádza pre mladého trénera doposiaľ najväčšia výzva v jeho kariére.
Realizačný tím A-mužstva zároveň doplní doterajší tréner U19 Karol Karlík. Vedenie B-tímu preberá Peter Kleščík," informoval AS Trenčín na svojom webe.
Európsky úspech s mladíkmi
Práve účinkovanie na európskej scéne patrí medzi najvýraznejšie momenty doterajšej trénerskej kariéry nového kouča A-tímu ASTN, ktorý má iba 35 rokov. Trenčianska devätnástka pod jeho vedením dokázala v mládežníckej Lige majstrov vyradiť českú Zbrojovku Brno.
Následne čelila mimoriadne náročnej prekážke v podobe gréckeho Olympiakosu Pireus, vtedajšieho obhajcu trofeje. Mladíci Trenčína dokázali favorizovanému súperovi vzdorovať a predviedli výkony, ktorými na seba upozornili aj na medzinárodnej scéne.
Posledný zápas proti Beluši
Neskôr pod Ďanovského vedením sa B-tím AS Trenčín postupne etabloval v tretej najvyššej slovenskej súťaži. Na lavičke rezervného mužstva pokračoval aj v aktuálnej sezóne 2026/2027.
"Ešte počas minulého víkendu viedol náš B-tím v ligovom stretnutí proti FK Beluša. Teraz však prichádza ďalší významný posun v jeho kariére, keď sa z pozície trénera rezervy presúva priamo k prvému mužstvu. Nová kapitola jeho trénerskej kariéry sa začne už počas tohto týždňa, keď náš tím povedie v pohárovom stretnutí Slovnaft Cupu," dodali zástupcovia AS Trenčín.
Trenčín získal v deviatich zápasoch iba 5 bodov a je na poslednom mieste tabuľky. Ružomberok a Komárno majú o bod viac, ale aj o zápas viac v aktuálnom ročníku najvyššej súťaže. Skalica na deviatom mieste je už odskočená o 4 body.
Potrebuje podporu od hráčov
Trenčania pred odvolaním Moniza mali na konte iba jedno domáce víťazstvo 2:1 nad Ružomberčanmi, ktoré sa datuje ešte k 29. augustu. Odvtedy ťahajú sériu štyroch prehier.
"Veľa hráčov v šatni A-tímu prešlo aj našimi rukami v B-tíme a z toho chcem ťažiť. Potrebujem podporu od hráčov, chceme hrať aktívny a útočník futbal," uviedol Ďanovský pre STVR.
Verí v konkurencieschopnosť
"Potrebujeme preniesť energiu, ktorá spravidla prichádza po zmene trénera, aj do diania na ihrisku. Pokiaľ tá emócia bude správna, budeme konkurencieschopní pre každý tím v Niké lige," dodal Ďanovský.
Zdroj: SITA.sk - Výzva prijatá! Mladý tréner Ďanovský mení rezervu za prvé mužstvo AS Trenčín © SITA Všetky práva vyhradené.
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