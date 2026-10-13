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13. októbra 2026

Taraba chce založiť vlastnú stranu. Začal zbierať podpisy a predstavil najbližších členov tímu – VIDEO


Tagy: Exminister životného prostredia Gabčíkovo Nová politická strana zber podpisov

K prioritám strany podľa Tarabu patrí podpora hospodárstva, rozvojové projekty pre regióny a efektívny štíhly štát. Exminister životného prostredia a bývalý podpredseda vlády



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snimka obrazovky 2026 10 13 o 16 39 51 676x408 13.10.2026 (SITA.sk) - K prioritám strany podľa Tarabu patrí podpora hospodárstva, rozvojové projekty pre regióny a efektívny štíhly štát.


Exminister životného prostredia a bývalý podpredseda vlády Tomáš Taraba chce založiť vlastnú politickú stranu. V utorok oznámil začiatok zberu podpisov pre jej vznik. Stranu si nazval TARABA - Rozvoj Slovenska. Cieľom strany má byť nahradenie stagnácie za rozvoj Slovenska.

K prioritám strany podľa Tarabu patrí podpora hospodárstva, rozvojové projekty pre regióny a efektívny štíhly štát. Taraba podotkol, že do zberu podpisov ide spolu so svojím tímom s cieľom výrazne presiahnuť požiadavku na desaťtisíc podpisov. Ich zber chce totiž súčasne využiť aj na vytváranie budúcich straníckych štruktúr naprieč Slovenskom.

Taraba chce nahradiť stagnáciu rozvojom


Taraba zdôraznil, že politika si žiada nové nápady, energiu a odvahu posunúť Slovensko vpred.

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„Potrebujeme rozvoj, nie stagnáciu. Mojou prioritou je zamerať sa na doručovanie výsledkov pre ľudí, spolupracovať na tom, ako zlepšiť život na Slovensku, a nie kŕmiť verejnosť nevraživosťou, bezobsažnými straníckymi konfliktmi, ktorými len politici prekrývajú vlastnú neschopnosť,“ povedal Taraba, ktorý sa chce súčasne opierať o podporu predstaviteľov samospráv, starostov a primátorov, či manažérov, ekonómov a odborníkov, ktorí majú za sebou reálne výsledky.

„Prioritou je zdravé hospodárstvo, konkurencieschopný priemysel a zmysluplná podpora podnikateľského prostredia, kde budú firmy a podnikatelia ochotní odvádzať dane a na druhej strane im štát vytvorí podmienky, ktoré prinesú rozvoj, blahobyt lepšiu kvalitu života,“ doplnil Taraba.

Kto sa pridáva k novej strane?


Súčasťou nového politického subjektu má byť aj poslanec a bývalý člen strany Hlas-SD Peter Slyško, a tiež bývalý člen predsedníctva hnutia Republika Marek Géci.

Pridáva sa aj bývalý riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Juraj Moravčík, manažér Peter Molda, ktorý riadil modernizáciu vodnej elektrárne Gabčíkovo, a tiež odborník z oblasti verejnej správy Michal Lavrík.


Zdroj: SITA.sk - Taraba chce založiť vlastnú stranu. Začal zbierať podpisy a predstavil najbližších členov tímu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Exminister životného prostredia Gabčíkovo Nová politická strana zber podpisov
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