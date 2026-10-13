|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 13.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Koloman
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. októbra 2026
Taraba chce založiť vlastnú stranu. Začal zbierať podpisy a predstavil najbližších členov tímu – VIDEO
K prioritám strany podľa Tarabu patrí podpora hospodárstva, rozvojové projekty pre regióny a efektívny štíhly štát. Exminister životného prostredia a bývalý podpredseda vlády
Zdieľať
13.10.2026 (SITA.sk) - K prioritám strany podľa Tarabu patrí podpora hospodárstva, rozvojové projekty pre regióny a efektívny štíhly štát.
Exminister životného prostredia a bývalý podpredseda vlády Tomáš Taraba chce založiť vlastnú politickú stranu. V utorok oznámil začiatok zberu podpisov pre jej vznik. Stranu si nazval TARABA - Rozvoj Slovenska. Cieľom strany má byť nahradenie stagnácie za rozvoj Slovenska.
K prioritám strany podľa Tarabu patrí podpora hospodárstva, rozvojové projekty pre regióny a efektívny štíhly štát. Taraba podotkol, že do zberu podpisov ide spolu so svojím tímom s cieľom výrazne presiahnuť požiadavku na desaťtisíc podpisov. Ich zber chce totiž súčasne využiť aj na vytváranie budúcich straníckych štruktúr naprieč Slovenskom.
Taraba zdôraznil, že politika si žiada nové nápady, energiu a odvahu posunúť Slovensko vpred.
„Potrebujeme rozvoj, nie stagnáciu. Mojou prioritou je zamerať sa na doručovanie výsledkov pre ľudí, spolupracovať na tom, ako zlepšiť život na Slovensku, a nie kŕmiť verejnosť nevraživosťou, bezobsažnými straníckymi konfliktmi, ktorými len politici prekrývajú vlastnú neschopnosť,“ povedal Taraba, ktorý sa chce súčasne opierať o podporu predstaviteľov samospráv, starostov a primátorov, či manažérov, ekonómov a odborníkov, ktorí majú za sebou reálne výsledky.
„Prioritou je zdravé hospodárstvo, konkurencieschopný priemysel a zmysluplná podpora podnikateľského prostredia, kde budú firmy a podnikatelia ochotní odvádzať dane a na druhej strane im štát vytvorí podmienky, ktoré prinesú rozvoj, blahobyt lepšiu kvalitu života,“ doplnil Taraba.
Súčasťou nového politického subjektu má byť aj poslanec a bývalý člen strany Hlas-SD Peter Slyško, a tiež bývalý člen predsedníctva hnutia Republika Marek Géci.
Pridáva sa aj bývalý riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík, manažér Peter Molda, ktorý riadil modernizáciu vodnej elektrárne Gabčíkovo, a tiež odborník z oblasti verejnej správy Michal Lavrík.
Zdroj: SITA.sk - Taraba chce založiť vlastnú stranu. Začal zbierať podpisy a predstavil najbližších členov tímu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Exminister životného prostredia a bývalý podpredseda vlády Tomáš Taraba chce založiť vlastnú politickú stranu. V utorok oznámil začiatok zberu podpisov pre jej vznik. Stranu si nazval TARABA - Rozvoj Slovenska. Cieľom strany má byť nahradenie stagnácie za rozvoj Slovenska.
K prioritám strany podľa Tarabu patrí podpora hospodárstva, rozvojové projekty pre regióny a efektívny štíhly štát. Taraba podotkol, že do zberu podpisov ide spolu so svojím tímom s cieľom výrazne presiahnuť požiadavku na desaťtisíc podpisov. Ich zber chce totiž súčasne využiť aj na vytváranie budúcich straníckych štruktúr naprieč Slovenskom.
Taraba chce nahradiť stagnáciu rozvojom
Taraba zdôraznil, že politika si žiada nové nápady, energiu a odvahu posunúť Slovensko vpred.
„Potrebujeme rozvoj, nie stagnáciu. Mojou prioritou je zamerať sa na doručovanie výsledkov pre ľudí, spolupracovať na tom, ako zlepšiť život na Slovensku, a nie kŕmiť verejnosť nevraživosťou, bezobsažnými straníckymi konfliktmi, ktorými len politici prekrývajú vlastnú neschopnosť,“ povedal Taraba, ktorý sa chce súčasne opierať o podporu predstaviteľov samospráv, starostov a primátorov, či manažérov, ekonómov a odborníkov, ktorí majú za sebou reálne výsledky.
„Prioritou je zdravé hospodárstvo, konkurencieschopný priemysel a zmysluplná podpora podnikateľského prostredia, kde budú firmy a podnikatelia ochotní odvádzať dane a na druhej strane im štát vytvorí podmienky, ktoré prinesú rozvoj, blahobyt lepšiu kvalitu života,“ doplnil Taraba.
Kto sa pridáva k novej strane?
Súčasťou nového politického subjektu má byť aj poslanec a bývalý člen strany Hlas-SD Peter Slyško, a tiež bývalý člen predsedníctva hnutia Republika Marek Géci.
Pridáva sa aj bývalý riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík, manažér Peter Molda, ktorý riadil modernizáciu vodnej elektrárne Gabčíkovo, a tiež odborník z oblasti verejnej správy Michal Lavrík.
Zdroj: SITA.sk - Taraba chce založiť vlastnú stranu. Začal zbierať podpisy a predstavil najbližších členov tímu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ochrana oznamovateľa sa nemôže odobrať nezákonne, reaguje úrad na vyjadrenia Šutaja Eštoka
Ochrana oznamovateľa sa nemôže odobrať nezákonne, reaguje úrad na vyjadrenia Šutaja Eštoka
<< predchádzajúci článok
Letisko v Norimbergu po poplachu znovu otvorili, príčinou bol zrejme technický problém
Letisko v Norimbergu po poplachu znovu otvorili, príčinou bol zrejme technický problém