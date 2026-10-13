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 24hod.sk    Šport

13. októbra 2026

Výzva prijatá! Mladý tréner Ďanovský mení rezervu za prvé mužstvo AS Trenčín



Hlavným trénerom v AS Trenčín sa stal 35-ročný Marek Ďanovský. Len jeden deň po predčasnom konci trénera Ricarda Moniza majú v tíme AS Trenčín jeho nástupcu. Netrvalo to dlho, keďze siahli do ...



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newcoach_topka 2 676x420 13.10.2026 (SITA.sk) - Hlavným trénerom v AS Trenčín sa stal 35-ročný Marek Ďanovský.


Len jeden deň po predčasnom konci trénera Ricarda Moniza majú v tíme AS Trenčín jeho nástupcu. Netrvalo to dlho, keďze siahli do domácich zdrojov.

Novým hlavným trénerom AS Trenčín sa stáva Marek Ďanovský, ktorý dosiaľ trénoval trenčiansky B-tím a po 10. kole III. ligy skupiny Západ bol s ním na siedmom mieste tabuľky.

Dlhodobo spätý s klubom


"Dávame priestor trénerovi, ktorý je s naším klubom dlhodobo spätý. Počas svojho pôsobenia dosiahol viacero výrazných úspechov. Po majstrovskom titule so sedemnástkou a devätnástkou, účasti v mládežníckej Lige majstrov a pôsobení pri rezervnom mužstve prichádza pre mladého trénera doposiaľ najväčšia výzva v jeho kariére.

Realizačný tím A-mužstva zároveň doplní doterajší tréner U19 Karol Karlík. Vedenie B-tímu preberá Peter Kleščík," informoval AS Trenčín na svojom webe.

Európsky úspech s mladíkmi


Práve účinkovanie na európskej scéne patrí medzi najvýraznejšie momenty doterajšej trénerskej kariéry nového kouča A-tímu ASTN, ktorý má iba 35 rokov. Trenčianska devätnástka pod jeho vedením dokázala v mládežníckej Lige majstrov vyradiť českú Zbrojovku Brno.

Následne čelila mimoriadne náročnej prekážke v podobe gréckeho Olympiakosu Pireus, vtedajšieho obhajcu trofeje. Mladíci Trenčína dokázali favorizovanému súperovi vzdorovať a predviedli výkony, ktorými na seba upozornili aj na medzinárodnej scéne.

Posledný zápas proti Beluši


Neskôr pod Ďanovského vedením sa B-tím AS Trenčín postupne etabloval v tretej najvyššej slovenskej súťaži. Na lavičke rezervného mužstva pokračoval aj v aktuálnej sezóne 2026/2027.

"Ešte počas minulého víkendu viedol náš B-tím v ligovom stretnutí proti FK Beluša. Teraz však prichádza ďalší významný posun v jeho kariére, keď sa z pozície trénera rezervy presúva priamo k prvému mužstvu. Nová kapitola jeho trénerskej kariéry sa začne už počas tohto týždňa, keď náš tím povedie v pohárovom stretnutí Slovnaft Cupu," dodali zástupcovia AS Trenčín.

 

Trenčín získal v deviatich zápasoch iba 5 bodov a je na poslednom mieste tabuľky. Ružomberok a Komárno majú o bod viac, ale aj o zápas viac v aktuálnom ročníku najvyššej súťaže. Skalica na deviatom mieste je už odskočená o 4 body.

Potrebuje podporu od hráčov


Trenčania pred odvolaním Moniza mali na konte iba jedno domáce víťazstvo 2:1 nad Ružomberčanmi, ktoré sa datuje ešte k 29. augustu. Odvtedy ťahajú sériu štyroch prehier.

"Veľa hráčov v šatni A-tímu prešlo aj našimi rukami v B-tíme a z toho chcem ťažiť. Potrebujem podporu od hráčov, chceme hrať aktívny a útočník futbal," uviedol Ďanovský pre STVR.

Verí v konkurencieschopnosť


"Potrebujeme preniesť energiu, ktorá spravidla prichádza po zmene trénera, aj do diania na ihrisku. Pokiaľ tá emócia bude správna, budeme konkurencieschopní pre každý tím v Niké lige," dodal Ďanovský.



Zdroj: SITA.sk - Výzva prijatá! Mladý tréner Ďanovský mení rezervu za prvé mužstvo AS Trenčín © SITA Všetky práva vyhradené.

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