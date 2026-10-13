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 24hod.sk    Ekonomika

13. októbra 2026

Obranné výdavky na rok 2027 sú vo výške 2,20 percenta HDP, ich súčasťou bude aj obstaranie ďalších štyroch lietadiel F-16


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) obranné výdavky Štátny rozpočet

Výdavky kapitoly Ministerstva obrany SR na rok 2027 sú rozpočtované v sume 3 miliardy eur. Obranné výdavky na nasledujúci rok



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669eee525b4f0952455089 scaled 1 676x451 13.10.2026 (SITA.sk) - Výdavky kapitoly Ministerstva obrany SR na rok 2027 sú rozpočtované v sume 3 miliardy eur.


Obranné výdavky na nasledujúci rok vláda plánuje vo výške 2,20 percenta HDP, a teda v súlade so záväzkom SR voči NATO. Výdavky kapitoly Ministerstva obrany SR na rok 2027 sú rozpočtované v sume 3 miliardy eur.

Išlo by tak o medziročný nárast o 132 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu, ktorý schválila vláda, a v stredu by mal o rozpočte na rok 2027 hlasovať už aj parlament.

Bežné výdavky podľa návrhu tvoria 61 percent celkových výdavkov na obranu, pričom 44 percent z nich je určených na osobné výdavky vojakov a zamestnancov. Kapitálové výdavky tvoria 39 percent výdavkov ministerstva.

Takáto štruktúra je v súlade s odporúčaniami NATO, podľa ktorých majú personálne výdavky tvoriť najviac 50 percent celkových výdavkov, pričom na modernizačné projekty má ísť minimálne 20 percent obranných výdavkov.

Kapitálové výdavky


Kapitálové výdavky podľa ministerstva obrany budú smerovať najmä do zazmluvnených projektov a pokračujúcich modernizačných projektov. Medzi nimi je napríklad výstavba nemocnice v Prešove, výstavba novej nemocnice v bratislavských Vajnoroch, obstaranie systémov protivzdušnej obrany, pásových bojových vozidiel či taktických lietadiel. Súčasťou výdavkov je pritom aj obstaranie ďalších štyroch lietadiel F-16.

Do programu Rozvoj obrany má podľa návrhu rozpočtu smerovať 618 miliónov eur. Prostriedky sú určené na rozvojové aktivity rezortu a pôjdu primárne na rozvoj výzbroje, techniky, materiálu, infraštruktúry a komunikačných informačných systémov.

V programe Obrana sú rozpočtované výdavky na rok 2027 v sume 2,37 miliardy eur, a to najmä na velenie a činnosť Ozbrojených síl SR vrátane operácií krízového manažmentu. Spadá sem aj správa nehnuteľného majetku a činnosť 11 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu.

Na dofinancovanie dotácie na osobitný účet sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov k zabezpečeniu výplaty zákonných dávok sociálneho zabezpečenia je vyčlenených 138 miliónov eur. Prostriedky určené na stabilizačný príspevok na rok 2027 sú rozpočtované v sume 120 miliónov eur. Ak ide o oblasť operácií mimo územia štátu, ministerstvo vyčlenilo sumu 40 miliónov eur.

Tri príspevkové organizácie


Ministerstvo obrany má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti aj tri príspevkové organizácie - Ústrednú vojenskú nemocnicu SNP Ružomberok – Fakultnú nemocnicu, Fakultnú nemocnicu s poliklinikou J. A. Reimana Prešov a Bytovú agentúru rezortu ministerstva obrany (BARMO).

Kapitola MO SR rozpočtuje bežný transfer zdravotníckym zariadeniam na rok 2027 v celkovej sume 50 miliónov eur, z čoho 25 miliónov je pre nemocnicu v Ružomberku a rovnaká suma pre nemocnicu v Prešove. Pre BARMO je to desať miliónov eur.

Kapitálový transfer nemocnice v Ružomberku na nasledujúci rok ministerstvo rozpočtuje v sume 560 miliónov eur. Ide o prostriedky určené na výstavbu novej nemocnice v Prešove a vo Vajnoroch. Pre Vojenské lesy a majetky rezort v roku 2027 vyčlenil štyri milióny eur.

Nárok na úver


Rezort obrany zároveň pripomenul, že Slovenskej republike bol rozhodnutím Rady EÚ schválený nárok na úver v maximálnej sume 2,32 miliardy eur z nástroja SAFE. Úverovými prostriedkami z finančného nástroja SAFE sú kryté rozpočtové prostriedky na projekty financované v rámci limitov výdavkov kapitoly ministerstva na roky 2026 až 2030.

K projektom, ktoré sú financované z nástroja SAFE, podľa uznesenia vlády patrí napríklad nákup ručných zbraní a nákladných ťažkých terénnych vozidiel. Patrí sem aj projekt vozidiel CV-90 či antidronový systém.

Ministerstvo zároveň informovalo, že Európska komisia informovala o výške prostriedkov dostupných v rámci nástroja SAFE 2. Rezort obrany v tejto súvislosti informoval ministerstvo financií o zámere požiadať o ďalšiu úverovú pomoc v maximálnej výške tri miliardy eur. O konkrétnej výške pomoci pre členské krajiny opäť rozhodne Rada EÚ. Rezort má v pláne predložiť žiadosť v priebehu októbra alebo novembra.


Zdroj: SITA.sk - Obranné výdavky na rok 2027 sú vo výške 2,20 percenta HDP, ich súčasťou bude aj obstaranie ďalších štyroch lietadiel F-16 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) obranné výdavky Štátny rozpočet
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