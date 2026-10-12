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12. októbra 2026
ÚVO preverí zmluvu na modernizáciu portálu Slovensko.sk, projekt za vyše 90 miliónov eur má zásadné problémy
Ďalšie pochybnosti pri príprave projektu vyvolalo aj obstaranie zákazky bez verejnej súťaže. Zmluvu na modernizáciu portálu Slovensko.sk preverí
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12.10.2026 (SITA.sk) - Ďalšie pochybnosti pri príprave projektu vyvolalo aj obstaranie zákazky bez verejnej súťaže.
Zmluvu na modernizáciu portálu Slovensko.sk preverí Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Úrad potvrdil, že zaevidoval podnet občianskeho združenia Slovensko.Digital týkajúci sa zmluvy, ktorú uzavrela Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) k nákupu softvéru pre Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS). Združenie upozornilo, že projekt za vyše 90 miliónov eur sprevádzajú zásadné problémy.
„Úrad pre verejné obstarávanie si dovoľuje reagovať na medializované informácie týkajúce sa avizovaného podania podnetu zo strany združenia Slovensko Digital. ÚVO môže v tejto chvíli potvrdiť zaevidovanie podnetu, ktorý súvisí so zmluvou agentúry NASES na obnovu, resp. úpravu portálu Slovensko.sk. Nakoľko ide o strategickú zákazku, príslušným podnetom sa bude zaoberať podpredseda úradu pre strategickú agendu,“ uviedla hovorkyňa ÚVO Simona Brejová.
Zmluva, ktorú NASES zverejnila vo štvrtok 8. októbra, sa týka nákupu softvéru a jeho prevádzky na štyri roky za vyše 90 miliónov eur s DPH. „Ide o IT projekt, na ktorý sme upozornili a ktorý sprevádzajú už takmer rok zásadné problémy,“ uviedlo ešte v piatok Slovensko.Digital.
Pochybnosti sa týkajú napríklad rozpočtu projektu. Na vývoj softvéru dvoch modulov totiž má ísť takmer 67 miliónov eur. Pôvodný projekt v rámci Plánu obnovy pritom počítal pri celkovej modernizácii portálu, vrátane spomínaných dvoch modulov, s nákladmi 27,7 milióna eur. Projekt negatívne hodnotili aj analytici ÚHP. Tí skonštatovali, že rozpočet nového projektu nie je podrobný, výšku nákladov nie je možné overiť a cenové odhady nemajú reálne podklady.
Slovensko.Digital poukázalo aj na nejasné prevádzkové náklady. Pripomenuli, že zmluva zahŕňa prevádzku dvoch modulov za približne 23 miliónov eur na štyri roky. „Platba iba za tieto dva moduly je plánovaná na 400 000 eur mesačne bez DPH. Pre porovnanie: súčasná prevádzková zmluva (SLA) na celý portál slovensko.sk dosahuje približne 500 000 eur mesačne bez DPH,“ uviedlo združenie.
Ďalšie pochybnosti pri príprave projektu vyvolalo aj obstaranie zákazky bez verejnej súťaže. Projekt bol podľa občianskeho združenia zadaný dodávateľovi priamo, bez otvorenej hospodárskej súťaže. Problematické podľa nich bolo aj utajovanie dokumentov.
„Podstatná časť projektovej dokumentácie vrátane výpočtov nákladov a prínosov je stále utajená. Nikto nežiada zverejňovať citlivé detaily kritickej infraštruktúry, no utajovanie finančných kalkulácií a termínov dodania pri nákupe za 90 miliónov eur nemá s bezpečnosťou nič spoločné. Nezverejnenie finančných kalkulácií kritizoval aj Národný bezpečnostný úrad (NBÚ),“ pripomenulo združenie. Projekt navyše sprevádzajú aj nejasnosti pri jeho financovaní.
Podľa Slovensko.Digital je neakceptovateľné, aby najväčšiu investíciu do portálu Slovensko.sk sprevádzali takéto pochybnosti. Vyzvali preto kompetentné úrady, aby preverili zákonnosť, hospodárnosť a transparentnosť zverejnenej zmluvy. Vládu vyzvali, aby v projekte, ktorý sprevádzajú pochybnosti, ďalej nepokračovala.
Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) ešte v piatok reagovalo, že projekt sa týka modernizácie ÚPVS a technickej infraštruktúry. Tieto systémy podľa rezortu potrebujú nevyhnutnú obnovu, čo podľa MIRRI potvrdili aj dva nezávislé externé posudky.
„Potrebu bezodkladného zásahu navyše potvrdili dva nezávislé externé znalecké posudky, ktoré poukázali na kritický stav technologického jadra ÚPVS. Navrhovanému postupu zároveň predchádzal odborný dialóg s Národným bezpečnostným úradom, Slovenskou informačnou službou a Vojenským spravodajstvom. Výsledný postup tak vychádza z odborných konzultácií s dotknutými inštitúciami, ako aj z ich súhlasných stanovísk. Opätovne pripomíname, že NASES postupuje pri riešení technického stavu ÚPVS na základe príslušného uznesenia vlády SR. Za prípravu a realizáciu projektu vrátane procesných krokov, zmluvných vzťahov a výberu dodávateľa zodpovedá agentúra NASES v rámci svojich kompetencií. Nebudeme politicky vstupovať do odbornej debaty. Cieľom rezortu je zabezpečiť, aby elektronická komunikácia štátu fungovala bezpečne a spoľahlivo,“ uviedlo v stanovisku MIRRI.
Zdroj: SITA.sk - ÚVO preverí zmluvu na modernizáciu portálu Slovensko.sk, projekt za vyše 90 miliónov eur má zásadné problémy © SITA Všetky práva vyhradené.
Zmluvu na modernizáciu portálu Slovensko.sk preverí Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Úrad potvrdil, že zaevidoval podnet občianskeho združenia Slovensko.Digital týkajúci sa zmluvy, ktorú uzavrela Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) k nákupu softvéru pre Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS). Združenie upozornilo, že projekt za vyše 90 miliónov eur sprevádzajú zásadné problémy.
Podnetom sa zaoberá podpredseda úradu
„Úrad pre verejné obstarávanie si dovoľuje reagovať na medializované informácie týkajúce sa avizovaného podania podnetu zo strany združenia Slovensko Digital. ÚVO môže v tejto chvíli potvrdiť zaevidovanie podnetu, ktorý súvisí so zmluvou agentúry NASES na obnovu, resp. úpravu portálu Slovensko.sk. Nakoľko ide o strategickú zákazku, príslušným podnetom sa bude zaoberať podpredseda úradu pre strategickú agendu,“ uviedla hovorkyňa ÚVO Simona Brejová.
Zmluva, ktorú NASES zverejnila vo štvrtok 8. októbra, sa týka nákupu softvéru a jeho prevádzky na štyri roky za vyše 90 miliónov eur s DPH. „Ide o IT projekt, na ktorý sme upozornili a ktorý sprevádzajú už takmer rok zásadné problémy,“ uviedlo ešte v piatok Slovensko.Digital.
Pochybnosti sa týkajú napríklad rozpočtu projektu. Na vývoj softvéru dvoch modulov totiž má ísť takmer 67 miliónov eur. Pôvodný projekt v rámci Plánu obnovy pritom počítal pri celkovej modernizácii portálu, vrátane spomínaných dvoch modulov, s nákladmi 27,7 milióna eur. Projekt negatívne hodnotili aj analytici ÚHP. Tí skonštatovali, že rozpočet nového projektu nie je podrobný, výšku nákladov nie je možné overiť a cenové odhady nemajú reálne podklady.
Nejasné prevádzkové náklady
Slovensko.Digital poukázalo aj na nejasné prevádzkové náklady. Pripomenuli, že zmluva zahŕňa prevádzku dvoch modulov za približne 23 miliónov eur na štyri roky. „Platba iba za tieto dva moduly je plánovaná na 400 000 eur mesačne bez DPH. Pre porovnanie: súčasná prevádzková zmluva (SLA) na celý portál slovensko.sk dosahuje približne 500 000 eur mesačne bez DPH,“ uviedlo združenie.
Ďalšie pochybnosti pri príprave projektu vyvolalo aj obstaranie zákazky bez verejnej súťaže. Projekt bol podľa občianskeho združenia zadaný dodávateľovi priamo, bez otvorenej hospodárskej súťaže. Problematické podľa nich bolo aj utajovanie dokumentov.
„Podstatná časť projektovej dokumentácie vrátane výpočtov nákladov a prínosov je stále utajená. Nikto nežiada zverejňovať citlivé detaily kritickej infraštruktúry, no utajovanie finančných kalkulácií a termínov dodania pri nákupe za 90 miliónov eur nemá s bezpečnosťou nič spoločné. Nezverejnenie finančných kalkulácií kritizoval aj Národný bezpečnostný úrad (NBÚ),“ pripomenulo združenie. Projekt navyše sprevádzajú aj nejasnosti pri jeho financovaní.
Reakcia MIRRI
Podľa Slovensko.Digital je neakceptovateľné, aby najväčšiu investíciu do portálu Slovensko.sk sprevádzali takéto pochybnosti. Vyzvali preto kompetentné úrady, aby preverili zákonnosť, hospodárnosť a transparentnosť zverejnenej zmluvy. Vládu vyzvali, aby v projekte, ktorý sprevádzajú pochybnosti, ďalej nepokračovala.
Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) ešte v piatok reagovalo, že projekt sa týka modernizácie ÚPVS a technickej infraštruktúry. Tieto systémy podľa rezortu potrebujú nevyhnutnú obnovu, čo podľa MIRRI potvrdili aj dva nezávislé externé posudky.
„Potrebu bezodkladného zásahu navyše potvrdili dva nezávislé externé znalecké posudky, ktoré poukázali na kritický stav technologického jadra ÚPVS. Navrhovanému postupu zároveň predchádzal odborný dialóg s Národným bezpečnostným úradom, Slovenskou informačnou službou a Vojenským spravodajstvom. Výsledný postup tak vychádza z odborných konzultácií s dotknutými inštitúciami, ako aj z ich súhlasných stanovísk. Opätovne pripomíname, že NASES postupuje pri riešení technického stavu ÚPVS na základe príslušného uznesenia vlády SR. Za prípravu a realizáciu projektu vrátane procesných krokov, zmluvných vzťahov a výberu dodávateľa zodpovedá agentúra NASES v rámci svojich kompetencií. Nebudeme politicky vstupovať do odbornej debaty. Cieľom rezortu je zabezpečiť, aby elektronická komunikácia štátu fungovala bezpečne a spoľahlivo,“ uviedlo v stanovisku MIRRI.
Zdroj: SITA.sk - ÚVO preverí zmluvu na modernizáciu portálu Slovensko.sk, projekt za vyše 90 miliónov eur má zásadné problémy © SITA Všetky práva vyhradené.
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