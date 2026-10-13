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13. októbra 2026

Ochrana oznamovateľa sa nemôže odobrať nezákonne, reaguje úrad na vyjadrenia Šutaja Eštoka


Tagy: kauza Rozuzlenie Minister vnútra SR Ochrana oznamovateľov verejný činiteľ

Úrad zdôraznil, že ochrana oznamovateľov je zákonný inštitút, nie výsada, ktorú možno odobrať pre politický postoj alebo na základe verejného vyhlásenia. Nápad ministra vnútra



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68558966cb9aa110732653 676x451 13.10.2026 (SITA.sk) - Úrad zdôraznil, že ochrana oznamovateľov je zákonný inštitút, nie výsada, ktorú možno odobrať pre politický postoj alebo na základe verejného vyhlásenia.


Nápad ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka odobrať ochranu konkrétnym oznamovateľom nie je podľa Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) vôbec dobrý. Úrad vyjadril znepokojenie nad vyjadreniami ministra, ktorý vyzýva na odobratie ochrany konkrétnym oznamovateľom z dôvodu, že sa zastavilo trestné stíhanie vo veci, v ktorej im bola udelená preventívna ochrana.

Ochrana oznamovateľov nie je výsada


Úrad zdôraznil, že ochrana oznamovateľov je zákonný inštitút, nie výsada, ktorú možno odobrať pre politický postoj alebo na základe verejného vyhlásenia. O tom je možné rozhodnúť výlučne postupom, ktorý stanovuje zákon a na základe zákonných dôvodov.

Dôvody zániku preventívnej ochrany sú jednoznačne vymedzené zákonom. Samotné ukončenie trestného konania bez preukázania trestnej činnosti neznamená automatický zánik ochrany. Zákon v takýchto situáciách určuje, že ochrana zaniká uplynutím troch rokov od skončenia trestného konania alebo konania o správnom delikte, pričom upravuje aj ďalšie konkrétne dôvody jej zániku,“ priblížil ÚOO.

Verejné výzvy ministra vnútra na odobratie ochrany bez rešpektovania zákonných podmienok sú tak podľa úradu neprijateľné a občanom vysielajú nebezpečný signál, že sa ochrana oznamovateľov neriadi predvídateľnými a rovnakými pravidlami pre všetkých, ale že podlieha mocenským vplyvom. „Apelujeme na všetkých verejných činiteľov, aby rešpektovali platnú právnu úpravu a svojimi verejnými vyhláseniami neprispievali k právnej neistote súčasných ani budúcich oznamovateľov,“ uzavrel úrad.

Šutaj Eštok apeloval na Generálnu prokuratúru


Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) na pondelkovej tlačovej besede apeloval na Generálnu prokuratúru SR, aby odobrala status chráneného oznamovateľa odstaveným policajtom okolo Jána Čurillu. Títo policajti mali status chráneného oznamovateľa v súvislosti s kauzou Rozuzlenie, ktorá skončila s tým, že sa skutok nestal.

Dnes je už ukončená a veci, ktoré boli v rozuzlení popísané sa neudiali. Týždeň pred parlamentnými voľbami si skupina čurillovcov požiadala o ochranu na základe vymyslenej kauzy. Pretože vedeli, že keď príde iná vláda, tak policajti, ktorí sú podozriví z konania trestnej činnosti, budú postavení mimo službu,“ povedal Šutaj Eštok. Zdôraznil, že v súčasnosti je kauza ukončená a vec sa nestala. Adresoval preto list na generálnu prokuratúru, aby bola ochrana týmto policajtom čo v najkratšom čase odobratá.


Zdroj: SITA.sk - Ochrana oznamovateľa sa nemôže odobrať nezákonne, reaguje úrad na vyjadrenia Šutaja Eštoka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: kauza Rozuzlenie Minister vnútra SR Ochrana oznamovateľov verejný činiteľ
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